Attraverso il catalogo Direct 84 apprendiamo le novità J-POP ed Edizioni BD di agosto 2021. Proseguono i best-seller Tokyo Revengers (recuperate il nostro articolo dedicato) e Kemono Jihen. Non ci sono novità per Edizioni BD e per la neonata etichetta 451 dedicata alla narrativa, trovate le novità J-POP ed Edizioni BD previste a luglio 2021 nel nostro articolo dedicato.

Le novità J-POP ed Edizioni BD di agosto 2021

Le novità J-POP di agosto 2021

I Diari Della Speziale 2

Di Natsu Hyuuga, Ikki Nanao, Nekokurage

7 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 184, B/N

Prezzo – 6,50 €

Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta suo malgrado come sguattera del palazzo imperiale, dove senza farsi notare riesce a proseguire i propri studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni. Un interesse che si rivelerà fortunato per l’intera corte, permettendo alla ragazza di salvare i figli dell’imperatore da un male che altrimenti li avrebbe uccisi. Maomao attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni a preparare pozioni in… ehm… pianta stabile!

Pre-ordina I Diari Della Speziale 2 su Amazon.

Love From The Other Side

Di Nagabe

Volume Unico Formato – 15×21 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 200, B/N

Prezzo – 12,00 €

L’amore si presenta in molte forme. Un magnifico uccello consola una ragazza in difficoltà; un vampiro balla di notte con una giovane donna; una ragazza cieca vive con un mostro che nasconde più di quanto non sembri. Queste e altre storie inedite compongono questa preziosa raccolta di racconti brevi di Nagabe (Girl From The Other Side), mangaka straordinario la cui opera continua a esplorare magistralmente relazioni affascinanti, diverse, ricche e che rifiutano di essere etichettate.

Pre-ordina Love From The Other Side su Amazon.

Shadows House 3

Di Somato

8 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N + Colore

Prezzo – 6,50 € Bimestrale

Dal duo di autori della magnifica miniserie Kuro, arriva un nuovo, originale seinen dalle tinte gotiche, già in procinto di diventare un anime dello studio CloverWorks (The Promised Neverland, Horimiya)! In una gigantesca e sperduta villa vive una famiglia di aristocratici senza volto, vere e proprie ombre i cui unici tratti distinguibili sono le misteriose silhouette. Al loro servizio, come domestici, un gruppo di allegre bambole viventi, che trascorrono la maggior parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa dai padroni. Tra queste spicca Emilico, la bambola al servizio della figlia minore Kate, ancora in corso di apprendistato sui suoi doveri di assistente. Chi sono realmente gli abitanti della villa? Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno Emilico e Kate, mentre si avventurano nei meandri della società delle ombre? DAGLI AUTORI DI KURO! ANIME IN CORSO DELLO STUDIO CLOVERWORKS (THE PROMISED NEVERLAND, HORIMIYA)!

Pre-ordina Shadows House 3 su Amazon.

Violence Action 2

Di S. Sawada, R. Asai

6 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N

Prezzo – 6,50 €

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time. Si direbbe una storia come tante, ma la vita di Kei ha poco a che vedere con quella delle altre studentesse: il suo lavoro è quello del sicario e per di più e per di più lei è uno dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare lo studio e la, ehm, professione senza dare nell’occhio? Un manga esplosivo e travolgente che segna il fantastico esordio dello sceneggiatore Shin Sawada, accompagnato dai disegni mozzafiato di Renji Asai (The Boy and The Beast).

Pre-ordina Violence Action 2 su Amazon.

La Via Del Grembiule 7

Di Kousuke Oono

7 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 160, B/N

Prezzo – 5,90 € Bimestrale

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città… nonostante oggi sia sposato. Solo che adesso i combattimenti ai quali partecipa si svolgono al supermercato contro casalinghe spietate, e i suoi compagni di battaglia sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tatsu (mentre la moglie porta a casa la pagnotta) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro questo buon proposito!

Pre-ordina La Via Del Grembiule 7 su Amazon.

Neun 4

Di Tsutomu Takahashi

6 Volumi – Serie Completa Formato – 12,4×18 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N + Colore

Prezzo – 7,50 €

Germania nazista, 1940: il Reichsführer delle SS Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler, sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una missione segreta: i frutti di un esperimento genetico che coinvolge il Führer devono essere eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Tra gli obiettivi da eliminare c’è Neun, il nono bambino a portare in sé il DNA proibito di Hitler… ma il suo guardiano, Theo Becker, è pronto a mettere a ferro e fuoco il Reich pur di mantenere in vita il suo protetto! Un thriller storico spietato, dalla raffinata mente di Tsutomu Takahashi (Jiraishin, Detonation Island, Sidooh).

Pre-ordina Neun 4 su Amazon.

Kasane 8

Di Daruma Matsuura

14 Volumi – Serie Completa Formato – 12,4×18 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N + Colore

Prezzo – 6,90 € Bimestrale

Kasane è una ragazza che, a causa del suo volto deturpato, ha ricevuto dalla vita solo abusi e derisione. Ora però ha finalmente un ideale strumento di rivalsa: un rossetto che le permette di “scambiare” temporaneamente il proprio viso con quello di chi riuscirà a baciare. Finalmente libera dal suo disgustoso aspetto e ansiosa di sfogare il rancore covato per anni, soprattutto nei confronti delle persone “belle”, Kasane comincia così la sua vendetta, in una corsa spietata sulla sottile linea che separa la lucidità dalla follia. Continua il tenebroso manga di suspense che ha

conquistato il Giappone!

Pre-ordina Kasane 8 su Amazon.

Tokyo Revengers 6

Di Ken Wakui

22 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N

Prezzo – 6,50 € Mensile

Takemichi Hanagaki è un giovane appena diventato adulto, ma ha già raggiunto il picco più basso della sua vita. Lavoratore part-time senza speranza, vive in un tugurio e, come se non bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi viene colpito da una notizia tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso… Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni di dodici anni prima, quando frequentava le medie! Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però al ragazzo l’opportunità di salvare la dolce Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang più pericolosa e violenta di tutto il Kanto! ANIME IN STREAMING GRATUITO SU CRUNCHYROLL! IL MANGA PRIMO NELLE CLASSIFICHE DI VENDITA GIAPPONESI! UNA COPIA VENDUTA OGNI 2,4 SECONDI IN GIAPPONE!

Pre-ordina Tokyo Revengers 6 su Amazon.

Kemono Jihen 6

Di Sho Aimoto

14 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N

Prezzo – 6,00 € Bimestrale

Un remoto villaggio è scosso da una terrificante visione: cadaveri di animali sono apparsi lungo le strade! Il detective incaricato di risolvere il mistero trova l’aiuto di un bizzarro giovane del luogo che i coetanei hanno soprannominato “Dorotabo”, come uno yokai che vive nel fango… e il legame tra questo ragazzo e il mondo del sovrannaturale pare non limitarsi al suo nomignolo! Prosegue col botto il nuovo, esplosivo shonen di Sho Aimoto!

Pre-ordina Kemono Jihen 6 su Amazon.

Hanako Kun 10

Di Aidairo

15 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 172, B/N + Colore

Prezzo – 5,90 € Mensile

I Sette Misteri sono celebri leggende urbane giapponesi legate alla scuola e una delle più note è quella di Hanako, il fantasma di una ragazza che infesta i bagni dell’Accademia Kamome e che, secondo le voci, realizzerà ogni desiderio del fortunato che riuscirà a evocarla. Quando Nene Yashiro tenta l’impresa di scovare Hanako, alla ricerca di aiuto in amore, scopre però che la “ragazza” in realtà è… un ragazzo! La studentessa finisce così coinvolta in un’avventura mistica nella quale, come assistente di Hanako, scoprirà quanto può essere fragile l’equilibrio tra il mondo mortale e quello degli spettri!

Pre-ordina Hanako Kun 10 su Amazon.

The Rising Of The Shield Hero 18

Di Yusagi Aneko, Aiya Kyu

18 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N + Colore

Prezzo – 5,90 € Quadrimestrale

Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale, è stato misteriosamente evocato in una dimensione parallela… per assumere il ruolo di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile compito, il ragazzo viene equipaggiato con un magico scudo: basterà a fare di lui un coraggioso paladino? Il fenomeno fantasy che spopola in Giappone e in Italia, ora è anche un anime di grande successo disponibile in streaming gratuito!

Pre-ordina The Rising Of The Shield Hero 18 su Amazon.

Persona 5 – 8

Di Atlus, Hisato Murasaki

8 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N

Prezzo – 5,90 € Semestrale

Nuovo capitolo per l’adattamento manga del fenomenale videogame Atlus! Akira Kurusu, adolescente costretto a trasferirsi dopo essere stato denunciato da un potente uomo politico (nonostante stesse salvando una donna molestata da quest’ultimo), scopre una misteriosa app che gli permette di entrare in un mondo fantastico nato dall’oscurità nell’animo degli uomini, e in cui può utilizzare un potere chiamato “Persona”. Insieme ad altri studenti e a un gatto mutaforma, il ragazzo intraprende una missione: migliorare il mondo rubando i cuori corrotti degli adulti!

Pre-ordina Persona 5 – 8 su Amazon.

Tableau Gate 23

Di Rika Suzuki

26 Volumi – Serie Completa Formato – 11,5×17,5 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N

Prezzo – 6,90 €

Il giovane Satsuki Hikawa riceve dal nonno, un commerciante d’arte sempre in viaggio alla ricerca di manufatti preziosi, uno strano libro raffigurante dei tarocchi, simboli magici che… fanno apparire dei mostri! È la scintilla di un’avventura che cambierà la vita del ragazzo per sempre: a cosa corrispondono i simboli mancanti nel libro e quale tragedia è destinata ad accadere se Satsuki non riuscirà a recuperarli tutti? Inizia la cavalcata verso il finale di questa amatissima saga!

Pre-ordina Tableau Gate 23 su Amazon.

Komi Can’t Communicate 9

Di Tomohito Oda

21 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N

Prezzo – 5,90 € Mensile

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shoko è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi amici… se non fosse per un disturbo comunicativo di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a collezionare ben cento amici!

Rent A Girlfriend 4

Di Reiji Miyajima

22 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N + Colore

Prezzo – 5,90 € Bimestrale

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci. Sarà davvero oro tutto quello che luccica, o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile? Prosegue il nuovo fenomeno che ha sedotto tutti gli appassionati di commedia romantica, già trasposto in un anime di grande successo!

Pre-ordina Rent A Girlfriend 4 su Amazon.

I Giorni Della Sposa 13

Di Kaoru Mori

13 Volumi – Serie In Corso Formato – 12,4×18 – Bross. + Sovracc. Pagine – 260, B/N

Prezzo – 6,00 €

Sul finire dell’Ottocento, lungo la Via della Seta, si incrociano le vite e gli amori di persone all’apparenza lontane. Come Amira, splendida ventenne che cavalca e tira con l’arco come un uomo, e Karluc, dolce dodicenne al quale lei è data in sposa. O come Henry, ricercatore inglese in viaggio in Medio Oriente, e Talas, giovane nomade rimasta troppo presto vedova. Tra difficoltà quotidiane, shock culturali e conflitti tribali, anche le vicende più spinose si eleveranno a favole romantiche. Torna finalmente il delicato e toccante manga dalla magica autrice di Emma!

Pre-ordina I Giorni Della Sposa 13 su Amazon.

The Inheritance Of Aroma 2

Di Asumiko Nakamaura

2 Volumi – Serie Completa Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 207 B/N

Prezzo – 6,90 €

Takezo è diventato un Hiraki dopo che sua madre si è sposata con il capofamiglia, ma il suo nuovo fratello maggiore, Shinobu, non lo ha certo accolto con gioia, riservandogli anzi freddezza e perfino odio. Un disgusto profondo che sembra addirittura aumentato dopo che i due hanno ereditato l’impero finanziario del padre, e che si scontra con la timida ammirazione che Takezo prova invece per il fratellastro. Finché una notte, indossando il profumo della cognata, Takezo si intrufola nella camera da letto di Shinobu e, senza che questi se ne accorga, inizia ad accarezzarlo… Una storia forte e ricca di colpi di scena, dall’autrice di Doukyuusei – Compagni di classe!

Pre-ordina The Inheritance Of Aroma 2 su Amazon.

L’impero Delle Otome 13

Di Torajiro Kishi

16 Volumi – Serie In Corso Formato – 12,4×18 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N + Colore

Prezzo – 6,50 € Quadrimestrale

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? Come si comportano le ragazze lontano da occhi maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua, appassionante come il sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi tentare… dalla curiosità! RITORNA LO YURI PIÙ DOLCE DI SEMPRE!

Pre-ordina L’impero Delle Otome 13 su Amazon.

Madk 2

Di Ryo Suzuri

2 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 176 B/N

Prezzo – 6,90 €

Etichettato come “anormale” a causa delle sue inclinazioni, Makoto ha sofferto la solitudine per così tanto tempo da arrivare alla conclusione di poter trovare un compagno solo tra le pagine di un grimorio, evocando per sé un demone… e ad apparirgli è niente meno che J, il bellissimo e loquace Arciduca dell’Inferno! In cambio della sua anima, J concederà a Makoto di realizzare tutti i suoi desideri più contorti e nascosti. Ma cosa accadrà al ragazzo, una volta che J avrà soddisfatto tutte le sue richeste? Un Boy’s Love misterioso e fuori dagli schemi dalla penna di talento di Ryo Suzuri, storico character designer della serie Monster Hunter.

Pre-ordina Madk 2 su Amazon.

Jujin Omegaverse: Remnant 3

Di Hana Hasumi

5 Volumi – Serie In Corso Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 192, B/N

Prezzo – 6,90 € Bimestrale

In un mondo nel quale la società è divisa in individui Alpha, Beta e Omega, Daath e sua sorella Bella vivono in orfanotrofio, in attesa del destino che spetta loro in qualità di Omega: vedersi assegnato uno sposo, appena raggiunto il primo calore. Ma Daath non intende separarsi dall’unico familiare che gli resta, specialmente dopo avere scoperto che il prete che dovrebbe dare gli Omega in sposi… li sta invece vendendo come fossero merce!

Pre-ordina Jujin Omegaverse: Remnant 3 su Amazon.

Shutendoji – Il Banchetto Delle Tenebre

Di Go Nagai

Volume Unico Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 207 B/N

Prezzo – € 9,90 €

L’antologia di racconti che hanno ispirato Shutendoji, una delle saghe più amate del grande Go Nagai! Pochi anni dopo la conclusione di Devilman, il conflitto tra umani e demoni torna protagonista di un’opera del maestro, benché con un taglio diverso, dovendo trovare questa volta la pubblicazione su una rivista di shojo manga, Princess. Ne nasce un’emozionante storia breve che, assieme ad altre dello stesso periodo e anch’esse raccolte in questo volume, costituisce la vera e propria base di partenza per ciò che sarebbe diventato un mito per generazioni di lettori: Shutendoji. Tra retroscena e curiosità su demoni e leggende della mitologia nipponica, sei indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di uno dei più grandi mangaka di sempre.

Pre-ordina Shutendoji – Il Banchetto Delle Tenebre su Amazon.

Maria, La Bambola

Di Osamu Tezuka

Volume Unico Formato – 15×21 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 400, B/N

Prezzo – 15,00 €

Yakeno Yahachi, giovane delinquentello sempre in mezzo a qualche rissa, sente a tal punto la mancanza di una figura femminile nella propria vita da… partorirne una ex novo lui stesso! Dal corpo del ragazzo si genera così Maria, un ectoplasma che trova poi un corpo “occupando” una bambola gonfiabile. Peccato però che, essendo nata solo da Takeno, Maria sia un maschiaccio tutt’altro che affine a ogni stereotipo di femminilità! Una delle opere più originali e sorprendenti del genio di Tezuka, che qui sfrutta le proprie conoscenze di medicina per dare origine a un nuovo sottogenere del manga, il seikyoiku, coniugando divulgazione e intrattenimento sul delicato tema dell’educazione sessuale.

La Fenice 11

Di Osamu Tezuka

12 Volumi – Serie Completa Formato – 15×21 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 304, B/N

Prezzo – 12,00 €