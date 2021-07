Eccovi le novità BAO Publishing annunciate su Preview 69. Il catalogo è stato diffuso questa mattina. Da segnalare il secondo volume de Le Ragazze del Pillar di Stefano Turconi e Teresa Radice ma soprattutto il graphic novel di Roberto Saviano intitolato Io Sono Ancora Vivo.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio. Per le novità annunciate da BAO Publishing su Preview 68 invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità BAO Publishing annunciate su Preview 69

Le Ragazze del Pillar 2

di Teresa Radice e Stefano Turconi

152 pagine – 19 x 26 cm colore, cartonato € 20,00

Quando i lettori si sono trovati per la prima volta Il porto proibito, graphic novel d’esordio di Teresa Radice e Stefano Turconi per BAO, hanno capito subito che quella storia nascondeva un mondo più variegato e sfaccettato di quanto non fosse raccontato tra quelle pagine. E lo sapevano benissimo anche i due autori, che attraverso Le ragazze del pillar ci fanno scoprire qualcosa in più di quel mondo attraverso lo sguardo traboccante di umanità delle prostitute del Pillar to Post. Un secondo volume che contiene due nuove storie ciascuna dedicata a una diversa ragazza, per una serie che è già valso a Teresa Radice il Premio come “Miglior sceneggiatrice” al Lucca Comics & Games 2020.

Ventiquattro Sette

di Nova

160 pagine – 17 x 24 cm colore, cartonato € 18,00

Immaginate se un’invasione zombi avvenisse, una notte, in un hard discount sempre aperto, e se ad affrontare l’orda di morti viventi ci fossero solo gli svogliati, sottopagati dipendenti di quel supermercato. Ecco la storia, sottile metafora sociale della precarietà e del senso di crisi permanente che affligge un’intera generazione, che Nova racconta, a cavallo tra ironia e l’horror più puro.

Il Nao di Brown Nuova Edizioni

di Glyn Dillon

208 pagine – 19 x 26 cm colore, cartonato € 23,00

Amatissimo dai lettori fin dalla prima edizione pubblicata nel 2013 ed esaurito nel giro di pochissimo tempo, Il Nao di Brown è un gioiello imperdibile e richiestissimo del catalogo BAO Publishing. La storia di Nao Brown, un’hafu per metà inglese e metà giapponese affetta da Disturbo ossessivo-Compulsivo, viene raccontata da Glyn Dillon con una sensibilità e profondità uniche. Un volume sontuoso pronto a conquistare una nuova fetta di lettori, con pagine extra inedite realizzate dall’autore stesso per l’edizione italiana.

Black Hammer: Per le Strade di Spirale City

di Jeff Lemire e AA.VV.

128 pagine – 17 x 26 cm, colori, cartonato € 19,00

Il mosaico del mondo di Black Hammer si arricchisce di un tassello fondamentale: non solo per la spettacolarità delle tavole confezionate dai tanti e acclamati autori che hanno disegnato le diverse storie scritte da Jeff Lemire, ma anche per l’importanza narrativa che ciascuna di queste storie conferisce all’universo creato dallo sceneggiatore canadese in coppia con Dean Ormston, fungendo da vero e proprio collante della serie. Un volume che sarà amatissimo dai sempre più numerosi fan di Black Hammer.

Figli di Luna

di Greta Xella

224 pagine – 17 x 24 cm colore, cartonato € 21,00

Tia è una ragazza la cui madre è malata, e i lunghi viaggi che la sua famiglia intraprende per cercare di riportare serenità in famiglia si rivelano infruttuosi. Toccherà alla ragazza farsi coraggio e partire a sua volta per un viaggio irto di pericoli verso il Regno dei Ragni. Una grande prova di maturità per la giovanissima Greta Xella che, attraverso un fantasy avvolto da un’aura di misticismo, racconta una storia di accettazione del dolore e crescita personale. Una storia che commuoverà i lettori di tutte le età.

Sono Ancora Vivo

di Roberto Saviano e Asaf Hanuka

144 pagine – 17 x 24 cm colore, cartonato € 18,00

Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e allucinante, Roberto Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne affida i disegni ad Asaf Hanuka per raccontare uno degli aspetti più difficili della propria esistenza: la protezione costante che gli permette di restare in vita. Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il disegnatore, il libro racconta con candore un lato inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la sua opera a oggi più personale.

