Scopriamo tutte le novità e le chiusure Image Comics di luglio 2021 grazie alle uscite ufficiali previste proprio per il quinto mese del nuovo anno nelle fumetterie e librerie americane rese note nella tarda serata di ieri dall’editore.

Le novità e le chiusure Image di luglio 2021

Le novità

Sono 7 le nuove serie in partenza targate Image a luglio, scopriamole insieme!

M.O.M.: MOTHER OF MADNESS #1 (di 3) di Emilia Clarke, Marguerite Bennett & Leila Leiz

Si tratta dell’esordio nel mondo dei fumetti di Emilia Clarke, la star di Game of Thrones, che lavorerà insieme alla scrittrice Marguerite Bennett (Batgirl, Batwoman) e alla disegnatrice Leila Leiz per un storia di supereroi davvero singolare: Maya, la protagonista, infatti è una scienziata, una madre e una supereroina.

Per i dettagli sulla serie recuperate il nostro articolo dedicato.

MIRKA ANDOLFO’S SWEET PAPRIKA #1 di Mirka Andolfo

Esordio americano per la nuova serie della italiana Mirka Andolfo che ricordiamo in Italia invece uscirà per Edizioni Star Comics direttamente in volume.

Eccovi la sinossi:

Una fiaba contemporanea, in un mondo simile al nostro, ma abitato da angeli e diavoli, con protagonista Paprika, newyorchese di origini italiane, una workaholic che non abita in un castello incantato ma in una grande metropoli. Come per tutte le principesse (anche quando sono delle diavolette) il pericolo è in agguato: la sua routine quotidiana di donna in carriera, ricca e di successo, ormai l’ha risucchiata, facendole dimenticare le sue esigenze personali e lo spazio per sé (e per i propri cari). A salvarla non sarà il classico principe azzurro sul cavallo bianco, e nemmeno il Mr. Big di Sex & The City, ma Dill, un uomo ingenuo e piacente che con il suo fare “angelico” non potrebbe essere più lontano da Paprika. La loro storia non sarà tutta in discesa, anzi! I loro stili di vita e i caratteri diametralmente opposti daranno vita a varie situazioni comiche senza togliere spazio a tematiche importanti che riguardano l’universo femminile, senza dimenticare l’erotismo, cifra stilistica costante nelle opere dell’autrice.

Ricordiamo che la serie diventerà anche una serie animata, per i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato.

ORDINARY GODS #1 di Kyle Higgins & Felipe Watanabe

Si tratta di una nuova serie d’azione ispirata da The Old Guard e God Country. I protagonisti infatti sono 5 dei provenienti da una realtà in cui si combatte “La Guerra degli Immortali”, per porre fine a questo conflitto infinito questi 5 dei sono stati esiliati in un’altra dimensione, la nostra ovviamente, e costretti ad un ciclo di morti e resurrezioni in corpi mortali. Christopher ha 22 anni, ha due genitori amorevoli e una sorellina di 12 anni. Lavora in una ferramenta e va regolarmente in terapia…ed è uno dei 5! Per salvare i suoi cari dovrà quindi riconnettersi al suo retaggio e diventare di nuovo un dio!

SKYBOUND X

Si tratta di una miniserie antologica settimanale di 5 albi che uscirà per festeggiare i primi 10 anni di Skybound ovvero l’etichetta di Robert Kirkman. In questi 5 albi da 44 pagine l’uno la storia principale sarà la folle Rick Grimes 2000 in cui il protagonista storico di The Walking Dead si ritroverà a combattere una nuova orda di zombie armato di spada laser! In appendice compariranno personaggi fra i più noti delle serie Skybound con storie inedite o completamente immaginarie e debutteranno anche nuovi personaggi compreso qualcosa di misterioso firmato da Robert Kirkman e Jason Howard.

MAN-EATERS: THE CURSED #1 (di 5) di Chelsea Cain, Kate Niemczyk & Lia Miternique

Man-Eaters ritorna in questa miniserie in cui ritroviamo la protagonista Maude, ora quindicenne, essere spedita in un campo estivo.

SYPHON #1 (di 3) di Patrick Meaney, Mohsen Ashraf, Jeff Edwards & John Kalisz

La miniserie è descritta come un noir fantasy. Sylas è un paramedico che improvvisamente sviluppa il dono di assorbire il dolore altrui. Tuttavia più utilizza questo dono più il dolore altrui gravano sulla sua mente e sul suo fisico. Quando forze oscure gli propongono di cedere questo potere, Sylas si troverà davanti ad un bivio.

Da segnalare infine il graphic novel MAWRTH VALLIIS di EPHK

Durante una battaglia fra due opposte fazioni marziani, un pilota disobbedisce agli ordini finendo con il suo velivolo in una zona proibita del pianeta dove scoprire un oscuro segreto sul Pianeta Rosso che potrebbe cambiare le sorti della guerra.

Le novità e le chiusure Image Comics di maggio 2021

Le chiusure

Si conclude con il quarto albo (di 4) la miniserie fantasy HELM GREYCASTLE di HENRY BARAJAS, CLAIRE NAPIER, RAHMAT HANDOKO & BRYAN VALENZA.

Si conclude con il quinto albo (di 5) la miniserie KARMEN di GUILLEM MARCH. La miniserie è stata recentemente pubblicata in Italia, direttamente in volume, da Panini Comics.

Si conclude con il settimo albo (di 7) la miniserie POST AMERICANA di STEVE SKROCE.

Da segnalare che due serie pubblicate in Italia sono in procinto di terminare arrivando alla penultima uscita. Si tratta di Ascender (a luglio è previsto il #17) di Jeff Lemire e Dustin Nguyen pubblicato in Italia da BAO Publishing e Moonshine (a luglio è previsto il #27) pubblicato in Italia da Mondadori Oscar Ink ma fermo ormai da moltissimi mesi e probabilmente lasciato incompleto dall’editore che sembra aver abbandonato le pubblicazioni a fumetti.

