Le foto ufficiali del set Lego di Captain Marvel

Dopo le foto non ufficiali circolate in rete qualche settimana fa ,diffuse a causa di una disattenzione di una catena di negozi di giocattoli canadesi, sono finalmente disponibili le immagini ufficiali sul set Lego Captain Marvel and The Skrull Attack (76127).

Le foto sono state diffuse dalla Marvel in occasione della presentazione della prima ondata di merchandise dedicato al personaggio di Captain Marvel.

Vola con Captain Marvel e Nick Fury per salvare il gatto Goose da Talos lo Skrull! Sorvola il deserto con Nick Fury nel suo mitico Quinjet. Attenzione al fucile di Talos. Spara 4 missili contemporaneamente con ognuno delle mitragliatrici del jet e attacca i nemici con i colpi energetici di Captain Marvel. Salva Goose, mettila al sicuro nel retro del jet e vola via!

Il primo set tratto dall’attesissimo prequel del MCU è composto da 307 pezzi e 4 Minifigures.

Il set 76127 vi permetterà di costruire la versione in mattoncini del Quinjet dello Shield, che abbiamo intravisto nel trailer, mentre i personaggi inclusi sono Captain Marvel, Nick Fury, Talos lo Skrull e la minifigure del gatto Goose.

Captain Marvel and The Skrull Attack avrà un costo di 29,99$ e al momento non è ancora stata comunicata la data ufficiale in cui verrà messo sul mercato, né tanto meno una data per la distribuzione del prodotto in Italia.

Alcune foto circolate in rete hanno però dimostrato che alcuni negozi possiedono già il set e, dato che il film uscirà l’8 marzo (il 6 in Italia), è possibile presumere che la scatola verrà rilasciata nella prima metà del 2019, in linea con la politica di Lego di dividere l’anno in due finestre principali di vendita ovvero i periodi gennaio-maggio e giugno-dicembre.