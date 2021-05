Eccovi le novità BAO Publishing annunciate su Preview 67. Il catalogo è stato diffuso questa mattina, confermando alcuni dei titoli inizialmente pre-annunciati dall’editore milanese attraverso i suoi canali social fra cui il secondo ed ultimo volume di Death or Glory e il terzo Saga Deluxe.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio.

Le novità BAO Publishing annunciate su Preview 67

SAGA DELUXE 3

di Brian K. Vaughan e Fiona Staples

464 pagine – 17 x 26 cm, colori, cartonato, € 35

Saga non ha bisogno di presentazioni: è la serie a fumetti che negli ultimi anni è riuscita a conquistare davvero tutti, tra successo di pubblico e numerosi riconoscimenti in tutto il mondo! Le avventure dell’improbabile famiglia composta da Marko, Alana e Hazel continuano in un universo che intende dare loro la caccia a tutti i costi. In questo sontuoso volume, di grande formato, cartonato e con contenuti extra inediti, vengono raccolti gli ultimi tre archi narrativi che completano la prima parte della serie.

DEATH OR GLORY 2

di Rick Remender e Bengal

160 pagine – 17 x 26 cm, colore, cartonato, € 18

La serie culto scritta da Rick Remender e disegnata dal francese Bengal torna a far impazzire di gioia i lettori! Automobili che sfrecciano a tutta velocità, personaggi al limite della moralità e in mezzo lei, Glory, in una corsa contro il tempo per salvare il padre da morte certa e sfuggire dalla grinfie del pericolosissimo ex marito che si è messo sulle sue tracce. In un’America in cui il concetto di libertà è sempre più a rischio, un’avventura adrenalinica che in questo secondo volume spinge ancora di più sull’acceleratore.

ASCENDER 3

di Jeff Lemire e Dustin Nguyen

104 pagine – 17 x 26 cm, colore, cartonato, € 17

L’universo fantascientifico di Descender ha definitivamente lasciato spazio alla magia con Ascender! In maniera coerente e spettacolare allo stesso tempo, Lemire e Nguyen ci portano in un mondo tutto nuovo in cui abbiamo ritrovato gli stessi amati personaggi della precedente serie. E sono proprio quegli stessi personaggi a essere finiti nuovamente nei guai, dopo che una congrega di streghe sta dando loro la caccia. Riusciranno a ritrovarsi e a unire le forze per sconfiggere queste nuove, eppure antichissime forze del male?

GIDEON FALLS 5

di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino

128 pagine – 17 x 26 cm, colore, brossurato, € 18

La serie vincitrice di un premio Eisner e dal successo mondiale si avvicina alla sua conclusione… ma questo non vuol dire che le cose saranno più semplici! I misteri attorno alla cittadina di Gideon Falls si intrecciano e si sovrappongono tra loro, in un vortice di dimensioni parallele e salti temporali che solo due autori come Lemire e Sorrentino potevano gestire con una simile maestria. Una serie che sta tenendo con il fiato sospeso migliaia di lettori.

Le novità Aiken annunciate su Preview 67

DIEN BIEN PHU 4

di Daisuke Nishijima

272 pagine – 13 x 18 cm, B/N, brossurato, € 8.90

Con Dien Bien Phu, Daisuke Nishijima mette in scena gli orrori della guerra del Vietnam fondendo Storia e fiction in maniera magistrale, tra momenti di azione frenetica e un cast di personaggi sopra le righe. Una serie già molto amata tra i lettori Aiken che continua a farci scrutare con uno sguardo inedito nell’abisso di uno dei momenti più dolorosi della storia mondiale.

