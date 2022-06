Enako, cosplayer, doppiatrice e cantante professionista giapponese di Nagoya nonché ambasciatrice di Cool Japan indosserà i panni delle eroine create da Rumiko Takahashiin un libro fotografico di prossima pubblicazione.

Le eroine di Rumiko Takahashi reinterpretate dalla cosplayer Enako

Rumiko Takahashi è conosciuta a livello internazionale come la creatrice di Inuyasha, ma con alle spalle moltissime altre opere quali Lamù, Ranma 1\2, Maison Ikkoku, Rinne, Mao, A Cena con la Strega, pubblicate in Italia dalla casa editrice Star Comics.

Ora, la cosplayer Enako reinterpreterà ben 10 personaggi tratti da Urusei Yatsura, Maison Ikkoku, Ranma ½ e InuYasha in un book fotografico che conterrà anche illustrazioni originali della Takahashi che mostrano i personaggi originali in cosplay.

Shogakukan pubblicherà il libro, dal titolo provvisorio Enako x Rumic World Collab Cosplay Shashinshū (Enako x Rumic World Collab Cosplay Photo Collection) il 6 settembre in Giappone. Animate, GAMERS, Toranoana e Melon Books offriranno cartoline bonus esclusive. Rakuten Books e 7-Net offriranno anche copertine in edizione limitata oltre all’edizione normale.

A proposito del remake di Lamù – Urusei Yatsura

L’amatissima serie anime tratta dal manga di Rumiko Takahashi e prodotta da Studio Pierrot e da Studio Deen, insieme con Kitty Films e Fuji Television, andata in onda per la prima volta in Giappone nel lontano 1981 avrà un remake che debutterà a ottobre di quest’anno. Il remake di Lamù – Urusei Yatsura avrà 4 stagioni e adatterà alcune storie selezionate dal manga.

Il cast vede Hiroshi Kamiya doppiare Ataru Moroboshi, Sumire Uesaka nel ruolo di Lamù, Maaya Uchida e Mamoru Miyano sono rispettivamente di Shinobu Miyake e Shutaro Mendo. A loro si uniscono Wataru Takagi come Cherry e Miyuki Sawashiro nel ruolo di Sakura.

Per quanto riguarda lo staff, Hideya Takahashi (JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind, Strike Witches: Road to Berlin) e Yasuhiro Kimura (JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind, 2.43: Seiin High School Boys Volleyball Team) stanno dirigendo l’anime alla David Production, mentre Yuuko Kakihara (Cells at Work!, Heaven’s Lost Property) sta supervisionando gli script della serie. Naoyuki Asano (Mr. Osomatsu, Keep Your Hands Off Eizouken!) sta disegnando i personaggi. I nuovi membri dello staff sono il direttore artistico Masanobu Nomura, Ayaka Nakamura che si occupa del colore, Kanji Ōshima è il direttore CG, Yuuichirou Nagata si occupa della Fotografia e del compositing, Yoshikazu Iwanami del suono e Kiyoshi Hirose del montaggio.