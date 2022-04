Dopo aver annunciato tutte le future uscite targate DC Comics e Marvel Comics, durante una conferenza apposita tenutasi al Comicon di Napoli 2022, Panini Comics ha annunciato i fumetti indipendenti e le nuove etichette che pubblicherà nei prossimi mesi del 2022.

Da luglio a ottobre 2022 per 4 uscite. Dal cult sparatutto sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision, tutti i retroscena sulla task force Vanguard in un’avvincente serie comics scritta da Sam Maggs e disegnata da Piotr Kowalski. Speciale capitolo extra di Stephen Rhodes e Giovanni Timpano con i colori di Flavio Dispensa. In ogni numero un codice univoco riscattabile per ottenere un esclusivo oggetto di gioco.