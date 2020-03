Law & Order SVU: confermata per altre 3 stagioni

L’NBC ha da poco annunciato che lo storico show crime Law & Order SVU è stato riconfermato non solamente per la 22 stagione ma anche per le due successive, la 23 e 24.

Dick Wolf, il veterano produttore della ventennale serie che dipana in ogni episodio un crimine a sfondo sessuale grazie alle indagini investigative di una squadra speciale di agenti di polizia newyorkese, non potrebbe essere più contento di questo rinnovo, come affermato da Paul Telegdy, presidente del consiglio di amministrazione di NBC Entertainment:

Dick Wolf ha dimostrato svariate volte di saper realizzare serie TV che il pubblico ama. Siamo lieti, emozionati e orgogliosi di comunicare al fedele pubblico di NBC che, come parte del nuovo epico accordo con Wolf Entertainment, i suoi show preferiti hanno un futuro certo per i prossimi tre anni.

Nelle passate stagioni la serie prodotta dalla Wolf Entertainment non ha mai mantenuto un numero fisso di episodi e forse anche per la prossima dovrebbero aggirarsi attorno a 20/25 per 40 minuti cadauno.

Nonostante non sia stato diffuso un ulteriore annuncio sulla riconferma del cast, tutti gli attori (Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Jamie Gray Hyder, Ryan Buggle) hanno voluto ringraziare sui loro social la NBC, a partire da Mariska Hargitay che, con il personaggio Olivia Benson, è oramai diventata il volto ufficiale di Law & Order SVU.

La Hargitay, sul suo profilo twitter, ha in particolar modo fatto riferimento a Peter Blauner, lo sceneggiatore che gestisce la trama di ogni singolo episodio e Jean de Segonzac, che è stato il regista più longevo dietro la macchina da presa della serie con ben 44 episodi registrati, a partire dal primo stagione, nel lontano 1999.

Ricordiamo che Law & Order SVU è in onda in Italia su Premiun Crime e in un secondo momento in chiaro su Top Crime, a queste reti corrispondono le piattaforme online SkyGo, Sky On Demand, NOWTV ed Infinity per la prima, Mediaset Play per la seconda.