Le migliori agende e notebook a tema film e fumetti

Che si tratti di un nuovo anno da inaugurare, o di appunti da prendere tra scuola, università e ufficio, o semplicemente nel tempo libero per i propri progetti, l’importante è farlo con stile! Lasciatevi ispirare dalle migliori fantasie e soggetti dedicati a cinema e serie TV nella nostra selezione di agende e notebook, quaderni e taccuini per accompagnare i vostri momenti di studio e lavoro dagli eroi e dai personaggi più simpatici e peculiari della Cultura Pop!

Agende e notebook

Il Piccolo Principe

Quest’agenda settimanale 2020/2021 copre 18 mesi, da luglio 2020 a dicembre 2021 per tenere traccia dei tuoi appuntamenti e delle cose da fare su base settimanale e mensile. Inizia il 2021 in compagnia del dolcissimo Piccolo Principe, della sua amata rosa, della simpatica volpe e delle celebri citazioni di questo grande classico di Antoine de Saint-Exupéry. L’agenda settimanale presenta una copertina rigida con grafiche a tema “Il Piccolo Principe” – Rosa. Ogni agenda contiene un poster con citazioni e illustrazioni a tema. L’agenda presenta gli iconici angoli arrotondati, chiusura ad elastico, nastrino segnalibro e scritta “in case of loss” nel risguardo anteriore. La carta da 70 g/m² è color avorio. La confezione contiene un’agenda settimanale da 18 mesi in edizione limitata “Il Piccolo Principe”, con copertina rigida e in formato Large 13 x 21 cm da 208 pagine

The Legend Of Zelda

Una collezione che riconosce il valore dell’esplorazione e sblocca la creatività. Questa limited edition ispirata a “The Legend of Zelda” include 2 notebook e un cofanetto da collezione. Questi taccuini rappresentano ei momenti iconici del classico gioco originale su ciascun oggetto della collezione, immediatamente riconoscibili dai fan di Nintendo. Il taccuino presenta angoli arrotondati e chiusura ad elastico, fascetta personalizzata e scritta “in case of loss” all’interno e carta color avorio 70 g/m² senza cloro. La grafica pixelata continua sui risguardi del notebook, su una seria di stickers adesivi a tema e sul retro della fascetta, che raffigura suggerimenti e trucchi per affrontare la ricerca di Link. La confezione include un notebook in limited edition a tema “The Legend of Zelda” con layout a righe e copertina rigida, disponibile nel formato large 13 x 21 cm da 240 pagine.

Star Wars

Questa agenda in edizione limitata rievoca l’epica serie presenta disegni a tema all’interno. Fai la tua scelta tra gli Jedi e il Lato oscuro, prima di scegliere le dimensioni e il formato dell’agenda più adatta al tuo programma intergalattico. Agenda con layout settimanale su due pagine dove è possibile annotare la pianificazioni di progetti, appunti e impegni; pagine dedicate agli obiettivi e a liste delle cose da fare. La carta color avorio, priva di acidi, è delicatamente calibrata per soddisfare le diverse esigenze creative e adattarsi a tutti gli strumenti per la scrittura e per l’arte. Agenda con copertina rigida, angoli arrotondati e chiusura ad elastico; etichetta in case of loss stampata nel risguardo; planner dal design classico con un comodo segnalibro per non perdere il segno.

Alice nel paese delle meraviglie

Questa limited edition rievoca il mondo di Alice nel paese delle Meraviglie, grazie alle illustrazioni originali firmate John Tenniel e alle citazioni tratte dal classico racconto di Lewis Carrol. Quest’agenda settimanale da 18 mesi presenta una copertina rigida, angoli arrotondati, chiusura ad elastico e nastrino segnalibro. La carta da 70 g/m² è color avorio. L’agenda presenta una copertina con grafiche a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie” – Bianconiglio. Ogni agenda contiene 1 foglietto di stickers adesivi e una scheda con messaggio a tema. La copertina rigida raffigura il Bianconiglio con tutti gli aspetti del mondo surreale e senza senso di Alice, per ritrovare lo stesso stile in tutta l’agenda 18 mesi (luglio 2020 – dicembre 2021). La confezione contiene un’agenda settimanale da 18 mesi in edizione limitata “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con copertina rigida in formato Pocket 9 x 14 cm da 208 pagine.

Peanuts

Quest’agenda settimanale 2020/2021 copre 18 mesi, da luglio 2020 a dicembre 2021 per tenere traccia dei tuoi appuntamenti e delle cose da fare su base settimanale e mensile. Porta avanti i tuoi progetti, raggiungi i tuoi obiettivi e pinaifica le tue giornate e settimane con una vena di umorismo e dolcezza insieme agli adorabili Peanuts. L’agenda settimanale presenta una copertina rigida con grafiche a tema Peanuts – Snoopy e Linus. Ogni agenda contiene una scheda con messaggio a tema e 1 foglietto di stickers adesivi. L’agenda presenta gli iconici angoli arrotondati, chiusura ad elastico, nastrino segnalibro e scritta “in case of loss” nel risguardo anteriore. La carta da 70 g/m² è color avorio. La confezione contiene un’agenda settimanale da 18 mesi in edizione limitata Peanuts, con copertina rigida e disponibile nel formato Large 13 x 21 cm da 208 pagine.

Il signore degli anelli

La collezione dei taccuini del signore degli anelli in edizione limitata celebra questa classica avventura letteraria e il viaggio epico che si svolge nelle pagine scritte da J. R. R. Tolkien, I notebook presentano alcuni dei paesaggi più tipici e magici attraversati dai personaggi del libro. Un mondo ricco creato nella mente dell’autore che nel tempo è diventato parte del nostro immaginario collettivo. Le pagine interne invitano a registrare tutti i luoghi meravigliosi in cui vi porta il vostro viaggio e la vostra immaginazione. Una porta d’ingresso per le vostre idee e la vostra creatività. La carta color avorio, priva di acidi e certificata FSC, è delicatamente calibrata per soddisfare le diverse esigenze creative e adattarsi a tutti gli strumenti per la scrittura e per l’arte. Notebook con copertina rigida, angoli arrotondati, chiusura ad elastico e fogli a righe. Etichettta “in case of loss” stampata nel risguardo. Taccuino dal design classico con il libro dell’alfabeto elfico come inserto.

Maneki-Neko

Nel 2021 porta sempre con te il Maneki Neko. L’immagine di questo gatto che accoglie gli ospiti ha origine in Giappone, dove si dice porti anche buona fortuna. Dall’Asia il Maneki Neko ha conquistato il resto del mondo, diventando un’icona della cultura pop immediatamente riconoscibile: la tua agenda 2021 ti porterà un po’ di fortuna! L’agenda presenta una copertina con grafiche a tema “Maneki Neko”. L’genda contiene 1 foglietto di stickers adesivi e una scheda con messaggio a tema. L’agenda presenta gli iconici angoli arrotondati, chiusura ad elastico, nastrino segnalibro e scritta “in case of loss” nel risguardo anteriore. La carta da 70 g/m² è color avorio, La confezione contiene un’agenda settimanale 12 mesi in edizione limitata Maneki-Neko, con copertina rigida bianca e disponibile nel formato Large 13 x 21 cm da 144 pagine.

Harry Potter

Entra nel magico mondo di Harry Potter e colleziona tutti e sette i taccuini in edizione limitata e il notebook da collezione. Questo taccuino è dotato di una copertina rigida con grafica e dettagli a tema, angoli arrotondati, chiusura ad elastico e nastrino segnalibro. Taccuino a righe, carta color avorio da 70 g/m². Inserto: poster a tema Harry Potter. Formato Large 13 x 21 cm da 240 pagine, con tanti temi tutti diversi e da collezionare e regalare!

