Gege Akutami, autore del best-seller Jujutsu Kaisen, è sempre più intenzionato a concludere il manga e la dichiarazione di intento si sta facendo più frequente.

L’autore di Jujutsu Kaisen sempre più intenzionato a concludere il manga

Lanciata come ipotesi a febbraio 2021 l’intenzione di chiudere la storia entro due anni, aggiungendo al contempo che non ne fosse però tanto sicuro, l’autore è tornato a dicembre 2022 (in occasione del Jump Festa ’23) raccomandando i suoi lettori di seguirlo per circa un altro anno, ovvero nel 2023.

E, adesso, il fumettista giapponese all’interno del numero 8 di Weekly Shonen Jump, previsto per la pubblicazione il 23 gennaio 2023, ribadisce la speranza di finire la stesura della storia entro quest’anno.

Sukuna, personaggio di spicco della serie

Considerando che il finale all’interno di un fumetto giapponese non è mai facilmente pronosticabile a causa di eventuali aggiunte in corso d’opera, modifiche editoriali e, perchè no, eventuali pause degli autori (talvolta anche prolungate come successo al maestro Akutami stesso per problemi di salute da giugno ad agosto 2021), quest’ultimo sembra seriamente intenzionato, invece, a dar seguito alla sua previsione che si concretizzerebbe se il manga finisse davvero nel 2023.

I lettori più affezionati chiaramente si aspettano un finale ben servito e non eccessivamente accelerato, pertanto è assolutamente necessario, oltre che banale, che il dipartimento editoriale e l’autore pensino ad una chiusura degna per un’opera che non per scommessa si è aggiudicata il primo posto tra gli incassi del 2021.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 20 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 17 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll e dal 26 luglio ha avuto inizio la proiezione doppiata in italiano. Il sequel dell’anime si realizza con il film animato di Jujutus Kaisen 0 (in arrivo il 21 settembre su Crunchyroll dopo l’uscita nei cinema italiani a giugno 2022) che adatta gli eventi precedenti al manga originale sempre ideati da Gege Akutami. È altresì in produzione la Stagione 2 dell’anime sempre dallo studio di animazione MAPPA in corso di inizio per luglio 2023.