Se anche voi non vedete l’ora di gustarvi finalmente la terza e ultima parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, il trailer pubblicato di recente da Netflix stuzzicherà di certo la vostra curiosità!

Stone Ocean è la sesta parte del manga Le Bizzarre Avventure di JoJo di Hirohiko Araki e continua la saga generazionale della famiglia Joestar. Potete trovare le nostre recensioni delle prime due parti di Stone Ocean qui e a questo indirizzo. Se vi serve una rinfrescatina alla memoria, eccovi una breve sinossi di Stone Ocean:

Florida, U.S.A., 2011. Dopo un incidente durante un viaggio in auto con la sua dolce metà, Jolyne Cujoh viene incastrata e in seguito condannata a quindici anni di reclusione. Viene mandata al penitenziario statale di massima sicurezza Green Dolphin Street Prison, noto anche come ‘l’acquario’. Sull’orlo della disperazione, riceve un ciondolo da suo padre che fa risvegliare dentro di lei un potere misterioso. ‘Ci sono cose in questo mondo che sono più terrificanti della morte, e quello che sta accadendo in questa prigione è sicuramente una di queste’. Un messaggio di un ragazzo misterioso che appare davanti a Jolyne, eventi inspiegabili che si succedono uno dopo l’altro, l’orribile verità raccontatale da suo padre quando viene a trovarla e il nome DIO… Alla fine Jolyne sarà liberata da questo oceano di pietra che chiamano prigione? Inizia la battaglia finale per porre fine ai fatidici scontri secolari tra la famiglia Joestar e DIO!