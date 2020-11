Le migliori serie TV Teen su Disney Plus

Il catalogo Disney Plus offre, ormai, una vasta scelta di prodotti adatti a tutte le età, con particolare riguardo, ovviamente, alla fascia d’età che va dai bambini ai giovani teenager. Oltre a tutte le collezioni dei classici Disney con Topolino, Paperino, Pippo e Pluto, ottime anche per i meno giovani poiché sono un bel salto malinconico nel passato, la piattaforma di streaming online offre una ricca selezione di serie TV dedicate proprio agli adolescenti e ai preadolescenti.

Di seguito troverete una carrellata delle migliori serie TV teen presenti sulla piattaforma Disney Plus.

High School Musical: The Musical

High School Musical: The Musical è la serie TV per adolescenti perfetta da guardare durante le feste! Sulla piattaforma di streaming online targata Disney troverete la prima e unica stagione composta da dieci episodi tutti da cantare. I protagonisti Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders cantano e mettono in scena le canzoni più belle delle festività di Natale e Capodanno. L’intrattenmento è assicurato, non solo per gli adolescenti ma anche per tutta la famiglia, perché lo show coinvolge e mantiene salda l’attenzione giocando benissimo sull’importante ruolo delle festività natalizie come collante per le famiglie. Riscopriamo con i beniamini Disney la vera essenza del Natale e di tutti i valori più sani e genuini che le feste portano con loro.

I Cavalieri di Castelcorvo

I Cavalieri di Castelcorvo è la prima serie TV originale Disney prodotta e realizzata completamente in Italia. Le atmosfere dello show sono “magiche” perché è proprio di magia che si parla. La storia ci porta nelle vite dei due fratelli Riccardo e Giulia che, dalla città, si trasferiscono in provincia. Già questo, per due ragazzi in età pre-adolescenziale, è un vero e proprio trauma, poiché vivono la separazione dalle consuetudini e dalle abitudini di sempre. Il destino vuole, però, che i due fratelli incontrino subito Matteo e Betta e instaurino con loro un rapporto di profonda amicizia, facilmente, così come solo i più giovani riescono a fare, lontani dai pregiudizi e dalle convenzioni sociali. Da questo incontro i quattro ragazzini inizieranno un’avventura all’insegna del mistero che li porterà a conoscere i lati più oscuri della cittadina in cui la vicenda è ambientata.

Anche in questo caso la visione è consigliata a tutta la famiglia, un pretesto in più per trascorrere del tempo insieme e per entrare nel magico mondo di Disney Plus.

Marvel’s Runaways

Runaways è una serie TV Marvel e sono disponibili su Disney Plus tre stagioni. Lo show creato da Josh Schwartz vede sullo schermo un cast corale composto da Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta nei panni dei Runaways, un gruppo di adolescenti che si uniscono per combattere una potentissima associazione criminale di cui fanno parte proprio i loro genitori. Questi ultimi, infatti, fanno parte di una società segreta chiamata PRIDE. Quando i ragazzi scopriranno la doppia vita dei loro genitori saranno chiamati a compiere un grande sacrificio, quello di rinunciare a tutte le comodità e agli agli della loro vita per perseguire un bene di gran lunga più grande e di importanza globale, quello di combattere i cattivi.

La serie TV è davvero imperdibile perché tocca temi molto importanti sia a livello morale sia a livello psicologico e riesce a tenere lo spettatore incollato allo schermo. La qualità tecnica dello show Marvel è altissima così come tutto il comparto artistico e quindi la visione è assolutamente consigliata per tutta la famiglia.

Girl meets World

Girl meets World è un prodotto originale Disney andato in onda dal 2014 al 2016 e racconta la storia di due amiche per la pelle, Riley Matthews e Maya Hart, due ragazze molto curiose e intraprendenti. La serie TV racconta la vita delle due giovani e dei loro amici che affrontano ogni giorno delle sfide quotidiane per crescere con sani principi e valori universali. Ovviamente, lo show tratta tutte quelle tematiche care alla Disney e all’universo che a essa ruota attorno. Consigliato per un pubblico di preadolescenti che sicuramente si identificheranno con i giovani protagonisti e potranno vivere con loro le fasi più importanti della vita e dei cambiamenti che questa età porta con sé.

Hannah Montana

Grande classico Disney, Hannah Montana è uno show senza tempo a cui anche le nuove generazioni si stanno appassionando. La giovane Miley Cyrus è la protagonista di questo show musicale che vi proietterà nella carriera della cantante Miley Stewart trasferitasi dal Tennessee alla California insieme al fratello e al papà, un famoso musicista country. Purtroppo Miley è rimasta improvvisamente orfana di madre e riuscirà, attraverso la sua identità segreta, Hannah Montana appunto, a creare una sorta di via di fuga dalla realtà attraverso le sue doti canore riconosciute a livello planetario.

La serie TV è assolutamente imperdibile, adatta, sicuramente, a un pubblico di preadolescenti.

Lizzie McGuire

Altro grande classico è la serie TV Lizzie McGuire che racconta le avventure della giovane Lizzie e dei suoi amici del cuore che frequentano la scuola media. La storia affronta anche molte tematiche importanti e che riguardano in prima persona i ragazzi preadolescenti e adolescenti, come l’anoressia e gli scontri generazionali con gli insegnanti. Per questo motivo, per l’attualità delle tematiche trattate, Lizzie McGuire è un prodotto senza tempo che può far breccia nel cuore dei ragazzi e delle ragazze di oggi. Lo show ha avuto, negli anni, un grandissimo successo anche se sono passati quasi venti anni dalla prima messa in onda del pilot. Nonostante tutto, la serie ha ancora molto appeal su un pubblico trasversale.

La messa in onda in chiaro di Lizzie McGuire in Italia ha una storia molto travagliata infatti è spesso stata lasciata in sospeso. Adesso però anche gli adolescenti dei primi anni Duemila possono rivederla su Disney Plus.

A casa di Raven

A Casa di Raven è il reboot della famosa serie dei primi anni Duemila. In onda dal 2017, lo show è ancora in produzione e segue le vicende di Raven e della sua amica Chelsea entrambe cresciute e madri single a Chicago. La storia, oltre a parlare di Raven e di come si sia evoluta la sua vita, segue le vicende dei suoi figli e di quelli di Chelsea ma, in particolare, di Brooker, che ha ereditato dalla mamma le abilità psichiche protagoniste della serie TV Disney. Per questo motivo lo show è adatto a un pubblico eterogeneo che potrà ridere e riflettere con uno dei personaggi storici di Disney Channel.

Star Wars: The Clone Wars

Quale modo migliore per avvicinare le nuove generazioni al mondo di Star Wars se non con The Clone Wars? La serie animata ambientata nell’universo di Guerre Stellari è assolutamente un prodotto imperdibile che appassionerà gli utenti adolescenti di Disney Plus ma anche i genitori fan della serie. La trama delle sette stagioni disponibili sulla piattaforma di streaming online è complessa, ma altrettanto appassionante.