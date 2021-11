Sono state diffuse le novità Netflix di dicembre 2021. Da segnalare La Casa di Carta Stagione 5 Parte 2, la terza ed ultima stagione di Lost in Space, la quinta stagione de Le Bizzarre Avventure di Jojo, la seconda stagione di The Witcher e la quarta stagione di Cobra Kai.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo! In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi il calendario completo:

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di dicembre 2021

01 dicembre

Il Potere del Cane

Scritto e diretto dalla regista premio Oscar Jane Campion, Il potere del cane è “stupefacente”, “sbalorditivo”, “un capolavoro”. Con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee.

Lost in Space Stagione 3

Nella terza e ultima stagione di Lost in Space, la posta in gioco è più alta che mai e l’istinto di sopravvivenza della famiglia Robinson sarà messo a dura prova. Intrappolati su un pianeta misterioso da un anno, Judy, Penny, Will e il robot devono guidare i 97 giovani coloni in una terribile evacuazione, ma prima le loro vite cambieranno per sempre con l’emergere di alcuni segreti. Nel frattempo John e Maureen devono affrontare circostanze avverse con il sostegno di Don per cercare di ritrovare i figli. I Robinson dovranno superare una grande sfida emotiva accettando non solo di essersi persi, ma anche di essere separati dai propri cari, mentre si scontrano con la più grande minaccia aliena mai incontrata finora.

Pensavo fosse amore… invece era un calesse

Le Bizzarre Avventure di Jojo Stagione 5

Florida, Stati Uniti, 2011. Dopo un incidente d’auto con il fidanzato, Jolyne Kujo cade in una trappola ed è condannata a 15 anni da trascorrere nella prigione statale di massima sicurezza di Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Mentre si trova sull’orlo della disperazione, riceve dal padre un ciondolo che risveglia in lei un misterioso potere. “In questo mondo ci sono cose più terribili della morte, e ciò che succede in questo carcere è una di queste”. Il messaggio di un misterioso ragazzino che appare davanti a Jolyne, eventi inspiegabili che si susseguono, l’orribile verità raccontata dal padre durante una visita e un nome, DIO… Riuscirà Jolyne a uscire da questa prigione? I destini della famiglia Joestar e di DIO s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!

New Amsterdam Stagione 2

03 dicembre

La Casa di Carta Stagione 5 Parte 2

La rapina del secolo giunge al termine. L’ultima stagione di La casa di carta arriva il 3 dicembre, solo su Netflix.

06 dicembre

Joker

08 dicembre

Titans Stagione 3

09 dicembre

The Sinner Stagione 3

10 dicembre

The Unforgivable

Ruth Slater (Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un’unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

15 dicembre

È stata la mano di Dio

Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) arriva la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l’arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l’idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell’intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L’altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l’inebriante libertà di essere vivi. Nel suo film più commovente e personale, Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza, mentre Fabietto trova l’unica via d’uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione.

Elite Storie Brevi Stagione 2

I desideri si avverano. Le nuove storie brevi di Elite arrivano tra il 15 e il 23 dicembre.

16 dicembre

Aggretsuko Stagione 4

17 dicembre

The Witcher Stagione 2

19 dicembre

IT Capitolo Due

22 dicembre

Emily in Paris Stagione 2

Quest’anno per le feste natalizie impara a dire “oui” e a seguire il tuo cuore.

24 dicembre

Don’t Look Up

Basato su eventi reali non ancora… accaduti.

25 dicembre

Stories of a Generation

Stories Of A Generation ci racconta tutti i valori della vita, dall’amore al dolore, dal lavoro ai sogni. 18 storie generazionali arricchite dalla partecipazione di Papa Francesco e Martin Scorsese.

31 dicembre

Cobra Kai Stagione 4

Il 31 dicembre si torna a combattere per l’anima della Valley. Tra nuove alleanze e una posta in gioco sempre più alta, chi sarà il vincitore del torneo di All Valley?

Queer Eye Stagione 6