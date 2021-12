Sono state diffuse le novità Infinity+ di gennaio 2022 fra cui Doctor Sleep, A Star is Born e Trainspotting.

Le novità Infinity+ di gennaio 2022

1° gennaio

Le Ragazze di Wall Street – Business is Business

Con Jennifer Lopez che torna sul grande schermo affiancata da un cast d’eccezione tutto al femminile. Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart sono un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York che, guidate da Jennifer Lopez, uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street. Il film, basato su un’incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale, è un avvincente mix di umorismo, spettacolo e crime.

2 gennaio

Dopo il Matrimonio

Interpretato dalla quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams e dall’attrice vincitrice dell’Academy Award Julianne Moore, Dopo il matrimonio è il racconto potente di un grande amore, quello che lega due donne a uno stesso uomo, quello che ogni madre prova nei confronti della propria figlia. Un viaggio improvviso è destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia. Due donne e due mondi diversi a confronto, l’una manager newyorkese di successo, l’altra un’idealista alla ricerca di fondi per l’orfanotrofio di cui si occupa in India, un mistero da svelare che fa da filo conduttore.

5 gennaio

Motherless Brooklyn – I segreti di una città (anche in 4K)

La trasposizione cinematografica del romanzo di Jonathan Lethem “Brooklyn senza madre” ma ambientata negli anni ‘50, un’epoca di grandi cambiamenti a New York. Scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, il film segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato affetto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna, interpretato da Bruce Willis.

Doctor Sleep (anche in 4K)

Sequel del film cult diretto da Stanley Kubrick Shining, Doctor Sleep con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”.

7 gennaio

Trainspotting

Diretto da Danny Boyle e tratto dall’omonimo romanzo di Irvine Welsh, il film cult, con protagonisti Ewan McGregor e Robert Carlyle, è stato presentato fuori concorso al 49esimo Festival di Cannes nel 1996.

13 gennaio

xXx – Il ritorno di Xander Cage

La pellicola è il terzo capitolo della serie con protagonista Vin Diesel nei panni di Xander Cage che, creduto morto da tempo, torna dal suo esilio volontario per aiutare la CIA a catturare Xiang e recuperare il “Vaso di Pandora”, una potente arma in grado di controllare i satelliti, facendoli precipitare come fossero missili.

14 gennaio

A Star is Born

Con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga, il film ripercorre la tormentata storia d’amore tra il musicista di successo Jackson Maine e la squattrinata artista Ally, che ha abbandonato il sogno di diventare una cantante… fin quando Jackson la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, la loro relazione entra in crisi a causa della battaglia che Jackson conduce contro i suoi demoni interiori.

17 gennaio

The Goldbergs Stagione 8

Ambientata negli anni Ottanta, la serie racconta le vicende di tre fratelli e della loro colorata e amorevole famiglia.

18 gennaio

Bob Hearts Abishola Stagione 2

La serie è una storia d’amore che vede come protagonista un venditore di calze a compressione di mezza età di Detroit, il quale si innamora di un’infermiera nigeriana del reparto di cardiologia durante la convalescenza da un infarto e farà di tutto per conquistarla.

20 gennaio

La mia banda suona il pop

Interpretato da Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono. Il magnate russo Ivanov sogna una réunion del suo complesso musicale italiano preferito, i Popcorn, famosissimi negli anni ‘80. Il manager della band tenta di dissuaderlo e preferisce controproporre alternative a suo avviso ben più valide, ma senza successo. Tuttavia i quattro membri della band rifiutano l’offerta per inseguire sogni e obiettivi più appetibili. Evidentemente però è scritto che la reunion si faccia perché i suddetti “sogni e obiettivi”, come in un beffardo gioco del destino, vengono tutti improvvisamente meno inducendo i vecchi compagni ad accettare la bizzarra proposta. Gli artisti, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura, depressi ma pronti…

22 gennaio

Dora e la Città Perduta