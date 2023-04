Diamond Is Unbreakable, il quarto arco narrativo delle Bizzarre Avventure di JoJo del Maestro Hirohiko Araki, è stato trasposto in una serie animata da David Production, storico studio che ha firmato anche le stagioni precedente di questa incredibile serie. Mentre il manga di Diamond fu pubblicato per la prima volta in Giappone fra il 1992 e il 1995, la prima puntata della serie animata fu trasmessa il 1° aprile 2016. In occasione del settimo anniversario dalla sua uscita nel Paese del Sol Levante, Netflix ha aggiunto al suo catalogo proprio oggi Diamond Is Unbreakable, completando così la collezione della serie, che ora trovate integralmente sulla nota piattaforma di streaming.

Celebrate l’anniversario della serie recuperandola o, se già la conoscete e l’amate, con un bel rewatch! Ma quali sono i veri punti di forza di Diamond Is Unbreakable? In questo articolo risponderemo proprio a questa domanda, formendovi 5 ottime ragioni per cui vale davvero la pena recuperare Diamond.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: 5 ragioni per recuperare Diamond Is Unbreakable

Lo stile grafico ispirato alla Pop Art

Una delle caratteristiche principali dell’opera di Araki è il suo stile grafico, sempre riconoscibile ma, al contempo, in costante evoluzione. Gli appassionati di JoJo hanno notato una virata piuttosto brusca, dal punto di vista visivo, rispetto alle stagioni precedenti. I tratti sono diventati più morbidi, definendo così il design dei personaggi in modo molto meno spigoloso; ma ci sono differenza sostanziali, riscontrabili maggiormente nella serie animata, che riguardano la colorazione e lo stile grafico in generale.

Oltre alla ormai tradizionale inversione dei colori in alcune scene, in generale la tavolozza dei colori vira verso tonalità molto più accese e vivide rispetto al passato per adattarsi alla narrazione: mentre, ad esempio, Stardust Crusaders predilige una colorazione calda e poco saturata che rievoca il deserto in cui è ambientato il cuore della serie, Diamond Is Unbreakable presenta colori forti, vivaci, sperimentali e astratti, per accompagnare un racconto a tratti più leggero e ironico delle stagioni precedenti.

L’audacia nella colorazione e l’impego di uno stile fumettistico dai tratti morbidi sono caratteristiche che ric0rdano la Pop Art, Avanguardia artistica del ‘900 il cui esponente di maggior spicco è Andy Warhol.

La narrazione dinamica e diversificata

Il racconto di Diamond Is Unbreakable non procede in modo lineare come le saghe precedenti. Poiché la storia è ambientata in una cittadina fittizia, Morio Cho, e non in giro per il mondo, le interazioni fra i personaggi principali e gli abitanti di Morio è una parte fondamentale del racconto.

Ciò significa, a sua volta, che ci sono molti personaggi secondari le cui storie si intersecano perfettamente con la narrazione principale, incentrata sul protagonista di questa stagione, Josuke Higashikata. Questo contribuisce a creare un ritmo narrativo serrato, diversificato e incredibilmente dinamico.

Un protagonista bizzarro

Le Bizzarre Avventure di JoJo è una saga generazionale e antologica i cui protagonisti sono, di volta in volta, membri differenti della famiglia Joestar. Il protagonista di Diamond Is Unbreakable è Josuke Higashikata, figlio illegittimo di Joseph Joestar (protagonista di Battle Tendencies) e, di conseguenza, zio di Jotaro Kujo (protagonista di Stardust Crusaders). Josuke è un ragazzo dal carattere irruento con un’acconciatura a dir poco bizzarra, ma guai a voi se glielo fate notare!

Oltre a essere protagonista di una miriade di situazioni al limite del nonsense, Josuke può contare su uno Stand unico che riflette perfettamente la sua riluttanza a uccidere.

Stand più che bizzarri

Se c’è un tratto distintivo di JoJo da Stardust in poi, si tratta del concetto di Stand, una sorta di manifestazione fisica della vera essenza del suo portatore, un po’ come avviene con le Persone nel franchise videoludico di Persona. Mentre in Stardust la maggior parte degli Stand è puramente offensiva, pur con diverse eccezioni, da Diamond Is Unbreakable diventano decisamente più bizzarri.

Dunque, cosa potete aspettarvi dagli Stand di Diamond? Per fare alcuni esempi, troverete un traliccio della corrente elettrica, uno Stand che presenta 3 distinti “atti” evolutivi, uno che dispone di diversi “sotto-Stand”, uno che invece di provocare ferite le guarisce, uno che permette di leggere e sovrascrivere il comportamento delle persone e uno che cancella porzioni di spazio. Decisamente bizzarri, non credete?

Uno dei villain migliori di sempre

Et dulcis in fundus, Yoshigake Kira, non solo uno dei migliori villain di JoJo, ma uno dei migliori villain mai scritti per un manga. A differenza di altri villain della serie, come suggerisce già il suo nome Kira è un serial killer, fatto che già, di per sé, lo rende decisamente inquietante e pericoloso. Come ogni serial killer degno di questo nome, poi, Kira è uno psicopatico. Alla luce di questo, potete già intuire che il suo Stand, emblematicamente chiamato Killer Queen, è incredibilmente potente e disumano. Proprio come il suo portatore

Fra le tanti, importantissime ragioni per cui vale la pena recuperare Diamond Is Unbreakable, la migliore è proprio lui, Kira, un villain cattivo fino al midollo, del tutto incapace anche solo di concepire una qualsiasi azione che non preveda l’omicidio.

Trovate Diamond Is Unbreakable e tutte le altre stagioni delle Bizzarre Avventure di JoJo qui su Netflix.