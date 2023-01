Sono state diffuse le novità Netflix di febbraio 2023. Da segnalare l’ultima stagione di Aggretsuko, la seconda stagione di Vinland Saga e la quarta stagione di YOU. In attesa di queste novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di febbraio 2023

I milioni di Gunther Stagione 1 – 1 febbraio

Il multimiliardario Gunther VI vive immerso nel lusso: viaggia con jet privati, mangia bistecche con foglie d’oro per cena ed è circondato da un elegante entourage di portavoce e intrattenitori. Lui è un pastore tedesco. Come narra la leggenda, il bisnonno di Gunther era originariamente di proprietà di una misteriosa contessa il cui figlio è morto tragicamente. Non avendo altri discendenti, la contessa ha lasciato il suo grande patrimonio all’amato cane affidandolo alle cure di un caro amico del figlio, l’erede di un’azienda farmaceutica e aspirante impresario italiano di nome Maurizio Mian. Nel corso degli ultimi trent’anni Mian ha costruito un impero a nome del capo a quattro zampe che include lussuose proprietà immobiliari, controversi esperimenti sociali e una delle più grandi frodi fiscali mai realizzate. Si tratta di una favola tanto bella quanto bizzarra… e naturalmente le domande abbondano. Nel vortice di questa docuserie investigativa in quattro parti, i produttori esecutivi Aurelien Leturgie ed Emilie Dumay attraversano il mondo alla ricerca di risposte, ottenendo accesso a materiale d’archivio inedito e intrattenendo conversazioni intime e a volte scioccanti con Mian e il resto del longevo team di Gunther nella speranza di capire la complessa situazione dietro l’animale più ricco al mondo.

Detective Conan: The Culprit Hanzawa Stagione 1 – 1 febbraio

Detective Conan: The Culprit Hanzawa (Spin off del manga originale di Gosho Aoyama, scritto e illustrato da Mayuko Kanba). A Beika Town imperversa la malavita. Sulla città con un tasso di criminalità tra i più alti al mondo scende un’ombra nera con l’obiettivo di uccidere un uomo. Così uno dei personaggi più importanti del Detective Conan prende il ruolo di protagonista. Il nome di questa persona vestita in calzamaglia e con un’intelligenza sopraffina è… Culprit Hanzawa! O forse è solo uno pseudonimo?

The Pledge – La Promessa – 1 febbraio

Freeridge Stagione 1 – 2 febbraio

Freeridge è una commedia di formazione sulle sorelle rivali Gloria e Ines e sui loro amici Demi e Cameron che scatenano una maledizione portando la sfortuna nelle loro vite. Non perderti le avventure indimenticabili di questi quattro nuovi amici nello spin-off di On My Block.

MAKE MY DAY Stagione 1 – 2 febbraio

Gli esseri umani e una misteriosa forma di vita si scontrano su un pianeta ghiacciato in questa epica storia di fantascienza e sopravvivenza di Yasuo Ohtagaki! Yasuo Ohtagaki, l’acclamato autore di manga noto per le sue opere di fantascienza Moonlight Mile e Mobile Suit Gundam Thunderbolt, ha ideato una storia originale per questa imperdibile saga di fantascienza che riunisce talenti provenienti dal Giappone e da altri paesi. Shoji Kawamori, noto per aver disegnato famosi mech tra cui quelli della serie Macross e Kiyotaka Oshiyama, designer dei demoni di Devilman Crybaby, prestano il loro talento alla progettazione di mech. Sul pianeta ghiacciato Coldfoot si trova il giacimento di un materiale carico di energia chiamato “sig”. All’esterno il pianeta sembra un’utopia priva di criminalità, ma in realtà i prigionieri sono costretti ai lavori forzati per estrarre sig. La giovane guardia carceraria Jim accorre sul sito di un improvviso incidente minerario e scopre che una creatura misteriosa sta attaccando gli umani.

True Spirit – 3 febbraio

Quando la tenace giovane velista Jessica Watson (Teagan Croft) decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, molti dubitano che ce la possa fare. Con il sostegno dell’allenatore e mentore Ben Bryant (Cliff Curtis) e dei suoi genitori (Josh Lawson e l’attrice premio Oscar Anna Paquin), Jessica è determinata a raggiungere un obiettivo che sembra impossibile: attraversare in barca a vela alcune delle tratte oceaniche più pericolose al mondo nell’arco di 210 giorni.

Dalla Paura all’Amore – 3 febbraio

Infiesto – 3 febbraio

Vinland Saga Stagione 2 – 6 febbraio

Bill Russell La Leggenda dell’NBA Stagione 1 – 8 febbraio

You Stagione 4 Parte 1 – 9 febbraio

Tratta dal bestseller di Caroline Kepnes “Tu”. “Cosa faresti per amore?” Quando il brillante gestore di una libreria incontra un’aspirante scrittrice, la sua risposta è chiara: per amore farebbe di tutto. Usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un’ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio.

Mio papà va a caccia di alieni! Stagione 1 – 9 febbraio

Nella serie commedia di azione animata Mio papà va a caccia di alieni! gli affiatati fratelli Lisa e Sean si imbarcano di nascosto sulla navicella del padre durante il suo viaggio di lavoro più recente sperando di poter trascorrere del tempo con lui, ignari del fatto che il papà ha un segreto: è il cacciatore di taglie più tosto dell’intera galassia! Alle prese con la più grande e inaspettata avventura spaziale della loro vita, Lisa e Sean scoprono che il lavoro apparentemente normale del padre è tutt’altro che noioso. Alieni pericolosi, robot e battaglie a raggi laser stravolgono le dinamiche familiari tradizionali mentre i due bambini cercano di aiutare il padre a dare la caccia alla fuggitiva più pericolosa di sempre. Con i figli al seguito, il papà dovrà fare di tutto per proteggerli… e riportarli a casa sani e salvi prima che la mamma lo venga a sapere! Dagli ideatori e produttori esecutivi Everett Downing e Patrick Harpin, Mio papà va a caccia di alieni! è un percorso intergalattico che attraversa gli alti e bassi della vita familiare alla velocità della luce.

Da me o da te – 10 febbraio

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

Dieci giorni tra il bene e il male – 10 febbraio

“Dieci giorni tra il bene e il male” è una serie adattata in tre film dalla trilogia di romanzi e racconta la storia di Sadik e della sua trasformazione da persona ordinaria ad antieroe mentre cerca una risposta a queste importanti domande. Sadik passa da buono a cattivo, poi da cattivo a indifferente e tutti quelli che lo incontrano subiscono le conseguenze della sua vita tumultuosa senza riuscire a mantenere la purezza e l’innocenza iniziale.

Tutte le volte che ci siamo innamorati Stagione 1 – 14 febbraio

Settembre 2003: Irene arriva a Madrid con l’obiettivo di conquistare il mondo e diventare regista. Qui conoscerà i suoi migliori amici e Julio, che sarebbe il protagonista perfetto dei suoi film e della sua vita. Ma il destino ha in serbo altri piani. Tutte le volte che ci siamo innamorati è una commedia romantica. Una storia vivace condita da un pizzico di nostalgia per l’amore e l’amicizia che sbocciano durante gli anni dell’università e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo.

Perfect Match Stagione 1 – 14 febbraio

Perfect Match riunisce i single più desiderati delle serie unscripted Netflix (L’amore è cieco, L’ultimatum, Too Hot To Handle, La talpa: USA e altre) in un paradiso tropicale dove trovare l’amore. Mentre cercano di costruire solide relazioni, le coppie più compatibili diventano a loro volta guru degli incontri e provano a dividere gli altri concorrenti invitando nuovi single e organizzando nuovi appuntamenti. Riusciranno a creare sinergie travolgenti o finiranno per seminare il caos? In questo gioco di strategia e appuntamenti fuori dagli schemi presentato da Nick Lachey solo una coppia vincerà il titolo di Perfect Match.

Regine dell’Africa: Njinga Stagione 1 – 15 febbraio

La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una nuova docuserie sulla vita di note e leggendarie regine africane. La prima stagione segue Njinga, la complessa, affascinante e impavida regina guerriera di Ndongo e Matamba del 17° secolo, nella moderna Angola. Njinga è stata la prima donna a guidare la nazione e si è costruita una reputazione per le sue abilità politiche e diplomatiche abbinate alla sua prodezza militare diventando un’icona della resistenza.

Full Swing: una stagione di golf Stagione 1 – 15 febbraio

Questa coinvolgente docuserie di prossima uscita segue un gruppo eterogeneo di golfisti professionisti dentro e fuori dal campo nel corso di una spietata stagione di tornei e un intenso calendario settimanale all’interno del PGA TOUR. Le telecamere seguono i più importanti eventi del golf per la prima volta in assoluto, tra cui Players Championship, Masters, Campionato PGA, U.S. Open, Campionato Open e playoff della FedEx Cup. Il documentario consente ai fan di imparare a conoscere i giocatori attraverso vittorie e sconfitte, oltre a scoprire come affrontano le gare e ottengono risultati ai più alti livelli del golf professionistico maschile durante la stagione del PGA TOUR.

La legge di Lidia Poët Stagione 1 – 15 febbraio

Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Aggretsuko Stagione 5 – 16 febbraio

È arrivata la stagione finale! Retsuko si candida per una carica in politica? La serie di Aggretsuko segue la vita quotidiana dell’impiegata Retsuko, che sfoga le sue frustrazioni nei confronti del capo e dei colleghi cantando a squarciagola brani di death metal. In questa stagione dopo essersi licenziato, Haida è sfrattato dall’appartamento di proprietà dei genitori e inizia a vivere in un Internet café. Qui incontra Shikabane, che sembra aver abbandonato ogni speranza. Retsuko decide di condividere la casa con Haida per salvarlo. Poi un individuo sospetto che dice di far parte di Diet si presenta per assoldare Retsuko…

The Upshaws Stagione 3 – 16 febbraio

Dopo una vita di errori, l’affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un’altra donna… e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall’amore che tiene unita una famiglia.

Community Squad Stagione 1 – 17 febbraio

Unlocked – 17 febbraio

Tornando dal lavoro Na-mi (Chun Woo-hee) perde lo smartphone che contiene tutto ciò che la riguarda. Jun-yeong (Yim Si-wan) lo ritrova e glielo restituisce dopo aver installato uno spyware nel dispositivo. Monitorando la sua vita quotidiana scopre così tutti i dettagli possibili che la riguardano, dai suoi spostamenti, hobby e gusti fino alla sua carriera, situazione economica e rete sociale, poi si avvicina a lei nascondendo la propria vera identità. Nel frattempo, il detective di polizia Ji-man (Kim Hie-won) trova tracce del figlio Jun-yeong sulla scena di un crimine e indaga segretamente su di lui, sospettando il peggio. Na-mi si sente sollevata per aver ritrovato il telefono, ma in breve tempo la sua quotidianità è stravolta e sfugge al suo controllo. Solo perché ha perso il dispositivo, tutta la sua vita è in pericolo.

7 Donne e un Mistero – 22 febbraio

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud Stagione 1 – 22 febbraio

La famiglia Murdaugh era una delle più potenti della Carolina del Sud, finché la morte dell’adolescente Mallory Beach in un incidente nautico causato da guida in stato di ebbrezza non comincia a distruggerne il nome. Quando Paul Murdaugh, che si ritiene fosse alla guida della barca, e la madre Maggie sono uccisi barbaramente, viene alla luce un secolo di corruzione, potere e insabbiamenti del Low Country. Questa serie in tre parti presenta racconti diretti di persone che erano a bordo della barca quella fatidica notte, molte delle quali non si erano ancora espresse pubblicamente sull’incidente o sul doppio omicidio di Maggie e Paul. Tra loro compaiono Morgan Doughty (fidanzata di lunga data di Paul Murdaugh), Miley Altman e Connor Cook (amici d’infanzia di Mallory Beach), Anthony Cook (fidanzato di Mallory) e molti altri.

Outer Banks Stagione – 23 febbraio

La terza stagione vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente “Poguelandia” sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l’unico modo per farcela è restare uniti.

Oddballs Stagione 2 – 24 febbraio

Oddballs segue il ragazzo dalla forma tondeggiante James e i suoi migliori amici Max (un coccodrillo parlante) ed Echo (una ragazza che sostiene di provenire dal futuro). Le osservazioni sulla vita fatte da James diventano sproloqui comici sulle seccature quotidiane, elevandole a vette di ridicola assurdità, mentre i suoi insensati piani per sfidare le regole si rivelano spesso un disastro.

Formula 1: Drive to Survive Stagione 5 – 24 febbraio

Un fantasma in casa – 24 febbraio

Kevin e la sua famiglia diventano celebri all’improvviso sui social dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa. Ma quando infrangono le regole per indagare sul misterioso passato dello spettro, Kevin ed Ernest entrano nel mirino della CIA.

Too Hot To Handle: Germania Stagione 1 – 28 febbraio

I single tedeschi più attraenti si riuniscono in un angolo di paradiso tropicale per quello che assaporano già come il momento più esotico ed erotico della loro vita… ma c’è una sorpresa. Se vogliono vincere il premio di 200.000 euro, questi giovani con la fobia delle relazioni a lungo termine e amanti degli incontri casuali dovranno rinunciare alle effusioni sessuali per l’intera durata della loro permanenza. I baci, le carezze spinte e l’autoerotismo non sono autorizzati. Ogni volta che le regole vengono infrante il montepremi scende. In questa oasi di lusso, ma non di lussuria, riusciranno i single seriali a stabilire legami sentimentali più profondi? O sarà troppo difficile resistere alle tentazioni?

Film e Serie TV in scadenza a febbraio 2023 su Netflix

FILM IN SCADENZA: 28 Days (2000), A Christmas Catch (2018), A Good Old Fashioned Orgy (2011), A Very Country Christmas (2017), Addams Family Values (1993), Alpha and Omega (2010), Battle: Los Angeles (2011), Biking Borders (2019), Christmas with a Prince (2018), Chronically Metropolitan (2016), Cleaner (2007), Countdown (2019), Hometown Holiday (2018), Hyena Road (2015), Justice (2017), Love Jacked (2018), Newness (2017), Rambo (2008), Rambo: Last Blood (2019), Rocks (2019), Sing Street (2016), Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), That’s My Boy (2012), The 15:17 to Paris (2018), The Addams Family (1991), The Car: Road to Revenge (2019), The Foreigner (2017), The Hunt for Red October (1990), Troy (2004), Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013), Up in the Air (2009), Imperial Dreams (2014), Dragonheart: Vengeance (2020), Fukrey Boyzzz (2019), The Paper Tigers (2021), The Kindness of Strangers (2019), St. Vincent (2014), A Bad Moms Christmas (2017), Middle of Nowhere (2012), Cuddle Weather (2019), Monster High: Electrified (2017), Pottersville (2017), By the Sea (2015), MR. RIGHT (2015), Term Life (2016), The Forest (2016), No Escape Room (2018), A Place in the Stars (2014), Perú: Tesoro escondido (2017), Scarecrow (Khayal Maata) (2019), The Conjuring 2 (2016), Bert Kreischer: The Machine (2016), Girl on the Third Floor (2019)

SERIE IN SCADENZA: Horrid Henry (Stagioni 1-2), Love Daily (Stagione 1), Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (Stagioni 1-5), My Dead Ex (Stagione 1), Pop Team Epic (Stagione 1), The Borgias (Stagioni 1-3), The Mystic River (Stagione 1), The Unsettling (Stagione 1), Zac and Mia (Stagione 1), Bangkok Love Stories: Hey You! (Stagione 1), Sons of the Caliphate (Stagioni 1-2), El Chema (Stagione 1), Palazuelos mi rey (Stagione 1), Nightmare High (Stagione 1), Spark (Stagione 1), Fifty: The Series (Stagione 1), Best Lover (Stagione 1)