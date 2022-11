Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato un nuovo cofanetto da collezione chiamato Le Magnifiche Esperte per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! , ora disponibile in Europa e Oceania.

Questo nuovo prodotto combina dozzine di popolari carte dai precedenti set con nuove carte per Assaltatrice del Cielo Mobilitazione – Collegamento!, Yuki-Onna, la Mayakashi Ghiacciolo, Presentazione Stregartigiana e per il Deck di Ishizu Ishtar dalla serie animata originale di Yu-Gi-Oh!. Se amate il tema Crimipianto Tiaracrimalamenti da Potere degli Elementi, troverete nuove combo da aggiungere all’arsenale di Ishizu.

Oltre a includere carte inedite per questi quattro temi, questo booster set composto interamente da carte foil Ultra Rare ne aggiunge anche di nuove, tra cui le potenti e imperdibili Glorioso Soldato Nero – Soldato del Chaos, Spadanima di Mo Ye, Trappolatrice Sera e Drago Abisso Occhi Blu.

Le Magnifiche Esperte è composto da 103 carte Ultra Rare, delle quali 6 di queste carte sono disponibili anche in versione Rare Geroglifici del Faraone e 12 in versione Rare Faraoniche (per un totale di 18 carte Rare Faraoniche incluse nel set). Apparse per la prima volta lo scorso anno nel booster La Corte del Re, le Rare Faraoniche sono caratterizzate da un’esclusiva lamina con incisi dei Geroglifici Egizi ed è la seconda volta che questo particolare tipo di carte vengono inserite all’interno di un set. Infine, il box include buste con nuovi design dedicati ad Assaltatrice del Cielo Mobilitazione – Collegamento!, Yuki-Onna, la Mayakashi Ghiacciolo e Presentazione Stregartigiana.

Ogni cofanetto di Le Magnifiche Esperte contiene:

1 pacco da 70 buste protettive (1 su 6 con nuovo design ispirato ad Assaltatrice del Cielo Mobilitazione – Collegamento!, Yuki-Onna, la Mayakashi Ghiacciolo o Presentazione Stregartigiana)

4 booster pack con 5 Carte Ultra Rare per pacchetto

Alcune carte selezionate disponibili anche in versione variant Ultra Rare Geroglifici Egizi del Faraone.

Per chi non fosse avvezzo al mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh, tratto dall’omonimo manga, è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari.

Se anche voi volete ampliare la vostra collezione con un box di Le Magnifiche Esperte, potete acquistarlo semplicemente cliccando su questo link.