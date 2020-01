Le imperdibili pantofole nerd da acquistare subito

Inverno, giornate fredde, serate sul divano tra copertina, una buona tazza di bevanda calda e serie tv, serata nerd tra videogiochi e console, oppure sfogliando un libro o un fumetto. Ma a volte la sola coperta non basta per salvarvi dal freddo: che ne è dei vostri piedi, tutto il giorno in scarpe magari non troppo comode e non sempre in grado di sopportare il clima rigido? Ci pensiamo noi con alcune proposte divertenti per riscaldare le vostre estremità inferiori grazie a paia di pantofole a tema nerd davvero originali e imperdibili!

Pantofole a tema Super Mario e Luigi

Non è la prima volta, e non sarà nemmeno l’ultima, che nelle nostre proposte compaiono i due fratelli più noti tra i franchise videoludici. Mario e Luigi diventano parte del nostro guardaroba grazie a queste due divertenti paia di ciabatte davvero uniche e rese nel dettaglio, per scaldare morbidamente i nostri piedi.

Pantofole a tema Avengers

Per piedi importanti, servono pantofole altrettanto importanti! Non a caso, vi proponiamo le seguenti paia di ciabatte a tema supereroi Marvel, tra cui annoveriamo chiaramente dei membri degli Avengers, Deadpool e altri ancora, per rendere le vostre giornate casalinghe invernali più divertenti e potentissime. Senza dimenticare anche alcune versioni per bambino!

Pantofole a tema Batman e Superman

Non poteva mancare certamente la controparte degli eroi Marvel, ossia due dei più famosi eroi dell’universo DC: Batman e Superman. Anche in questo caso, abbiamo a disposizione un paio di ciabatte dedicate a entrambi i supereroi più celebri di questo lato dell’universo dei comics.

Pantofole a tema Star Wars

Concludiamo la selezione con alcuni esempi di pantofole a tema Star Wars, spaziando da fantasie generiche a semplici decorazioni per rendere uniche le vostre calzature. Che la forza sia con voi (ma anche il calore morbido e confortevole di questi accessori!).