Le Gemme dell’Infinito ritorneranno in Infinite Destinies

Sin dalla apparizione della Gemma dell’Anima su The Power of Warlock #1, datato agosto 1972, le Gemme dell’Infinito hanno giocato un ruolo fondamentale nelle vicende dell’Universo Marvel legate indissolubilmente a Thanos e la Guanto dell’Infinito arrivando dopo decenni passati nella avventure a fumetti anche sul grande schermo nei tragici avvenimenti di Avengers Infinity War e Avengers Endgame.

Questa estate le Gemme dell’Infinito torneranno nuovamente protagoniste in un evento a loro dedicato che si dipanerà negli annual di varie testate Marvel a partire da Iron Man e Captain America dal titolo Infinite Destinies come rivelato dalla stessa Marvel attraverso il suo sito ufficiale.

Infinite Destinies si svilupperà su otto annual in cui gli eroi più importanti faranno coppia con alcuni dei nuovi eroi e villain apparsi nell’Universo Marvel di recente come Star e Amulet che potrebbero già essere in possesso delle Gemme a loro insaputa cambiando il destino dell’Universo Marvel stesso.

Per l’editor Nick Lowe questo sarà un modo per far scoprire e approfondire questi nuovi personaggi.

[ATTENZIONE DA QUESTO PUNTO IN POI LA NEWS POTREBBE CONTENERE SPOILER]

Lo scrittore Jed MacKay (BLACK CAT) e il disegnatore Ibraim Roberson (OLD MAN LOGAN) daranno il via all’evento in Iron Man Annual #1. Iron Man è sulle tracce dei rapitori di Miles Morales incrociando la strada con Assessor e Quantum.

McKay ha spiegato che le Gemme dell’Infinite hanno trovato una nuova casa… in alcuni individui! Il fulcro della storia è capire perché si sono legate proprio a queste persone dando loro abilità straordinarie.

Lo scrittore Gerry Duggan (MARAUDERS, CABLE) e il disegnatore Marco Castiello (DOOM 2099) continueranno la storia in Captain America #1 in cui Cap sarà sulle tracce del fuggitivo noto come Overtime a cui si è legata la Gemma del Tempo.

Eccovi la checklist delle uscite di Infinite Destinies che inizierà a giugno negli USA:

Ogni annual infine conterrà una storia in appendice intitolata “Super-Spy vs. Super-Spy” con protagonisti Nick Fury Agente del Nulla, e Phil Coulson, Agente di Mephisto, che si incontreranno per la prima volta proprio dopo la morte di Coulson.