Presto arriverà sul piccolo schermo la serie TV Marvel incentrata sul personaggio di She-Hulk, e per l’occasione la settimana scorsa Empire ha diffuso le prime foto dietro le quinte: una di esse ritrae Jameela Jamil in un costume nero attillato nei panni del cattivo Titania.

She-Hulk in un'immagine dai fumetti

Titania nelle prime foto di She-Hulk

L’immagine in questione, che vi proponiamo qui sotto, mostra Jameela Jamil mentre indossa un costume nero con un mantello, insieme a collane di perle appariscenti e un volto caratterizzato da un eyeliner e un rossetto pesanti. Le persone sui social media non hanno aspettato molto tempo per rivelare il loro punto di vista sul costume dell’attrice, criticandola pesantemente: “è stato realizzato a buon mercato” è una di queste contestazioni. Non solo: i fan sostengono anche che il trucco e l’acconciatura non siano al livello di una produzione Marvel.

È evidente che le critiche non siano rivolte a Jameela Jamil, ma al cast tecnico che si è occupato del suo personaggio. Per replicare ai commenti negativi e difendere il suo parrucchiere, l’interprete di Tahani in The Good Place si è rivolta a Twitter e ha svelato che la foto di Titania nel dietro le quinte di She-Hulk era stata scattata dopo una “giornata di 14 ore piena di acrobazie nel caldo di Atlanta”. Di seguito potete vedere il tweet in questione, riportato da screenrant.com:

Tornando alle critiche, c’è da tenere conto anche del fatto che si tratta di foto dietro le quinte. Ciò significa che non si hanno i vantaggi che dà un’adeguata illuminazione, correzione del colore e post-produzione. È per questo che i costumi Marvel tendono a sembrare finti sul set.

Prima di concludere, vi ricordiamo la trama di She-Hulk e il cast. La serie TV segue la storia di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocatessa che lavora su casi in cui sono coinvolti i supereroi. Un giorno, a causa di una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino, Bruce Banner (Mark Ruffalo), si trasforma in una versione più grande e verde di sé stessa: She-Hulk. Il cast della serie Marvel include Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth e Benedict Wong, il quale tornerà a vestire i panni del personaggio interpretato nei film dedicati al Doctor Strange, Wong.

She-Hulk debutterà su Disney+ il 17 agosto 2022.