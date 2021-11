Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 363 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di gennaio 2022. Da segnalare l’esordio di Warhammer 40,000 (i cui fumetti vengono ora prodotti da Marvel Comics) e il rilancio di Spawn con il one-shot Spawn’s Universe.

Le novità Panini Comics di gennaio 2022

WARHAMMER 40,000: MARNEUS CALGAR

Autori: Kieron Gillen, Jacen Burrows

Febbraio 2022 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Warhammer 40,000: Marneus Calgar (2020) #1/5

L’universo di Warhammer 40,000 arriva in casa Marvel! Marneus Calgar guida i suoi Space Marine d’élite contro le più grandi minacce dell’umanità in una galassia inghiottita da una guerra senza fine. Un volume dedicato alle origini, finora mai svelate, del leggendario Maestro Capitolare! Una lettura essenziale per gli appassionati di 40K e per chi vuole scoprire questo affascinante universo!

SPAWN’S UNIVERSE 1

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi, Jim Cheung, Brett Booth, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, B., 80 pp. TBC, col. • Euro 9,90

Contiene: Spawn’s Universe (2021) #1

Il rilancio di Spawn comincia qui! Un numero spettacolare disegnato, tra gli altri, da Marcio Takara (Captain Marvel) e Stephen Segovia (Wolverine) con tantissime storie che lanciano le nuove, imminenti serie King Spawn, Gunslinger Spawn e The Scorched! Comincia a dipanarsi il mistero della nuova setta di vampiri e tornano i mitici Sam e Twitch! Inoltre: chi è lo Spacca-Anime?

SPAWN’S UNIVERSE 1 DELUXE

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi, Jim Cheung, Brett Booth, AA.VV.

Febbraio 2022 • 18,3×27,7, C., 96 pp. TBC, col. • Euro 20,00

Contiene: Spawn’s Universe (2021) #1

Il rilancio di Spawn comincia qui! Un numero spettacolare disponibile per l’occasione anche in edizione deluxe! Grande formato per valorizzare al massimo le tavole, vernice metal in copertina, rilegatura cartonata, redazionali extra. Imperdibile per tutti i fan dell’antieroe creato da Todd McFarlane!

DUNE: CASA DEGLI ATREIDES VOL. 2

Autori: Brian Herbert, Kevin J. Anderson, Dev Pramanik

Gennaio 2022 • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dune: House Atreides (2020) #5/8

Leto Atreides porta notizie sulla rivolta su Ix, ma i leader della città prendono una decisione che mette tutti in pericolo, e l’erede al Trono Shaddam continua a tramare nell’ombra. Nel frattempo, Pardot Kynes porta avanti il suo sogno di rendere il pianeta desertico Dune un’oasi. Dagli autori dei romanzi che fanno da prequel a Dune, Brian Herbert e Kevin J. Anderson, e dal disegnatore Dev Pramanik, un viaggio nel mondo da sogno creato da Frank Herbert.

LADY KILLER – EDIZIONE DELUXE

Autori: Joëlle Jones, Jamie S. Rich

Febbraio 2022 • 18,3×27,7, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Lady Killer (2015) #1/5, Lady Killer 2 (2016) #1/5

In attesa del lungometraggio Netflix con la conturbante Blake Lively, un volume speciale che raccoglie le due miniserie di Lady Killer scritte e disegnate da Joëlle Jones (Catwoman)! Josie Schuller è una tranquilla casalinga americana che, quando non si occupa di marito e figli, si dedica alla sua attività segreta di spietata assassina su commissione. Una storia ambientata negli anni 50 che mescola le atmosfere di Mad Man con quelle di John Wick!

HORIZON ZERO DAWN: FALCODORO

Autori: Anne Toole, Ann Maulina

Gennaio 2022 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Horizon Zero Dawn: Sunhawk (2020) #0/4

Mentre attendiamo con ansia l’uscita del nuovo videogioco Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, il pluripremiato gioco di Guerrilla Games, diventa un fumetto! Questa storia inedita, ambientata dopo la conclusione del primo videogioco, presenta un’avventura di Talanah, l’esperta cacciatrice di macchine, alle prese con una difficile situazione… complicata ulteriormente dalla scomparsa di Aloy!

L’ARTE DI HORIZON ZERO DAWN

Autori: Anne Toole, Ann Maulina

Gennaio 2022 • 22,8×30,4, C., 192 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: The Art of Horizon Zero Dawn

Volete conoscere i design di Aloy dalla sua creazione all’aspetto finale? Scoprire segreti, personaggi, luoghi, macchine, leggende e molti altri aspetti del primo Horizon Zero Dawn? Allora non perdete questo volume creato per raccontare il dietro le quinte dello splendido gioco di Guerrilla Games. Un elegante artbook che non può mancare nella collezione di tutti gli appassionati della saga!

RAT-MAN GIGANTE 96

Autore: Leo Ortolani

3 febbraio 2022 • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Tra padri e figli… ci sono sempre complicazioni! Così Janus Valker cercherà aiuto nel padre, il malvagio Boda Valker, per aiutare il figlio, il diversamente intelligente Deboroh. Si torna ancora una volta al passato remoto di Rat-Man, e alla seconda Squadra Segreta!

ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

13 gennaio 2022 • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Le Domain des dieux

Se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro! Questo il pensiero di Cesare che, stremato dalla strenua resistenza dei nostri irriducibili Galli, decide di costruire una città romana attorno al loro villaggio, sperando che con il tempo assorbano gli usi e i costumi della Città Eterna. Ma non tutto va come previsto! Da questo volume è stato tratto un lungometraggio d’animazione.

ASTERIX E GLI ALLORI DI CESARE

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

27 gennaio 2022 • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Les Lauriers de César

Ahh… che c’è di meglio un bel ragù lasciato cuocere a fuoco lento con le foglie di alloro? Solo un bel ragù lasciato cuocere a fuoco lento con le foglie di alloro… della corona di Cesare! Uno spassosissimo episodio in cui Asterix e Obelix ne vedranno di cotte… e di crude!

STAR WARS 11

Autori: Charles Soule, Jan Bazaldua, Greg Pak, Raffaele Ienco

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Star Wars (2020) #10/11, Darth Vader (2020) #10

Scatta la mortale trappola dell’Impero ai danni della Squadriglia Starlight di Wedge Antilles e Shara Bey! È l’occasione per scoprire come i genitori di Poe Dameron si sono incontrati… Nel frattempo, su Exegol, Darth Vader scoprirà i segreti oscuri di Palpatine. Ma in che modo influenzeranno Luke Skywalker?

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 9

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #9

Dopo aver portato distruzione alla Fiera delle Repubblica, i Nihil battono in ritirata inseguiti dai Jedi. Ma una nave Nihil solitaria si lancia all’attacco di Orla Jareni, e a pilotarla c’è un volto noto del Faro Starlight…

STAR WARS OMNIBUS – DARTH VADER: L’OSCURO SIGNORE DEI SITH

Autori: Charles Soule, Giuseppe Camuncoli

Giugno 2022 • 18,3×27,7, C., 624 pp., col., con sovraccoperta Euro 65,00

Contiene: Darth Vader (2017) #1/25, Darth Vader Annual (2016) #2

La storia dell’ascesa di Darth Vader a Oscuro Signore dei Sith che prende via dal finale di La vendetta dei Sith! Dopo aver perso tutto ciò che gli è più caro, Anakin muove i suoi primi passi nell’Impero con un corpo che ora è più macchina che uomo. Ma prima di estirpare la minaccia Jedi sopravvissuta dovrà assicurarsi la spada laser degna di un Sith! L’incredibile saga firmata da Charles Soule (Star Wars) e Giuseppe Camuncoli (Amazing Spider-Man) finalmente raccolta in un’unica soluzione!

DARTH BANE – LIBRO 1: IL SENTIERO DELLA DISTRUZIONE

Autore: Drew Karpyshyn

Gennaio 2022 • 14,4×21,6, B., 400 pp., b/n • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: Darth Bane Path of Destruction

Un tempo l’Ordine dei Sith pullulava di seguaci, ma la loro rivalità li divise in interminabili lotte per la supremazia. Questo finché un Oscuro Signore di nome Darth Bane non unì i Sith nella missione volta ad assoggettare la galassia… e sterminare i Jedi! Esaurito da anni e richiesto a gran voce dai fan, torna in una nuova edizione il primo romanzo della Trilogia di Darth Bane!

Le novità Panini Kids e Panini Magazines di gennaio 2022

MARVEL ACTION: ORIGINS

Autori: Chris Eliopoulos, Lanna Souvanny

Marzo 2022 • 20,5×28,5, C., 144 pp., col. • Euro 11,90

Contiene: Marvel Action: Origins (2020) #1/4

I momenti più importanti della storia Marvel rinarrati per i lettori più giovani, con dieci storie che mettono in scena le origini dei top player del fumetto di super eroi! Le emozioni e i pensieri che animano giustizieri e super criminali mentre imparano a utilizzare i loro poteri eccezionali! Un perfetto entry point per chi ha scoperto la Casa delle Idee grazie ai film dei Marvel Studios e alle più recenti pubblicazioni.

LEGO HARRY POTTER: MAGICHE SORPRESE

24 febbraio 2022 • 21×28, B., 32 pp., col. • Euro 7,90

In regalo: la minifigura LEGO di Neville Paciock!

Tante attività e fantastiche sfide con i mattoncini per gli appassionati del magico mondo di Harry Potter! Con questo libro i giovani lettori potranno costruire la minifigura di Neville Paciock, poi insieme a lui e a Harry, Ron e Hermione potranno scoprire miriadi di magiche sorprese tra i corridoi di Hogwarts. E ancora, padroneggiare enigmi criptici e completare le sfide magiche in questo sbalorditivo libro di attività di LEGO Harry Potter!

TOPOLINO JUNIOR 8

20 gennaio 2022 • 20×26,5, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il fantastico yo-yo che brilla al buio!

Topolino, Paperino, Pippo e i personaggi Disney più amati aspettano i piccoli lettori in erba e le loro famiglie con tante storie tra natura, arte, animali e curiosità! Il nuovo numero di Topolino Junior è dedicato alla musica e agli strumenti musicali, ai concerti o alle canzoni cantate in compagnia, con brevi racconti, giochi e attività creative per stimolare la fantasia e le capacità cognitive dei più piccoli. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

Le ristampe Panini Comics di gennai 2022

