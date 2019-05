Le minifigure Lego arrivano sugli smartphone con Lego Legacy: Heroes Unboxed

Gameloft porterà in formato mobile game le minifigure Lego, protagoniste di un nuovo rpg su smartphone.

Lego e Gameloft, una delle realtà più affermate all’interno del settore dei mobile games, hanno annunciato Lego Legacy: Heroes Unboxed, un rpg ambientato nell’universo dei mattoncini più amati del mondo, in cui i giocatori dovranno sbloccare set iconici e minifigure.

Lego Legacy: Heroes Unboxed celebrerà la minifigure lego, una vera e propria icona pop, che nei suoi anni di storia è stata in grado di adattarsi agli stili e alle mode, mantenendo però una forte identità ed caratteristiche inconfondibili.

Gameloft metterà quindi a disposizione di Lego il suo know how nel settore, sviluppando un Team-Battle RPG in cui i giocatori dovranno collezionare le minifigure provenienti dai diversi periodi e set. Il gioco adatterà in formato digitale, ricreando nei minimi dettagli alcuni dei soggetti più famosi e amati, come il mitico Capitan Barbarossa del set 6270 del 1989.

Per ricreare l’esperienza Lego, Gameloft ha speso moltissimo tempo analizzando ogni elemento chiave, dall’aspetto delle singole minifigure al design delle istruzioni. Il gioco oltre a presentare tutti dell’autentica Lego experience sarà animato dalla consueta dose di ironia, che in passato hanno caratterizzato i giochi per console e pc, rimanendo così in linea con lo stile creativo e divertente, che ha reso Lego uno dei marchi più amati al mondo.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed verrà rilasciato, sulle piattaforme mobile, questo autunno.