Le Fiamme Di Pompei organizza il secondo Wizard Play Network Qualifier

Il negozio WPN Premium Le Fiamme Di Pompei invita tutti gli appassionati di Magic: the Gathering al secondo Wizard Play Network Qualifier (WPNQ).

Il WPNQ avrà luogo domenica 12 gennaio 2020, presso Officina della Birra di Bresso e sarà possibile partecipare all’evento previa iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti al torneo (208 posti).

Si tratterà di un torneo di formato Modern (per tutte le informazioni su questo formato potete consultare questo link) valido per accedere al circuito professionistico, infatti il vincitore riceverà l’invito ad un evento a scelta tra quelli del secondo set di Players Tour del 2020, che si terranno a Copenhagen in Danimarca, Charlotte negli Stati Uniti e Kitakyushu in Giappone.

L’evento sarà aperto a tutti i giocatori di Magic: the Gathering, compresi anche coloro che hanno già guadagnato un invito ad un Players Tour, mentre non i giocatori già qualificati per le Players Tour Finals 2020 non potranno partecipare.

Per partecipare a questo secondo WPNQ, come già detto, occorrerà però iscriversi e sarà possibile farlo, preferibilmente, online a questo link; in alternativa sarà possibile preiscriversi anche presso il punto vendita Le Fiamme Di Pompei (Via G. Garibaldi 26, Cassano Magnago), oppure direttamente il giorno dell’evento fino ad esaurimento posti.

L’iscrizione al torneo WPNQ sarà di 35 euro per tutti coloro che si pre iscriveranno entro il 10 gennaio 2020, successivamente la quota sarà 40 euro.

Oltre al torneo WPNQ, valido per la qualificazione ad una delle date dei Players Tour, l’evento ospiterà anche side event che riportiamo di seguito:

Ore 13.00 – Commander 1vs1

banlist mtgo

turni di svizzera in base ai partecipanti + top 8

premi alla top 8 entry fee 15€

Ore 14.30 – Pioneer (start al termine del 3° turno del main event)

turni di svizzera in base ai partecipanti (max 5) + top 8

premi alla top 8 entry fee 15€

Ore 14.30 – Modern (start al termine del 3° turno del main event)

turni di svizzera in base ai partecipanti (max 5) + top 8

premi alla top 8 entry fee 15€

Grazie alla partecipazione di Tom’s Hardware Italia come Media partner l’evento, a cui interverrà un’ospite speciale, sarà interamente trasmesso in streaming.

Wizard Play Network Qualifier si terrà presso Officina della Birra di Bresso (Viale Giacomo Matteotti, 11) a partire dalle ore 10 di domenica 12 gennaio 2020.

Per tutte le informazioni potete consultare la pagina facebook dell’evento.