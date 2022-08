La serie TV Paper Girls ha già conquistato i fan del genere sci-fi e dei viaggi nel tempo. Quattro ragazze sono le protagoniste di un’avventura strabiliante, che dalle pagine di Brian Vaughan prende vita sul piccolo schermo grazie alla scrittura di Stephany Folsom, nota per aver firmato opere come Toy Story 4, Star Wars: Resistance e l’attesissima serie Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. È il 1988. La dodicenne Erin, appena trasferitasi nella città di Stony Stream, conosce tre coetanee poche ore dopo la notte di Halloween; KJ, Tiff e Mac la invitano ad unirsi al loro gruppo. Improvvisamente, alcuni ragazzi le prendono di mira rubando il walkie-talkie di Tiff. Nel folle inseguimento, le ragazze scoprono qualcosa di incredibile: quelli sono dei Viaggiatori del Tempo impegnati a combattere una pericolosa guerra nel futuro. Quando Erin e le altre sono coinvolte in un salto temporale, una serie di paradossi renderà tutto più complicato.

In pochissimi giorni la serie Prime Video sta raggiungendo già grande successo e feedback positivi. Una cosa è certa: non si tratta solo di un concentrato di sci-fi, ma anche di uno show che ha davvero tanto da insegnare e comunicare a tutte le generazioni, diffondendo un grande messaggio di fiducia in sé. Ma cosa fare dopo aver guardato Paper Girls tutta d’un fiato? Ecco qui cinque serie TV disponibili in streaming, così da non sentirne la mancanza.

Le 5 serie TV da recuperare se avete amato Paper Girls

Nel 2021, il canale Sky Atlantic trasmette la serie britannica Intergalactic, Ideata da Julie Gearey e prodotta proprio da Sky Studios. Composta da 8 episodi, la serie Sky Originals conta un’unica stagione da guardare tutta d’un fiato.

È l’anno 2143. La poliziotta del cielo Ash Harper (Savannah Steyn) è incastrata per un crimine che non ha commesso e messa a bordo della nave Hemlock che trasporta i prigionieri su un altro pianeta. Durante un ammutinamento, una banda di donne criminali minacciano Harper di ucciderla. Per salvarsi, dovrà portarle in salvo.

Con un cast prettamente femminile, questo drama sci-fi riesce comunque ad attirare a sé un pubblico eterogeneo, proprio come la serie TV Paper Girls. Non si tratta di raccontare una storia femminile per le sole donne, ma di parlare ad un vasto pubblico utilizzando un preciso punto di vista. Ricca d’azione, Intergalactic trasporta lo spettatore in una realtà distopica, in un futuro lontano, in cui la guerra ultratecnologica prende il sopravento.

Stranger Things

La nostra recensione di Paper Girls è stata piuttosto chiara su come il fumetto di Brian Vaughan sia facilmente riconducibile allo stesso filone a cui appartiene Stranger Things, lo stesso che l’autore Stephen King ha cavalcato con It e Stand By Me. Un prodotto televisivo con un cast ormai iconico: tra i tanti, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Joe Keery, insieme al grande ritorno su schermo di Winona Ryder.

Negli anni ’80, nella fittizia città di Hawkins nell’Indiana, la misteriosa scomparsa di un ragazzino di nome Will (Noa Schnapp) e l’improvvisa comparsa di Undici (la Brown), una bambina con poteri speciali, presagiscono la scoperta del cosiddetto Sottosopra, un’oscura dimensione parallela popolata da creature mostruose.

Ormai da anni un cult, questa grande celebrazione degli anni ’80 unisce la fantascienza, l’horror e il sovrannaturale. Dalla prima stagione nel 2016 fino a Stranger Things 4 Volume 2, la serie – ormai un vero franchise – ha saputo farsi spazio in un panorama immenso, sovrastandolo. Citazioni cinematografiche d’eccezione, una storia accattivante, un’atmosfera che cattura lo spettatore proprio come il Sottosopra intrappola le sue vittime. Una serie TV imperdibile, impossibile da non guardare se avete amato Paper Girls che, in tal senso, ha già le carte in regola per divenire “la Stranger Things di Prime Video”.

Universi Paralleli

Creata e scritta da Quoc Dang Tran per The Walt Disney Company, Universi Paralleli è una nuovissima serie sci-fi per ragazzi e ragazze. La prima stagione è disponibile su Disney Plus e si compone di 6 episodi.

Sam, Bilal, Romane e Victor sono quattro amici e vivono serenamente in un piccolo villaggio di montagna. Improvvisamente, la quiete è interrotta da un incredibile fenomeno che sconvolge il loro mondo. In una frazione di secondo le leggi dell’Universo vengono meno, e tutto si mescola: il tempo e i multiversi si fondono e i quattro amici sono divisi e costretti a vivere in universi paralleli.

La serie francese è un prodotto piacevole, che se da un lato riprende il classico concept dei viaggi temporali e dimensionali, dall’altro riesce a farlo in maniera più sofisticata, più ricercata, dimostrando di saper essere una serie TV particolare, e in grado di raggiungere un vasto pubblico, di tutte le età, così come sta accadendo per Paper Girls. Un giovane cast incontra quello più adulto con armonia; il mix di leggerezza e drammaticità sussiste impeccabilmente, evitando di cadere in un eccesso o in quello opposto.

Warrior Nun

Proprio come la serie TV Paper Girls, anche Warrior Nun trova le proprie origini nel fumetto: Warrior Nun Areala (1993) di Ben Dunn pubblicato da Antarctic Press. Nonostante una modesta notorietà, nel 2020 l’opera guadagna un ingresso nella serialità televisiva. La prima stagione è disponibile in streaming su Netflix, e le voci di una seconda stagione di Warrior Nun si sono già diffuse.

Ava (Alba Baptista), diciannovenne tetraplegica, muore misteriosamente in un orfanotrofio gestito da un gruppo di suore, ma quando la sua salma è riposta in un luogo sacro, questo è attaccato da delle forze nemiche. Una suora estrae la Sacra Aureola dal corpo di una monaca-guerriera e la ripone nel corpo di Ava per proteggerla dall’oscurità, ma questa resuscita e riprende a camminare. Ora lei è la Suora Guerriera e un ordine religioso segreto è sulle sue tracce, mentre Ava conosce un gruppo di ragazzi, tra cui JC.

Come potete leggere nella nostra recensione di Warrior Nun, il cambio di protagonista da Shannon (fumetto) ad Ava non è un punto di debolezza, ma offre un punto di vista inedito. Netflix sceglie di focalizzarsi sulla voglia di riscatto dell’adolescente, incentrando la propria narrazione non soltanto sui combattimenti e sull’azione, ma anche sulla crescita e sull’evoluzione del personaggio principale. È una scelta che, se apprezzata in Paper Girls (come è emerso dalla nostra intervista alle protagoniste), riesce sicuramente a conquistare anche il pubblico di Warrior Nun, anch’essa opera che celebra dunque il women empowerment.

Ms. Marvel

Quest’anno al catalogo di Disney Plus si unisce Ms. Marvel, miniserie televisiva basata sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, ambientata nel Marvel Cinematic Universe. L’idea è di Bisha K. Ali (Loki, Sex Education), firmata da Freddy Syborn.

Kamala Khan (Iman Vellani), sedicenne e fan degli Avengers e di Captain Marvel, vive di fantasie per sfuggire alla monotonia della propria routine. Tutto cambia quando la giovane protagonista trova un bracciale in grado di donarle poteri mistici; così sceglie di diventare un’eroina proprio come i supereroi che ha sempre ammirato.

I 6 episodi della prima stagione si presentano come una grande novità, con un metalinguaggio che spesso rimanda alle origini fumettistiche dell’opera, già apprezzato dal pubblico in alcuni progetti d’animazione come Spider-Man: Un Nuovo Universo. Il punto di forza della serie è senza dubbio la perfezione con cui la Vellani interpreta la giovanissima Kamala, con quella dolcezza di un’adolescente alla scoperta di sé e del mondo che la circonda. Anche in Ms. Marvel, quindi, la fantasia si unisce ad un grande appiglio alla realtà, alla crescita e all’evoluzione della protagonista, tra momenti più leggeri e altri più intensi, ricchi d’azione.