Le Iene: il remake sarebbe potuto essere l’ultimo film di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ha rivelato di aver preso in seria considerazione l’idea di fare un remake di Le Iene come suo ultimo film, ma ha anche assicurato ai fan che non accadrà davvero. In una recente intervista al talk show della HBO Real Time con Bill Maher, al regista è stato chiesto cosa potrebbe migliorare se realizzasse Le Iene oggi. Tarantino ha così risposto:

“È un perfetto esempio di ‘tempo catturato in un momento’. Tuttavia in realtà ho pensato di fare un remake di Le Iene come mio ultimo film. Non lo farò, Internet, va bene? Ma ci ho pensato.”

Uscito nel 1992, Le Iene è stato il lungometraggio di debutto di Tarantino e segue un gruppo di criminali il cui tentativo di rapina in una gioielleria va terribilmente storto. Il cast della celebre pellicola comprende Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney e Michael Madsen, con lo stesso Tarantino che interpreta un piccolo ruolo in un cameo.

Quentin Tarantino e la paura del suo ultimo film

Tarantino, in un’altra occasione, ha anche parlato a lungo del ritiro che vorrebbe fare dopo aver realizzato 10 film (ricordiamo che attualmente al numero nove). Il suo film più recente è stato C’era una volta a Hollywood del 2019, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nei panni di un attore invecchiato e della sua controfigura alla fine degli anni ’60.

Nel corso di un’intervista al Pure Cinema Podcast, il regista ha dichiarato:

“La maggior parte dei registi ha degli ultimi film orribili. Di solito i loro peggiori film sono proprio gli ultimi. È il caso della maggior parte dei registi della Golden Age che hanno finito per fare i loro ultimi film tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70, poi è stato così per la maggior parte di registi della New Hollywood che hanno realizzato i loro ultimi film alla fine degli anni ’80 e ’90. Voglio dire, gli ultimi film della maggior parte dei registi sono fottutamente schifosi. Forse non dovrei fare un altro film perché potrei essere davvero felice di far cadere il microfono e chiudere così la carriera.”

