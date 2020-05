Le migliori Funko POP! di Star Wars

Funko POP! di Star Wars ne esistono davvero tantissime, partendo da Una Nuova Speranza fino all’ultimo capitolo della saga L’Ascesa di Skywalker, passando per le serie TV inclusa The Mandalorian, in onda su Disney +. La particolarità di queste Funko POP! è il loro inconfondibile piedistallo, su cui vi è la scritta “Star Wars”, rendendole di fatto uniche nel loro genere; inoltre, insieme a quelle Marvel, sono le uniche ad essere “bobble-head”, ovvero con la testa “ondeggiante”. E’ davvero difficile sceglierne una, per questo vogliamo consigliarvene alcune di quelle che, secondo noi, non possono mancare nella collezione di un appassionato di Star Wars.

Funko POP! di Star Wars

The Child

The Mandalorian è un prodotto che ha riscosso un incredibile successo in tutto il globo e si può dire che, in parte, è anche merito di questo piccolino, noto nella serie come “The Child” (il bambino). I fan hanno deciso di ribattezzarlo Baby Yoda, visto l’appartenenza alla stessa razza del leggendario maestro Jedi. Se avete adorato la serie in onda su Disney+, non potete di certo lasciarvi sfuggire questa tenerissima Funko POP!

Training Luke with Yoda

Ne L’Impero Colpisce Ancora, il nostro Luke Skywalker grazie al fantasma di Obi-Wan Kenobi, fa la conoscenza del maestro Yoda, colui che ha il compito di completare il suo addestramento da Jedi sul pianeta Dagobah. Durante questo allenamento, il protagonista si vedrà “costretto” a trasportare l’anziano maestro in spalla, proprio come potete vedere in questa bellissima Funko POP!

The Mandalorian on Blurg

Una delle scene più divertenti di The Mandalorian è sicuramente il “rodeo” nel quale il protagonista cerca di domare un Blurg su Arvala-7. Dopo innumerevoli prove, grazie anche all’aiuto di Kuiil, il nostro eroe riuscirà finalmente a domare la creatura e a cavalcare verso il suo obiettivo. Se volete conservare nella vostra collezione un momento iconico della serie, questa Funko POP! fa al caso vostro!

Movie Moments – Escape Pod Landing

“Quella carognetta dal funzionamento difettoso. È tutta colpa sua. Mi ha convinto con l’imbroglio a venire da questa parte, ma di là non gli andrà meglio.”

Un arrabbiatissimo D-3Bo si rivolge così a C1-P8 (questi i due nomi della localizzazione italiana) appena atterrati su Tatooine, dopo essere fuggiti su un guscio di salvataggio. Questo particolare modello di Funko POP! è detto “Movie Moment” e rappresenta, letteralmente, un momento particolare di una pellicola; un pezzo da non lasciarsi assolutamente scappare!

R2-D2

Se, però, avete poco spazio e potete tenere un solo droide in casa, ecco per voi la bellissima Funko POP! di R2-D2. Certo, non si muoverà e farà suoni come l’originale, ma di certo è un buon compromesso se siete amanti del simpatico robot della saga di Star Wars.

Movie Moments – Darth Vader & Obi WAN Kenobi Death Star Duel

“Ti stavo aspettando, Obi-Wan. Ci rincontriamo, finalmente. Ora il cerchio è completo. Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo, ora sono io il maestro!”. Qualunque fan si è emozionato la prima volta che vide questa iconica scena e questo Movie Moment vuole rievocare proprio quelle emozioni. L’epico confronto tra il maestro e l’ex allievo passato al lato oscuro può essere ora vostro in questa versione Funko POP!

Dark Rey

Nell’ultimo film L’Ascesa Di Skywalker, la protagonista ha una breve visione in cui vede se stessa cedere al lato oscuro e diventare un Sith. In questa visione distorta di Rey, la ragazza impugna addirittura una spada laser doppia, resa iconica da un altro sith: Darth Maul. Se anche voi, come Rey, avete ceduto al lato oscuro della forza, questa Funko POP! farà al caso vostro!

Han Solo (Carbonite)

Se non volete finire imprigionato nella carbonite come Han Solo alla fine de L’Impero Colpisce Ancora, vi consigliamo di non contrarre debiti col perfido Jabba The Hutt, o potrebbe mandare sulle vostre tracce qualche cacciatore di taglie avido di denaro! Questa bellissima Funko POP!, messa in commercio per i quarant’anni del film, non può di certo mancare nella collezione di un fan di Star Wars.

Darth Vader

Di Funko POP! di Darth Vader ne esistono un’infinità di varianti, ma quella che vi vogliamo consigliare è piuttosto particolare: rappresenta, infatti, il momento preciso in cui il malvagio Imperatore fulmina il malcapitato Anakin Skywalker, intento a proteggere il figlio durante lo scontro finale in Il Ritorno Dello Jedi.

BB-8

Se R2-D2 e C-3PO sono stati i droidi rappresentativi dell’originale esalogia, si può dire lo stesso per BB-8, nuovo arrivato col film Il Risveglio Della Forza insieme alla protagonista Rey. Non rotolerà come nella pellicola Disney, ma di sicuro farà la sua bella figura esposto nella vostra collezione.

