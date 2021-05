Arrivano le novità Anime Factory e Koch Media di maggio 2021 per il mercato home video di cui si segnalano Lupin III – Il castello di Cagliostro che arriva per la prima volta in un’esclusiva edizione limitata in 4K Ultra HD e Lamù – La ragazza dello spazio – La Serie TV – Vol. 4.

Vediamo tutte le novità nel dettaglio.

Le novità Anime Factory e Koch Media di maggio 2021

Le novità Anime Factory

Lupin III – Il castello di Cagliostro 4K Ultra HD dal 17 giugno

La prima regia cinematografica del premio Oscar Hayao Miyazaki per uno dei film d’animazione più famosi di sempre. Lupin III – Il castello di Cagliostro arriva per la prima volta in un’esclusiva edizione limitata in 4K Ultra HD dal 17 giugno 2021, in occasione del 50° anniversario della serie animata. Sempre a giugno sarà disponibile anche La Donna Chiamata Fujiko Mine, in questo nostro articolo tutti i dettagli.

Questa volta Lupin e il fedele Jigen hanno rintracciato la fonte delle banconote false che stanno mettendo in ginocchio l’economia mondiale: il piccolo paese di Cagliostro, governato dall’omonimo conte. Tra le mura di pietra del suo castello, il conte tiene imprigionata la bella principessa Clarisse, che conosce la chiave per un tesoro inimmaginabile. Oltre all’edizione 4K Ultra HD + Blu-ray, Lupin III – Il castello di Cagliostro sarà disponibile anche in edizione limitata a disco singolo DVD e Blu-ray Disc.

Lamù – La ragazza dello spazio – La Serie TV – Vol. 4 (Episodi 144 – 194) dal 20 maggio (8 DVD e 8 Blu-ray)

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riuscirà a rincorrere con successo la bellissima Lamù, ritireranno le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato! In occasione del 40° anniversario dalla prima messa in onda, si conclude la serie dedicata all’icona generazione Lamù, disponibile per la prima volta anche in Blu-ray.

Extra: Anticipazioni inedite, Sequenze inedite doppiate, Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese, Booklet a colori di 16 pagine con le sinossi complete degli episodi.

Le novità Koch Media

Aniara – Rotta su Marte dal 20 maggio (DVD e Blu-ray)

Il film tratto dal poema fantascientifico del Premio Nobel Harry Martinson vincitore al al Trieste Science Fiction Festival.

Dopo aver reso la Terra inabitabile, la razza umana inizia a lasciare il pianeta per colonizzare Marte. Aniara è una delle navicelle in partenza, ed è stata costruita per offrire un lussuoso e spensierato soggiorno di tre settimane. Il viaggio si interrompe bruscamente quando un incidente improvviso devia la rotta dell’astronave verso una zona remota da cui è impossibile tornare indietro.

REDCON-1 – Army of the Dead dal 20 maggio (DVD e Blu-ray)

Un esperimento governativo ha rilasciato un virus genetico che ha creato delle creature letali. La missione del capitano Stanton e della sua squadra è quella di salvare uno scienziato i cui esperimenti rappresentano la chiave per la salvezza dell’umanità. Ma la sua ultima posizione nota è dietro le linee nemiche. I soldati si troveranno di fronte a un nemico che non hanno mai affrontato.

