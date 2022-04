Sono appena state rivelate le novità Jundo di maggio 2022, tra cui spicca You’re Good (Kuaikan Comics) scelto dalla redazione di Jundo come titolo del mese! Questo mese oltre ai 5 nuovi titoli in uscita siamo lieti di confermare l’inizio della distribuzione in fumetteria, su MangaYo e su i retailer online per Of Machines and Beasts, Forelsket e L’Universo in cui abiti. Tutti e tre i titoli usciranno il 4 maggio.

Le novità Jundo di maggio 2022

Guwei Nanting – The Last Dynasty di Mof Fei – Kuaikan Comics – Cina

Uscita: 6 maggio 2022

Webtoon (Mistero/Horror/Fantasy)

Numero episodi: 100 (completo)

Gao Ying, un ragazzo chiacchierone che vuole solo frequentare l’Università Guangmei, è entrato per errore nell’Hotel Dinastia Qing nel villaggio di Nanting. Si è ritrovato coinvolto in una misteriosa disputa iniziata secoli or sono. Il peccatore Yinting, il re di Zhennan della dinastia Qing, è rimasto solo per 300 anni in attesa del prescelto in grado di sigillare completamente il “Taisui”. Sarà stato solo un incidente o sarà stato il fato a farli incontrare?

Universal Love Bazaar di Liyu wan yi – Kuaikan Comics – Cina

Uscita: 13 maggio 2022

Webtoon (Fantasy/Sentimentale)

Numero episodi: 69 (completo)

La polizia è in preda al panico! Strane cose continuano ad accadere in tutta la città. Un uomo prende in ostaggio la sua ragazza, una moglie scomparsa si trasforma improvvisamente in una dea della fortuna… sarà l'”Universal Love Bazar”, che sostiene di poter risolvere tutti i problemi d’amore, il colpevole dietro tutti questi strani incidenti?

Un’affascinante storia d’amore sbocciata fra un’impetuosa strega che vende oggetti per risolvere le questioni di cuore viaggiando fra le dimensioni e un diligente poliziotto!

Akaimisaki di Emanuele Ercolani – Noise Press – Italia

Uscita: 16 maggio 2022

Webcomic/Graphic Novel (Azione/Drammatico)

Su un campo di battaglia pieno di cadaveri, un Guerriero combatte la sua battaglia contro un esercito infinito. La sua spada e il suo onore sono gli unici alleati che ha, ma un eroe forgia la sua grandezza in difficoltà. Akaimisaki è un fumetto che racconta come chiunque può e deve essere un eroe incrollabile, se non per se stesso, quantomeno per le persone che ama.

The Constellation of Us di Long jiu – Kuaikan Comics – Cina

Uscita: 20 maggio 2022

Webtoon (Slice of life/Drammatico/Romantico)

Numero episodi: 79 (in corso)

Una forza indescrivibile avvicina Weiyu e Hao. Come due stelle attratte nella stessa orbita, questi due compagni di classe erano destinati ad avere un impatto sulla vita dell’altro… ma l’ultimo scherzo di Weiyu potrebbe costargli il suo più caro amico. Oppressi dalle aspettative delle loro famiglie, i due non possono fare a meno di chiedersi se la loro amicizia sia pura o solamente figlia delle circostanze. Eppure quella forza li attira ancora. Sono destinati a essere più che semplici amici? O erano solamente destinati a incrociarsi nella distesa celeste della vita?

You Loved Me di Kuaikan Comics (Cina)

Uscita: 27 maggio 2022

Webtoon (Slice of life/Romantico)

(28 episodi, 1a stagione completa)

“Ho dimenticato tutte le formule di matematica, solo per ricordarmi che tu mi hai amato”. Se non vogliamo versare altre lacrime rincontrandoci in futuro, sarebbe meglio lasciarci prima senza rimpianti. Abbiamo avuto una relazione importante, sei scomparso per sei lunghi anni e ora sei tornato! Due persone che palesemente si amano, perché dovrebbero comportarsi come degli sconosciuti incontrandosi dopo tutto questo tempo? Una storia d’amore coi suoi alti e bassi, che dura da 12 anni sta per iniziare.

You’re Good di Kuaikan Comics (Cina)

Webtoon (Fantasy/Avventura/Azione)

Un incidente ha fatto cadere in disgrazia Tang Zheng. È passato dall’essere lo studente migliore a quello peggiore ed è stato spinto ad entrare nella “casa stregata”. Un incontro casuale cambia il suo destino. Dice addio al suo passato e giura di vivere una vita diversa quando scopre che la sua durata di vita è limitata dopo aver ottenuto il “Corpo Santo dei Nove Yang”.

A proposito di Jundo

Jundo è il partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtoon e intrattenimento di cui pubblica oltre 20 opere. Jundo è nata da un team di 14 ragazzi under 30, grazie alla vittoria del bando della Regione Lazio “Fondo per le startup culturali e creative”, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo da un lato ai lettori di avvicinarsi a stili e generi diverse come i webtoon cinesi e coreani e dall’altro agli autori emergenti di arrivare sul mercato con i Jundo Original, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione. Su Jundo Comics Shop i lettori potranno acquistare le versioni cartacee dei Jundo Original, il cui ricavato va interamente all’autore.

L’intero catalogo Jundo è fruibile tramite la App e il sito ufficiale www.jundo.it con un abbonamento mensile di 1,99 euro. Il primo capitolo di tutte le opere è invece gratuito per chiunque si iscriva. Nel Jundo Comics Shop sono inoltre disponibili gli Original cartacei il cui ricavato, esclusi costi di spedizione e stampa, va interamente all’artista. Da segnalare che con la nuova versione della app già disponibile, che include caroselli tematici e sempre più modi per scoprire nuovi titoli per tutti i gusti, dal 1 Marzo tutti gli utenti che scaricheranno la app potranno usufruire di un mese gratuito di prova. Infine, sempre dal 1 Marzo è disponibile l’abbonamento annuale a 19,99 (quindi con uno sconto del 20%).