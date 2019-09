Le figure Dragonball Event Exclusive disponibili a Lucca Comics 2019

E’ di queste ore l’annuncio da parte di Cosmic Group, avvenuto attraverso la pagina ufficiale di Tamashii Nations Italia, della disponibilità per il pubblico di Lucca Comics 2019 delle 5 figure limited realizzate in esclusiva per il Dragonball Tour. Nonostante l’Italia non sia una tappa ufficiale del Tour gli amanti di questi prodotti avranno comunque la possibilità di acquistare in […]

E’ di queste ore l’annuncio da parte di Cosmic Group, avvenuto attraverso la pagina ufficiale di Tamashii Nations Italia, della disponibilità per il pubblico di Lucca Comics 2019 delle 5 figure limited realizzate in esclusiva per il Dragonball Tour.

Nonostante l’Italia non sia una tappa ufficiale del Tour gli amanti di questi prodotti avranno comunque la possibilità di acquistare in fiera le attesissime figures di Dragon Ball in edizione limitata.

Passiamo a presentarvi le figure nel dettaglio:

S.H.Figuarts SON GOKOU -KID- -Event Exclusive Color Edition

Questa figure di Son Goku sarà identica nella postura alla sua precedente versione ma sarà “vestita” una tuta di un diverso colore che riprende la tenuta del nostro piccolo protagonista all’inizio del cartone animato prima di diventare allievo del Maestro Muten. Tra gli extra che troveremo nella box limitata ci saranno: sei coppie di mani, due volti alternativi, la sfera del drago a 4 stelle, 2 code e due bastoni (uno nel fodero, e l’altro bastone da utilizzare nel combattimento).

La figure sarà alta 10 cm circa, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Dragon Ball.

S.H.Figuarts ULTIMATE GOHAN -Event Exclusive Color Edition

Ultimate Gohan sarà identico nella costruzione alla precedente versione con l’aggiunta di un viso e i capelli nella versione Super Saiyan. Tra gli extra che troveremo della box ci saranno: 4 coppie di mani, un viso normale, una testa e un viso alternativo da super saiyan e l’effeto dell’onda Kamehameha di colore blu (al posto del colore giallo della vecchia versione).

La figure sarà alta 16 cm circa, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Dragon Ball.

S.H.Figuarts GOLDEN FRIEZA -Event Exclusive Color Edition

Golden Frieza (meglio conosciuto come Friezer) sarà uguale in tutto e per tutto alla sua precedente versione modificando solamente la tinta della colorazione della pelle che sarà leggermente diversa. Tra gli extra che troveremo della box ci saranno: 3 teste alternative, 1 coppia di mani e una singola e la coda.

La figure sarà alta 11,5 cm circa, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Dragon Ball.

S.H.Figuarts GOKOU BLACK SUPER SAIYAN ROSE -Event Exclusive Color Edition

Goku Black Super Saiyan Rose anche lui sarà in tutto e per tutto uguale nella costruzione alla sua precedente versione tranne la colorazione che saranno lucidi invece di opachi e con l’extra dell’aura effect al posto dell’onda Kamehama. Tra gli extra che troveremo della box ci saranno: 3 volti alternativi, 2 coppie di mani più 3 mani singole, l’effetto del colpo Spada del super saiyan rosa e come dicevamo prima l’aura effect.

La figure sarà alta 16 cm circa, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Dragon Ball.

Queste 4 figure sono realizzate completamente in plastica e saranno completamente snodabili per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel cartone animato.

FiguartsZERO SUPER SAIYAN GOD SUPER SAIYAN GOGETA -Event Exclusive Color Edition

Gogeta Super Saiyan God è una Figuarts Zero in scala 1/12 realizzata completamente in plastica o PVC molto dettagliata come questa linea ci ha sempre abituato fino ad oggi. Anche questa versione è già uscita precedentemente con una colorazione diversa, ispirata al personaggio del film Dragon Ball Super Broly, ha i capelli azzurri e gli effect della statua sono leggermente diversi da quella uscita anni fa.

Non sono stati rivelati ancora i prezzi ma sicuramente saranno inferiori a quelli dei siti stranieri, quindi tutti i collezionisti che hanno aspettato sino ad oggi a mettere m,ano al portafogli saranno ricompensati per la loro pazienza. Le 5 Limited saranno vendute esclusivamente in fiera, non sarà possibile acquistarle tramite i soliti negozi di fiducia e le potrete trovare per tutti i giorni della manifestazione.