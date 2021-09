Dopo avere scoperto quali sono i film dello Studio Ghibli più popolari nel mondo, ora andiamo a vedere quali sono le eroine dello Studio Ghibli più apprezzate dai giapponesi!

Le eroine dello Studio Ghibli sono determinate, imperfette con loro buffe stranezze e le loro espressioni adorabili. Ma quali, tra di loro, hanno lasciato la migliore impressione ai fan giapponesi? Ce lo rivela un recente sondaggio online, condotto dal servizio di streaming-guida 1Screen, in cui sono stati intervistati 300 uomini e donne di età compresa tra gli adolescenti e i sessantenni. Qual è stato quindi il risultato? Scopriamolo!

Le più popolari eroine dello Studio Ghibli

Partendo dal gradino più basso della classifica troviamo:

All’undicesimo posto abbiamo Naoko di Si alza il vento e Umi di La collina dei papaveri che hanno ottenuto lo stesso numeri di voti. Al decimo posto abbiamo Marnie di Quando c’era Marnie e al nono posto troviamo Haru da La ricompensa del gatto. Al settimo posto si posiziona Sheeta da Laputa – Castello nel cielo e Arrietty da Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento a pari voti.

Al sesto abbiamo San da Principessa Mononoke. Al quinto posto c’è Sophie da Il castello errante di Howl e al quarto Shizuku Tsukishima da I sospiri del mio cuore.

Chi conquista quindi i primi posti?

Al terzo posto si posiziona Chihiro da La città incantata. Le persone che hanno votato per lei si sono trovati ad avere molto in comune con la ragazza, che nonostante le sue paure ha dimostrato un incredibile coraggio. Ne viene quindi ammirato il modo in cui ha acquisito una forza dignitosa attraverso la sua avventura, che la resa una persona diversa.

Il secondo posto lo conquista Kiki protagonista di Kiki – Consegne a domicilio. Le persone sono rimaste colpite proprio dal modo in cui la giovane strega si impegni nel suo lavoro, nel modo in cui ha perseverato e si è sempre impegnata anche se i suoi sentimenti sono stati feriti.

E… rullo di tamburi, il primo posto se lo conquista Satsuki di Il mio vicino Totoro!

L’impavida Satsuki cerca sempre di tenere la sua sorellina Mei fuori dai guai e per questo ha fatto colpo sui fratelli maggiori di tutto il Giappone. Tra i commenti lasciati sotto l’intervista eccone alcuni:

Io ero la figlia maggiore, quindi dovevo anche essere ferma e avere un atteggiamento severo, ma ogni volta che volevo viziare i miei fratelli minori sentivo un’affinità con il modo in cui Satsuki viziava Mei.

Tutto. Da quando ho scoperto Totoro con la mia sorellina quando vivevo in campagna, a quando mi sono perso e i miei genitori mi hanno rimproverato.

Quando sono andata a vedere Il mio vicino Totoro, mia madre era malata in ospedale. Ho sentito davvero una parentela con Satsuki perché si trovava nella mia stessa situazione. Ho anche pensato che fosse davvero ammirevole il modo in cui ha fatto di tutto per proteggere Mei, nonostante avesse paura!

E voi? Qual è la vostra eroina Ghibli preferita?

