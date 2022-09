Dopo l’apprezzamento da parte di Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) verso i Maneskin, la nota band romana acclamata dalla critica e portatrice anche della musica italiana in tutto il mondo, adesso giunge anche il turno di un altro artista manga a rendere omaggio. Si tratta dell’autrice dietro i disegni e la storia di Beastars, Paru Itagaki, la quale ha realizzato un’illustrazione speciale per omaggiare il quartetto capitanato da Damiano David nel suo puro riconoscibile stile artistico.

L’autrice di Beastars disegna i Maneskin

Ecco come l’artista giapponese ha trasformato la band facendola catapultare nel suo mondo:

Il frontman della band, Damiano David, ha dichiarato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter di amare gli anime in particolare, ma non solo, L’Attacco dei Giganti. In più, nel recente tour nipponico, il cantante ha anche approcciato i fan presenti eseguendo Shinzou wo sasageyo dei Linked Horizon, la nota opening dell’adattamento anime del manga realizzato da Hajime Isayama (cliccate qui per recuperare questo momento).

Beastars: il manga e l’anime

Beastars di Paru Itagaki è stato serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten da settembre 2016 fino allo scorso 8 ottobre. Conclusa con il capitolo 196, la serie si compone di 22 volumi e in Italia è pubblicata da Planet Manga (recuperatelo su Amazon) insieme al manga spin-off Beast Complex, di cui potete leggere la recensione a questo nostro articolo.

Il manga vanta un adattamento anime: la prima stagione è andata in onda nel 2020 ed è disponibile, anche in Italia con sottotitoli, per Netflix. La seconda è andata in onda nel 2021 con le stesse modalità. L’ultima stagione, infine, arriverà sempre per la nota piattaforma streaming nel 2024.

Questa la trama: