Sono state rese note le novità Infinity+ di settembre 2021. Da segnalare per il cinema: Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, Superintelligence e Atomica Bionda. Fra le serie TV invece in arrivo la quarta stagione della pluripremiata serie Schitt’s Creek e la sesta stagione di Supergirl.

Le novità Infinity+ di settembre 2021

Cinema

Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù – in Premiere su Infinity+ dal 3 al 9 settembre

Il film trasporta il pubblico in un viaggio indietro nel tempo alla corte di Re Artù, nella leggendaria storia di maghi, cavalieri, draghi… e Scooby-Doo! Una maga malvagia cerca di prendere il potere a Camelot, così Re Artù ha bisogno dell’aiuto dei nostri super investigatori preferiti per salvare il suo trono. Ma forse i loro valorosi sforzi non faranno altro che peggiorare le cose…

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo – in Premiere su Infinity+ dal 10 al 16 settembre e dal 24 al 30 settembre

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Superintelligence – in Premiere su Infinity+ dal 17 al 23 settembre

Non accade mai nulla di straordinario nella vita di Carol Peters (Melissa McCarthy) e così, quando il suo televisore, telefono e microonde iniziano a parlarle in modo insolente, la ragazza crede di essere su “Scherzi a parte”. Oppure sta perdendo la testa. In realtà, il caso vuole che la prima superintelligenza artificiale al mondo abbia scelto lei come oggetto di studio, con l’idea di prendere possesso della sua vita… ma con un piano ben più grande di quanto lei possa mai immaginare. E così ora Carol è l’ultima persona che potrà salvare l’umanità prima che questa intelligenza artificiale dalla forte personalità decida di staccare la spina – a tutto.

Cattivissimo Me 3 – su Infinity+ dal 5 settembre

Cattivissimo Me 3 che vede protagonisti gli amati personaggi Gru, Lucy, le adorabili bambine — Margo, Edith e Agnes — e i simpaticissimi Minions. Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell’ennesimo villain che minacciava l’umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d’identità. Quando un misterioso sconosciuto lo informa di avere un gemello perso da tempo, un fratello che spera disperatamente di seguire le sue orme di cattivo, l’ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi.

Atomica Bionda – su Infinity+ dal 12 settembre

Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Charlize Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival per districarsi nel più letale gioco di spie.

POKÉMON Detective Pikachu (disponibile anche in 4K) – su Infinity+ dal 12 settembre

La prima avventura Pokémon live-action vede Pikachu nel ruolo di Detective, un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore alle prese con un’indagine per scoprire cosa sia successo al suo compagno, il geniale detective privato Harry Goodman, misteriosamente scomparso. Nella versione originale del film, Ryan Reynolds presta la voce a Pikachu.

Dolor y Gloria – su Infinity+ dal 12 settembre

Diretto da Pedro Almodóvar e con protagonisti Antonio Banderas e Penélope Cruz, il film racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico ormai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni ‘60; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni ‘80; il dolore della rottura; la scrittura come unica terapia per dimenticare l’indimenticabile; la precoce scoperta del cinema e il senso del vuoto causato dall’impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza.

Critters Attack – Il Ritorno degli Extraroditori – su Infinity+ dal 15 settembre

Critters--01/21/2019--Marcos Cruz / 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Quinto capitolo della saga a cavallo tra horror e commedia, il film segue le vicende della ventenne Drea che con riluttanza accetta un lavoro come babysitter per un professore del college che spera di poter frequentare. Per cercare di intrattenere i figli del professore e suo fratello minore Phillip, Drea decide di portarli a fare una gita, senza sapere che delle misteriose creature aliene hanno iniziato a divorare qualsiasi cosa vivente che incontrano.

The Banana Splits Movie – su Infinity+ dal 16 settembre

Una commedia horror basata sulla serie televisiva per bambini del 1968, The Banana Splits. Il film segue le vicende di una famiglia che prende parte a uno show dal vivo dei Banana Splits, ma la rock band animatronica ha appena saputo che il loro spettacolo sarà presto cancellato e, non avendo alcuna intenzione di lasciare che accada, perdono il controllo ed esplodono in una furia omicida contro il pubblico.

La Riscossa delle Nerd – su Infinity+ dal 17 settembre

Con il diploma che incombe, due “brave ragazze” accademicamente dotate, frustrate dalla loro posizione sociale nella gerarchia della scuola superiore, si sballano durante l’ultima notte dell’ultimo anno di liceo. Dopo che la loro serata di sperimentazione va storta, alla fine imparano che essere delle “cattive ragazze” non è proprio come si aspettavano.

Godzilla II – King of the Monsters (disponibile anche in 4K) – su Infinity+ dal 19 settembre

In questa nuova avventura l’agenzia cripto-zoologica Monarch cercherà di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste. Quando queste antiche super specie – ritenute fino ad allora soltanto delle leggende – torneranno alla vita, combatteranno per la supremazia mettendo a rischio l’esistenza della razza umana.

Wonder Park – su Infinity+ dal 27 settembre.

June è una bimba di 10 anni ricca di fantasia e immaginazione che trascorre le sue giornate con la mamma cercando di costruire il parco divertimenti dei suoi sogni. Tutto scorre tranquillo finché la madre non si ammala gravemente, da quel momento June perde ogni interesse e soprattutto la sua capacità di meravigliarsi. Un giorno, però, scopre un luogo magico: un meraviglioso parco giochi, lasciato abbandonato, ma ancora abitato dagli animali che lo popolavano ai tempi dei suoi fasti. Insieme a loro, June si propone di sistemarlo e sarà così che ritroverà la fiducia nel futuro.

Serie TV

Supergirl Stagione 6 – i primi due episodi su Infinity+ rispettivamente dal 2 e dal 9 settembre, dal 10 settembre un episodio a settimana

La serie è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics: Supergirl, il cui vero nome è Kara Zor-El, la cugina di Superman. Rispetto al cugino dimostra una certa difficoltà ad ambientarsi con le usanze terrestri ed è combattuta se manifestare o nascondere i propri superpoteri. La terza, la quarta e la quinta stagione di Supergirl sono già disponibili su Infinity+.

A.P. Bio Stagione 3 – su Infinity+ dal 19 settembre

Quando Jack Griffin, studioso di filosofia ad Harvard, perde il lavoro dei suoi sogni, è costretto a tornare a Toledo, in Ohio, e lavorare come professore di biologia in un liceo. Quando si rende conto di avere a disposizione una classe piena dei migliori studenti, Jack decide di sfruttare i ragazzi a proprio vantaggio, mentre il preside Durbin cerca di tenere a freno il suo temperamento…

Schitt’s Creek Stagione 4 – su Infinity+ dal 30 settembre