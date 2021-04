Le Bizzarre Avventure di Jojo – arriva la Stagione 6, Stone Ocean

A sorpresa, nella tarda mattina di oggi, gli account ufficiali de Le Bizzarre Avventure di Jojo hanno annunciato l’inizio dei lavori sulla Stagione 6 che adatterà la saga che nel manga originale è sottotitolata Stone Ocean ed ha come protagonista Joline Kujo, la figlia di Jotaro protagonista della terza, e forse più famosa saga del manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, ovvero Stardust Crusaders.

Le Bizzarre Avventure di Jojo Stagione 6 – Stone Ocean, il trailer

Il trailer diffuso questa mattina non fornisce purtroppo molti dettagli né una data o finestra di uscita de Le Bizzarre Avventure di Jojo Stagione 6 – Stone Ocean pur colpendo dritto al cuore i fan concludendosi con la catch phrase di Joline: “Yare yare da wa”

L’unico dettaglio fornito è legato alla doppiatrice della protagonista che sarà Ai Fairouz.

Eccovi il trailer

Le Bizzarre Avventure di Jojo Stagione 6 – Stone Ocean, la trama

Le Bizzarre Avventure di Jojo – Stone Ocean è la sesta serie del manga ed è interamente ambientata negli Stati Uniti. Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo, rimane vittima di un complotto ordito da un vecchio alleato di Dio Brando, finendo rinchiusa in un carcere di massima sicurezza della Florida noto come “L’Acquario”.

È la prima protagonista femminile del manga nonché l’unico membro della famiglia Joestar a non essere portatore naturale di Stand, escludendo coloro che sono vissuti prima della scoperta di questo potere, ottiene infatti il suo stand in carcere.

Stone Free è un mix tra uno stand a corto raggio e uno a lungo raggio: fino a due metri di distanza da Jolyne può mantenere la sua forma umanoide, dopodiché inizia a sbrogliarsi sotto forma di filo. Grazie ad esso, Jolyne può fare innumerevoli cose, come origliare le conversazioni captando le vibrazioni (come si potrebbe fare con un telefono fatto con due bicchieri di plastica collegati al fondo da uno spago), passare attraverso spazi stretti e così via. Come per tutti gli stand a lungo raggio, la forza di Stone Free, quando è sotto forma di filo, è inversamente proporzionale alla distanza dal portatore.

Le Bizzarre Avventure di Jojo, il manga e l’anime

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie manga avviata nel 1987 da Hiroiko Araki e composta, al momento, da macro saghe otto parti le quali raccontano, in maniera irriverente e con uno stile originale ed emblematico, le vicende di diverse generazioni della famiglia Joestar nella loro costante lotta contro individui senza scrupoli e misteriose forze sovrannaturali. In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Edizioni Star Comics e nell’ottobre del 2019 è stata realizzata una nuova edizione con la copertina rigida.

Tutte le stagioni dell’anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo sono già disponibili gratuitamente sia su Crunchyroll che su VVVVID in lingua originale e sottotitolate in italiano. Infatti la serie anime è ritornata tra l’ottobre del 2018 e il 28 luglio 2019 con la quarta stagione che è la trasposizione animata di Vento Aureo.

