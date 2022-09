Sono state diffuse le novità Disney Plus di ottobre 2022. Da segnalare BORIS STAGIONE 4, Licantropus (Werewolf by Night), gli ultimi episodi di THE WALKING DEAD STAGIONE 11 e la nuova serie di corti STAR WARS: TALES OF THE JEDI STAGIONE 1.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo!

Le novità Disney Plus di ottobre 2022

BORIS STAGIONE 4 – 26 ottobre

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

Licantropus (Werewolf by Night) – 7 ottobre

Un nuovo Werewolf by Night si aggira nel Sud Ovest, ma non tutto è come sembra! Un giovane uomo, una maledizione di famiglia, e un esperimento immorale si dimostrano una pericolosa combinazione per una cittadina dell’Ariziona. Tutto ciò che il giovane Jake vuole è proteggere la sua gente, ma chi proteggerà lui dal mostro dentro di lui?

THE WALKING DEAD STAGIONE 11 – 3 ottobre

Mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce, sia vive che non, sono in agguato e incombe sempre di più per tutti la pressione per il giorno della resa dei conti. I loro viaggi individuali convergeranno in uno solo o si divideranno per sempre? La lotta per il futuro continua a essere esasperata dalla minacciosa popolazione degli erranti. Non tutti sopravvivranno, ma per alcuni i morti che camminano continuano a vivere…

CANDY: MORTE IN TEXAS STAGIONE 1 – 12 ottobre

Candy Montgomery è una casalinga e madre del 1980 che ha fatto tutto nel modo giusto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a gran voce un po’ di libertà. Con risultati fatali.

ROSALINE – 14 ottobre

Rosaline è una rivisitazione leggera e comica della classica storia d’amore di Shakespeare “Romeo e Giulietta”, raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline (Dever), che si dà il caso sia anche un recente amore di Romeo. Quando Romeo (Kyle Allen) incontra Giulietta (Isabela Merced) e inizia a corteggiarla, Rosaline cerca di sabotare la famosa storia d’amore e di riconquistare il suo uomo.

CAMBIO DI DIREZIONE STAGIONE 2 – 12 ottobre

Nella seconda stagione di Cambio di direzione, Marvyn Korn (Stamos) torna a Westbrook con un nuovo spirito, pronto a dimostrare che la sua squadra di pallacanestro appartiene alla D-2 e che è ancora l’allenatore vincente che era nel campionato NCAA. Il piano di Marvyn è far trasmettere la sua squadra su ESPN e il suo stratagemma è reclutare una giocatrice improbabile: Ava (Echeagaray), una coraggiosa promessa del beach volley che, a causa dei suoi capricci, è stata allontanata dal suo ambiente. Tra la perdita dell’assistente allenatrice Holly Barrett (Gilsig) a favore di una scuola rivale, nuovi attriti tra le compagne di squadra, un’improvvisa e inaspettata vicinanza con i ragazzi e inattesi disastri fuori dal campo, le Westbrook Sirens dovranno dimostrare ancora di più. Cambio di direzione è interpretata da John Stamos, Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Tisha Custodio, Cricket Wampler, Sara Echeagaray e Yvette Nicole Brown.

LES AMATEURS STAGIONE 1 – 19 ottobre

Beaucastel, Francia orientale. Vincent, 32 anni, lavora presso il Consiglio regionale della Meurthe et Moselle ed è stato appena lasciato dalla sua ragazza, che è anche il suo capo. Alban, 45 anni, vive ancora a casa della madre e lavora come impiegato postale nello stesso edificio di Vincent. Questa strana coppia rimane invischiata in un’inverosimile rete di crimini, cospirazioni e corruzione dopo che Vincent risponde a un cellulare che squilla sul luogo di un incidente stradale. La serie offre una nuova interpretazione della lunga tradizione dei buddy comedy movie francesi, offrendo tanta azione, immagini sorprendenti ed efficaci cliffhanger.

STAR WARS: TALES OF THE JEDI STAGIONE 1 – 26 ottobre

Due storie segnate dal fato. Un solo destino. #TalesOfTheJedi arriva su #DisneyPlus. I sei corti originali saranno disponibili dal 26 ottobre.

THIS IS GOING TO HURT STAGIONE 1 – 26 ottobre

THE GOOD DOCTOR STAGIONI 1-4 – 19 ottobre

DAMAGES STAGIONI 1-5 – 19 ottobre

THE CAPTAIN (ESPN) -12 ottobre

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni Stagione 2 – 26 ottobre

Ottobre è il Black History Month e Disney Plus celebra e onora questa ricorrenza con nuovi entusiasmanti titoli, tra cui la serie Agli occhi del mondo (12 ottobre) e i documentari Soul of a Nation: The Murder of Malcolm X e Soul of a Nation: Scream Queens Rising che affronteranno la figura di Malcolm X e la rappresentazione delle donne nere sullo schermo; i titoli saranno disponibili sulla piattaforma streaming rispettivamente il 7 e il 14 ottobre.

Anche quest’anno arriva Hallowstream: per un ottobre da urlo in streaming su Disney Plus offre dai preferiti come Hocus Pocus e Muppets Haunted Mansion, ai classici come Nightmare Before Christmas, Buffy l’Ammazzavampiri e The Rocky Horror Picture Show, fino agli horror da brivido come The Night House, Le verità nascoste e Le colline hanno gli occhi, tanti i titoli che faranno venire i brividi a tutti fra cui il nuovo Grimcutty disponibile dal 10 ottobre.

L’offerta di Disney Plus