Sono state diffuse le novità Disney Plus di settembre 2022. Da segnalare Andor, la nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars, Thor: Love and Thunder, Hocus Pocus 2 e il live-action di Pinocchio firmato da Robert Zemeckis.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo!

Le novità Disney Plus di settembre 2022

Andor – 21 settembre

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller.

Hocus Pocus 2 – 30 settembre

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti. Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (La forma dell’acqua – The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) e Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente). Il film è diretto da Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me, Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente – King Richard, Paradise Beach – Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, il franchise di X-Men), David Kirschner (Hocus Pocus, La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted, Hairspray – Grasso è bello) come produttori esecutivi.

The Old Man Stagione 1 – 28 settembre

Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, scappato dalla CIA decenni fa, da allora vive da fuggiasco. Quando arriva un sicario che cerca di uccidere Chase, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato. Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI “Harold Harper” (John Lithgow) è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il ribelle fuggitivo. Al fianco di Harper ci sono la sua protetta “Angela Adams” (Alia Shawkat) e l’agente speciale della CIA “Raymond Waters” (E.J. Bonilla). Quando Chase diventa più difficile da catturare di quanto le autorità si aspettassero, anche “Julian Carson” (Gbenga Akinnagbe), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l’incarico di catturarlo. Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da “Zoe McDonald” (Amy Brenneman), che per poter sopravvivere nel momento in cui scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino scoprirà di avere risorse che non sapeva di avere. Tra i protagonisti della serie drama anche Bill Heck, Leem Lubany e Pej Vahdat sono i protagonisti della serie drama.

The Kardashians Stagione 2 – 22 settembre

Le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. La famiglia accoglie nuovamente gli spettatori rendendoli partecipi dei loro più grandi trionfi e delle loro sfide. Dalle storie d’amore infuocate, alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile mentre affrontano la loro vita pubblica e privata davanti a tutto il mondo.

Pinocchio – 8 settembre

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata all’Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

Thor: Love and Thunder – 8 settembre

Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder

Il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder segue il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma i suoi sforzi sono interrotti da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Potente Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi – 8 settembre

Con immagini mai viste prima e dietro le quinte, colorate storie personali e momenti significativi, Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi mostra la realizzazione della serie evento originale targata Lucasfilm per Disney+, Obi-Wan Kenobi, una storia epica che inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith. Questo documentario di Lucasfilm e Supper Club esplora il ritorno sullo schermo di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, nonché di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei loro rispettivi classici ruoli. La regista Deborah Chow, il cast e la troupe riflettono sul loro viaggio per raccontare una nuova storia con i personaggi iconici di Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e la Principessa Leia, introducendo allo stesso tempo nuovi eroi e antagonisti nella saga. Con tanto di visite al laboratorio di creature, al reparto oggetti di scena e altro ancora, Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi mostra gli aspetti della realizzazione della serie che rendono unico l’universo di Star Wars: il rispetto e la passione per l’eredità intergenerazionale della saga e per gli amati personaggi.

Cars on the Road Stagione 1 – 8 settembre

La serie segue Saetta McQueen (doppiato nella versione originale da Owen Wilson) e il suo migliore amico Cricchetto (doppiato nella versione originale da Larry the Cable Guy) mentre si dirigono verso est da Radiator Springs in un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. Lungo la strada, ogni tappa è un’avventura a sé, con attrazioni stravaganti e nuovi personaggi colorati. Cars on the Road è prodotta da Marc Sondheimer. Gli episodi della serie sono diretti da Steve Purcell (episodi 1, 2, 8), Bobby Podesta (episodi 5, 6, 9) e Brian Fee (episodi 3, 4, 7). Il compositore Jake Monaco ha creato la colonna sonora di tutti e nove gli episodi.

Mike Stagione 1 – 8 settembre

La serie evento composta da otto episodi racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a emarginato e viceversa. Concentrandosi su Mike Tyson, la serie esamina questioni legate alla razza e alla classe in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario sociale, la promessa del sogno americano e, infine, il ruolo dell’opinione pubblica nel plasmare la storia di Mike.

Pistol Stagione 1 – 8 settembre

Basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” (titolo originale), Pistol è stata creata e scritta da Craig Pearce, che è anche l’executive producer insieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee, Hope Hartman e wiip. La serie è prodotta da FX Productions. Pistol è una serie in sei episodi sulla rivoluzione del rock and roll. La furiosa, scatenata tempesta al centro di questa rivoluzione sono i Sex Pistols – e al centro di questa serie c’è il membro fondatore e chitarrista della band, Steve Jones. Il viaggio esilarante, emozionante e a volte straziante di Jones guida lo spettatore attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici e caotici nella storia della musica. Basata sulle memorie di Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, questa è la storia di una band composta da ragazzi proletari, imprevedibili, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo, minacciando di far cadere il governo e cambiando la musica e la cultura per sempre. Pistol vede Toby Wallace nei panni di Steve Jones, Jacob Slater in quelli di Paul Cook, Anson Boon nel ruolo di John Lydon; Christian Lees interpreta Glen Matlock, Louis Partridge veste i panni di Sid Vicious, Sydney Chandler è Chrissie Hynde, Talulah Riley è Vivienne Westwood, Maisie Williams veste i panni dell’icona punk Jordan, Emma Appleton è Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster interpreta Malcolm McLaren.

Wedding Season Stagione 1 – 8 settembre

Stefan, inguaribile romantico, incontra la carismatica Katie e, nonostante sia fidanzata con il figlio di un ricco magnate immobiliare, inizia una relazione travolgente durante un’estate di matrimoni. In breve tempo, i due si ritrovano in fuga dalla legge e Katie è la principale sospettata di un crimine sconvolgente. Riusciranno a nascondersi dalla polizia, dalla criminalità organizzata e dai complicati sentimenti che provano l’uno per l’altra mentre cercano di dimostrare la loro innocenza?

Avventure estreme con Bertie Gregory – 8 settembre

Volto di una nuova generazione di aspiranti explorer e registi di storia naturale, il ventinovenne esploratore di National Geographic, Bertie Gregory, accompagna gli spettatori in viaggi epici e avvincenti che si spingono negli angoli più spettacolari e segreti del nostro mondo selvaggio. Grazie a una tecnologia cinematografica all’avanguardia, la serie originale Disney+ Avventure estreme con Bertie Gregory, targata National Geographic, rompe gli schemi del tradizionale programma di storia naturale raccontando storie straordinarie di animali reali e portando gli spettatori con sé in ogni momento dell’azione. Per settimane, il carismatico direttore della fotografia vincitore del premio BAFTA si immerge nella vita degli animali per catturare le storie mai raccontate di creature iconiche che vivono in alcuni degli ambienti più difficili del nostro pianeta. In questa stagione, Bertie affronterà i mondi ghiacciati dell’Antartide alla ricerca del più grande raduno di balene mai filmato e si troverà faccia a faccia con leoni specializzati nella caccia ai bufali in Zambia. In questa serie di avventure in più parti, Bertie condurrà il pubblico in un’ambiziosa odissea attraverso il pianeta, mostrando come la natura si trovi ad affrontare le sue più grandi sfide.

ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder – 8 settembre

Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale e Tessa Thompson svelano i segreti dietro la realizzazione di Thor: Love and Thunder. Attraverso interviste approfondite con il cast e la troupe, oltre a immagini inedite dal set e non solo, ASSEMBLED svela il dietro le quinte del quarto film del Dio del Tuono.

Tierra Incógnita Stagione 1 – 8 settembre

Tierra Incógnita segue la storia di Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente che scopre un mondo sconvolgente mentre cerca la verità dietro la misteriosa scomparsa dei suoi genitori avvenuta otto anni prima. Cresciuto dai nonni materni insieme alla sorella Uma (Mora Fisz), Eric decide di scappare di casa e di tornare nella città della sua infanzia, Cabo Qwert, per trovare risposte sul luogo in cui i suoi genitori sono stati visti per l’ultima volta: il parco a tema horror Tierra Incógnita. Insieme ai suoi amici, a sua sorella e a sua zia, Eric deve superare le sue paure per trovare risposte e risolvere il mistero in un mondo oscuro e sconosciuto.

Growing Up Stagione 1 – 8 settembre

Creata da Brie Larson e Culture.House, Growing Up è un’innovativa docu-serie che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell’adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di crescita. Prodotta da Disney Branded Television, la serie utilizza la narrazione, la sperimentazione e lo stile documentaristico per seguire un individuo del cast, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che racconta la propria storia. I protagonisti rappresentano un’ampia gamma di esperienze vissute, fornendo al pubblico narrazioni emotivamente potenti che offrono uno sguardo coinvolgente sull’adolescenza e sui diversi ostacoli sociali, familiari e interiori che i giovani devono affrontare nel loro percorso verso la scoperta e l’accettazione di sé. Ogni episodio della durata di 30 minuti vede al centro un giovane, o “eroe”, e la sua esperienza di crescita ed è caratterizzato da un’intervista estremamente personale, che permette al protagonista di raccontare la sua infanzia e la sua adolescenza. Accanto a queste interviste, le ricostruzioni cinematografiche contribuiscono a rappresentare i loro principali punti di svolta.

