Le novità anime Amazon Prime Video di giugno 2021

Giugno riserva alcune novità in ambito anime per gli abbonati ad Amazon Prime Video! Che siate già abbonati o che vogliate usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni del servizio, potete recarvi qui.

Amazon Prime Video: arriva La Donna Chiamata Fujiko Mine

Questo spin-off di Lupin III , l’opera che ha reso celeberrimo in tutto il mondo il nome del suo creatore, Monkey Punch, è composto da un totale di 13 episodi e andò in onda in Giappone per la prima volta nel 2012.

“La mini serie è incentrata sul personaggio di Fujiko Mine e sul suo passato. La narrazione parte col suo primo incontro/scontro con Lupin III, entrambi interessati alla formula segreta di una potente droga. Fujiko conoscerà poi anche Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa, suoi futuri soci insieme a Lupin, e l’ispettore Koichi Zenigata“.

La Donna Chiamata Fujiko Mine, la serie spin-off prequel di Lupin III, sarà disponibile per la visione su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 15 giugno.

Bleach – Stagione 3

Tite Kubo ha scritto e illustrato questo manga il cui nome è ispirato all’omonimo primo album dei Nirvana. Bleach è stato distribuito per la prima volta dal 2001 al 2016, mentre l’anime andò in onda dal 2004 al 2012.

“Ichigo Kurosaki è un giovane dotato dell’abilità di vedere gli spiriti. La sua vita subisce un drastico cambiamento quando una Shinigami di nome Rukia Kuchiki, incrocia il suo cammino in cerca di un Hollow. Durante lo scontro con lo spirito, Rukia rimane gravemente ferita ed è costretta a trasferire parte dei suoi poteri a Ichigo, che accetta la proposta della Shinigami nel tentativo di proteggere i suoi familiari. Tuttavia, durante il processo di trasferimento, qualcosa va storto e Ichigo assorbe tutti i poteri di Rukia, diventando uno shinigami a pieno titolo. Avendo perso i suoi poteri, Rukia rimane bloccata nel mondo dei vivi finché non recupererà le forze. Nel frattempo, Ichigo sostituisce Rukia nei suoi doveri di Shinigami, combattendo gli Hollow e guidando le anime verso il regno dell’aldilà, noto come Soul Society“.

Bleach sta per tornare su Amazon Prime Video con la sua terza stagione a partire dal prossimo 28 giugno, e questa sarà la prima volta in assoluto che sarà possibile fruirne in italiano. Le prime due stagioni dell’anime di Bleach sono disponibili sempre su Amazon Prime Video a questo indirizzo.

Acquistate il primo volumetto della ristampa di Bleach qui su Amazon.