Nella tarda serata di ieri è stato diffuso il catalogo Anteprima 362 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di dicembre 2021. Da segnalare FAR CRY: RITO DI PASSAGGIO, STAR WARS – TEMPI OSCURI VOL. 1: LA STRADA VERSO IL NULLA e l’ultimo volume di THE GOON DELUXE.

Le novità Panini Comics di dicembre 2021

Le novità Panini Comics di dicembre 2021

FAR CRY: RITO DI PASSAGGIO

Autori: Bryan Edward Hill, Geraldo Borges

17×26, C., 80 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Far Cry: Rite of passage #1-3

A poche settimane dall’uscita del sesto capitolo della saga videoludica di Far Cry, arriva un volume a fumetti che racconta un episodio inedito della vita di El Presidente, Antón Castillo, e di suo figlio Diego. Nel corso del viaggio che intraprenderanno per imparare a conoscersi, i due incroceranno il sentiero con tre personaggi della saga ben noti ai fan: il pirata Vaas Montenegro (FC3), il dittatore Pagan Min (FC4) e il predicatore Joseph Seed (FC5)!

SPAWN 160

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi

17×26, B., 72 pp., col. • Euro 8,90

Contiene: Spawn (1992) #316/318

Ultimo numero… prima del grande rilancio di febbraio! Leggete qui le storie che fanno da prologo a Spawn’s Universe, il one-shot che ha dimostrato ancora una volta come il vigilante di Todd McFarlane sia ancora uno tra i personaggi più celebri e amati del fumetto americano! Preparatevi all’ingresso in scena di Plague… Peste! Disegni sempre più spettacolari dell’artista di Deadpool e Super Sons!

SPAWN DELUXE VOL. 4

Autori: Todd McFarlane, Greg Capullo, Tony Daniel

17×26, C., 320 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Spawn (1992) #39/50

Oh oh oh! Auguri natalizi da Babbo Spawn, e vedete di fare i buoni, altrimenti vi porta i doni… della morte! Riedizione per le mitiche storie del 1996 dell’infernale creatura di Todd McFarlane, compreso l’epico numero 50, il primo traguardo di un fumetto entrato nel Guinness dei primati! Disegni di due autori oggi celeberrimi per le avventure di un certo Uomo Pipistrello!

RAT-MAN GIGANTE 95

Autore: Leo Ortolani

20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Com’è possibile che Valker riesca a ricucire uno strappo nella realtà quando l’unico filo a disposizione è un bambino di cinque anni in ritardo sul suo ritardo? È un tentativo disperato, ma da qualche parte bisogna pur cominciare… prima che il buio ricopra tutta la Terra. E comincia qui.

ASTERIX E LA ZIZZANIA

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: La zizanie

Fuori di sé per non essere ancora riuscito a conquistare un ridicolo accampamento di Galli, Giulio Cesare invia un noto piantagrane in Armorica, per introdursi nel villaggio di Asterix e Obelix e disturbarne l’amicizia e la cooperazione che rende i Nostri così imbattibili. Riuscirà a seminare zizzania?

ASTERIX E GLI ELVEZI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix chez les Helvètes

Come tutti i druidi che si rispettino, Panoramix non è soltanto in grado di preparare la pozione magica che rende i Galli del suo villaggio imbattibile, ma può creare anche potenti antidoti, in grado perfino di sconfiggere i veleni. Stavolta, per allestire quello necessario a salvare un povero questore, ha però bisogno di una stella alpina… Tutti in Svizzera, dunque!

THE GOON DELUXE VOL. 5: UN MUCCHIO DI ROBA

Autore: Eric Powell

17×26, C., 432 pp., col. • Euro 38,00

Contiene: The Goon (2003) #42/44, The Goon: One for the Road (2014) #1, The Goon: Occasion of Revenge (2014) #1/4, Free Comic Book Day 2015: Dark Horse – Fight Club, The Goon, The Strain #1, The Goon: Once Upon A Hard Time (2015) #1, The Goon Noir (2006) #1/3

Ultimo appuntamento con la nuova edizione della storica, pluripremiata serie The Goon! In questo volume, l’inedito The Goon Noir, realizzato dai migliori autori del fumetto americano! Inoltre, il ritorno del prete zombi, un lucertolone che parla uno spagnolo tutto suo, marinai ubriachi e la partecipazione speciale di Billy the Kid. Ma in questo volume si fa sul serio, perché per Goon è arrivato il momento del sangue, della resa dei conti. L’ora della vendetta.

SUNSTONE VOL. 7: MERCY II

Autore: Stjepan Sejic

17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Sunstone 7

Marianne, alle prese con una donna che rischia seriamente di cambiarle la vita, scopre tutte le sfumature dell’Eros al femminile. Alan e Ally invece inseguono la passione per il BDSM, cercando di rendere realtà le loro più sfrenate fantasie. Ma le cose non vanno esattamente come avevano immaginato…

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1990 – I)

Autori: Gerry Conway, Charles Dixon, Mike Docherty, Gary Kwapisz

20,5×27,5, C., 296 pp., b/n e col. • Euro 26,00

Contiene: The Savage Sword of Conan (1974) #169/174

Sono molte le storie del Barbaro Cimmero: dalla sua giovinezza, quando non era nient’altro che un ladro, alla sua maturità, quando è divenuto sovrano di Aquilonia. Ed è in quest’ultimo periodo che è ambientato il finale dell’Odissea Hyboriana, quando, dopo un naufragio, Re Conan fa ritorno alla sua capitale e la ritrova nelle mani di un misterioso uomo. Nel mezzo lo attendono nuove avventure con Valeria e Red Sonja!

STAR WARS 10

Autori: Charles Soule, Jan Bazaldua, Greg Pak, Raffaele Ienco

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #9, Darth Vader (2020) #9

I nostri eroi cercano un nuovo codice per poter ripristinare le comunicazioni con le altre cellule dell’Alleanza Ribelle… ma questo comporta un prezzo che Lando Calrissian non è pronto a pagare! E quali orrori dovrà affrontare Darth Vader per scoprire i più oscuri segreti di Palpatine?

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 8

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #8

Avar Kriss guida l’assalto al cuore dei Drengir nello Spazio Profondo, mentre Keeve Trennis viene aiutata dalla Cercavia Jedi Orla Jareni per affrontare l’oscurità che alberga nel suo cuore…

STAR WARS VOL. 11: LA FLAGELLAZIONE DI SHU-TORUN

Autori: Kieron Gillen, Andrea Broccardo, Angel Unzueta

17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Star Wars (2015) #62/67

Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo e l’eroica Alleanza Ribelle hanno appena subito la loro sconfitta più cocente per mano di Darth Vader e del malvagio Impero, ma ora sono pronti a colpire là dove Palpatine è più debole. È tempo di mettere in atto l’audace piano per la flagellazione di Shu-Torun e della traditrice Regina Trios, ma Leia avrà bisogno di una squadra di assi per riuscirci…

STAR WARS CLASSIC VOL. 6: LA RESURREZIONE DEL MALE

Autori: David Michelinie, Chris Claremont, Walt Simonson, Carmine Infantino

17×26, C., 216 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #51/59

Una nuova super-arma Imperiale, il Tarkin, è pronta a terrorizzare la galassia, e i ribelli Luke Skywalker, Leila Organa e Ciubecca dovranno fare di tutto per sbarazzarsene. E poi una missione solitaria della Principessa e il ritorno di Lando e Lobot sulla Città nelle Nuvole. Inoltre, il nuovo team creativo formato da David Michelinie e Walt Simonson e una serie di extra e approfondimenti inediti!

STAR WARS – TEMPI OSCURI VOL. 1: LA STRADA VERSO IL NULLA

Autori: Mick Harrison, Doug Wheatley, Dave Ross

17×26, C., 352 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Star Wars: Republic (1998) #79/80, Star Wars: Dark Times (2006) #0/12

Una delle serie di Star Wars più oscure e amate dalla critica ritorna in una nuova edizione integrale di pregio! Ambientata dopo la conclusione di La vendetta dei Sith, Tempi oscuri segue parallelamente le vicende del Maestro Jedi Dass Jennir (scampato miracolosamente all’Ordine 66), del suo sodale Bomo Greenbark e di Dart Fener, alle prese con problemi che anche un potente Sith come lui deve affrontare nel nuovo Impero. Imperdibile per ogni appassionato della saga creata da George Lucas!

STAR WARS: MITI E FAVOLE

Autore: George Mann

16,5×24, C., 240 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Star Wars: Myths & Fables

Favole e leggende dell’universo di Star Wars pronte per essere raccontate ai bambini di tutte le galassie! Una sorprendente raccolta di miti ed epopee mai uditi prima e impreziositi da splendide illustrazioni a colori firmate da Grant Grifin. Nel deserto di Tatooine un misterioso cavaliere difende una tribù da un drago. Sul pianeta dei Sith, Darth Caldoth affronta il suo apprendista. Cerosha è invece devastato da uno spettro oscuro. Tra Il signore degli anelli e Il mago di Oz, Star Wars: Miti e favole è il regalo di Natale perfetto per grandi e piccini!

Le novità Panini Magazines di dicembre 2021

MARVEL ACTION – W.E.B. OF SPIDER-MAN VOL. 1: UNA NUOVA SQUADRA

Autori: Kevin Shinick, Alberto Alburquerque

20,5×28,5, C., 112 pp., col. • Euro 11,90

Contiene: W.E.B. of Spider-Man (2021) #1/5

Una nuova serie con protagonista Spider-Man e i suoi amici per il pubblico Young Adult! Grazie a Tony Stark, una nuova stazione di ricerca scientifica ospiterà alcuni eroi adolescenti dell’Universo Marvel. Peter Parker ha appena ricevuto l’invito a far parte della squadra, la Worldwide Engineering Brigade! Il progetto ha grandi potenzialità, ma i problemi che dovrà affrontare sono molto grossi: hacker, criminali e… Golia Verdi!

MARVEL ACTION – CAPTAIN MARVEL VOL. 3: FUORI SERVIZIO

Autori: Sam Maggs, Sweeney Boo

20,5×28,5, C., 112 pp., col. • Euro 11,90

Contiene: Marvel Action: Captain Marvel Vol. Two (2021) #1/5

La più forte degli Avengers ritorna con nuove avventure! Nella prima, Capitan Marvel fa coppia con Gwen Stacy, alias Ghost-Spider, per fermare il Pensatore Pazzo e il suo piano basato sull’app del momento… ClikClok! Nella seconda, quando Carol Danvers è in difficoltà, giunge in soccorso l’imbattibile Squirrel Girl! Continuano le irresistibili storie di Capitan Marvel per il pubblico Young Adult!

Le ristampe Panini Comics di dicembre 2021

Ecco i titoli Panini Comics che torneranno disponibili a dicembre 2021: DUNE CASA DEGLI ATREIDES VOL. 1 e ASTERIX IL GALLICO.