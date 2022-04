Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 368 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di giugno 2022. Da segnalare Rat-Man Gigante 100, STRANGER THINGS – IL LIBRO POP-UP DEFINITIVO e IL PAPA TERRIBILE EDIZIONE DELUXE.

Recuperate le novità Panini Comics annunciate per maggio 2022 con il nostro articolo dedicato

Eccovi tutti i dettagli delle novità appena annunciate!

Le novità Panini Comics di giugno 2022

RAT-MAN GIGANTE 100

Autore: Leo Ortolani

23 giugno • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,90

Quante sono le nostre personalità? Non è un problema di tutti, ma di Rat-Man sicuramente. Sono nascoste all’interno di quella che chiamiamo “anima”, pronte a interagire per assicurarci di essere, di volta in volta, spiritosi, arguti, saggi, coraggiosi o semplicemente piacioni. Ecco, fate conto che queste cose siano anche dentro Rat-Man. Solo che finché non le vede non ci crede. E fa bene.

LE MOLTE MORTI DI LAILA STARR

Autori: Ram V, Filipe Andrade

Giugno • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: The Many Deaths of Laila Starr (2021) #1/5

Un’incredibile storia completa firmata da Ram V (Catwoman) e Filipe Andrade (Captain Marvel)! L’umanità sta per scoprire l’immortalità e, come risultato, l’avatar della Morte viene scacciato sulla Terra, a Mumbai, per vivere una vita mortale nei panni della ventenne Laila Starr. Non riuscendo a venire a patti con la sua nuova condizione, Laila trova un modo per tornare al momento in cui nacque il creatore dell’immortalità. Se non lo fermerà prima che cambi per sempre il corso della Storia, la morte diventerà solo un retaggio del passato.

NOT ALL ROBOTS – I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO

Autori: Mark Russell, Mike Deodato Jr.

Luglio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Not All Robots (2021) #1/5

Nell’anno 2056 i robot hanno rimpiazzato gli uomini come forza lavoro. Si viene così a sviluppare una non semplice coesistenza tra intelligenze artificiali e i dieci miliardi di persone che vivono sulla Terra. A ogni famiglia viene assegnato un robot, compresi i Walters, i quali sono convinti che il loro trascorra il proprio tempo libero… costruendo macchinari progettati per ucciderli! Un tema classico della fantascienza riletto in chiave originale da Mark Russell (The Flintstones) e Mike Deodato Jr. (The Resistance).

THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 2: LA CITTÀ SULLA COLLINA

Autori: James Tynion IV, Martin Simmonds

Giugno • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: The Department of Truth (2020) #8/13

Cole Turner credeva di essere dalla parte giusta. Pensava di lavorare per la salvezza del genere umano, ma più conosce i segreti del Dipartimento della Verità, più la sua mente viene invasa dai dubbi. Mentre le percezioni alternative invadono sempre di più il nostro mondo, modificando la struttura stessa della realtà, per Cole è arrivato il momento di decidere da che parte stare. Prosegue il viaggio nel leggendario (è proprio il caso di dirlo) mondo creato dalla geniale mente di James Tynion IV e Martin Simmonds.

IL PAPA TERRIBILE EDIZIONE DELUXE

Autori: Alejandro Jodorowsky, Theo

Ottobre • 21×28, C., 240 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Le Pape Terrible tome 1/4

Vita, carriera, ambizioni, peccati e (chissà?) redenzione di Giuliano Della Rovere, disposto a qualsiasi nefandezza nel nome della fede per assurgere al soglio pontificio ed essere riconosciuto dalla Roma cinquecentesca e dall’Europa che si agita sullo sfondo come il Papa Terribile. Per la prima volta in un unico volume, il capolavoro di irriverenza del dissacrante e poliedrico Alejandro “Jodo” Jodorowsky, supportato dai disegni raffinati e al tempo stesso grotteschi di Theo.

ASTERIX E IL GRANDE FOSSATO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

9 giugno • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Le Grand Fossé

Galli accorrono in aiuto di un vicino villaggio, tagliato in due da un grande fossato e ugualmente diviso da dispute e litigi interni, al cui centro si ritrovano due giovani innamorati. Riusciranno i nostri Asterix e Obelix a riportare la serenità e l’amicizia nel villaggio? Divertimento, colore e genialità in questo episodio che rievoca il mitico amore tra Romeo e Giulietta.

L’ODISSEA DI ASTERIX

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

30 giugno • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: L’Odyssée d’Astérix

Nel villaggio dei nostri irriducibili Galli è il caos: le riserve di olio di roccia, un componente essenziale della pozione magica, sono vuote. Asterix e Obelix intraprendono quindi un lungo viaggio in cerca di questo preziosissimo ingrediente che li porterà fino a Tiro, Gerusalemme, Betlemme, le rive del Mar Morto e vaste pianure desertiche. Anche a corto di petra oleum, ad Albert Uderzo non mancano certo le idee per farci ridere e sognare!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1990 – II)

Autori: Gerry Conway, Gary Kwapisz, Mike Docherty

Ottobre • 20×27, C., 336 pp., col. e b/n • Euro ???

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #175/180

Conan è un uomo di passioni accese, ma anche dallo spirito nobile. Quando scorge la più bella spada che abbia mai visto, il Cimmero la vuole a tutti i costi, e nulla gli impedirà di ottenerla. Ma quando il figlio di un nobile gentiluomo viene rapito, toccherà al Barbaro e a una piccola banda di ribelli tentare di salvarlo. Inoltre: Conan finisce tra le grinfie di un mago che si diletta a mostrargli alcune feroci maniere in cui potrebbe morire…

ASSASSIN’S CREED VALHALLA: LA SPADA DEL CAVALLO BIANCO (ROMANZO)

Autore: Elsa Sjunneson

Giugno • 12,7×19,7, B.,384 (tbd) pp., b/n • Euro 19,00

Contiene: Assassin’s Creed Valhalla: Sword of the White Horse

Un romanzo collegato all’ultimo capitolo della famosissima saga creata e sviluppata da Ubisoft. Scritto da Elsa Sjunneson, vincitrice dei premi Hugo, Aurora e British Fantasy Award, questo racconto prende spunto dall’epilogo di Assassin’s Creed Valhalla e introdice una nuova eroina, la strega guerriero di nome Niamh, che lettori e videogiocatori impareranno presto ad amare!

STRANGER THINGS – IL LIBRO POP-UP DEFINITIVO

Autore: AA.VV.

Giugno • 23,5×28, C., ??? pp., col. • Euro 89,00

Le novità Panini Comics di giugno 2022

In occasione dell’uscita dell’attesissima quarta stagione su Netflix, preparatevi a una scarica di adrenalina con il libro pop-up di Stranger Things! Dal maestro del paper engineering Matthew Reinhardt (Harry Potter, Star Wars, Il Trono di Spade) un libro oggetto pieno di spettacoli immagini pop-up e dettagli estraibili che vi lascerà senza fiato. E, come nella miglior tradizione della serie, lo potrete aprire per vederlo anche… sottosopra!

STAR WARS 16

Autori: Charles Soule, Ramon Rosanas, Greg Pak, Raffaele Ienco

16 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #17, Darth Vader (2020) #16

Il prossimo atto della guerra fra Luke e Darth Vader si gioca nei cieli e nello spazio: Ala-X contro TIE. Ribelli contro Impero. Figlio contro padre. Inoltre, anche Ochi di Bestoon dovrà lottare per la sopravvivenza, e lo farà contro un traditore che si annida tra le file Imperiali…

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 14

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #14

Da eroina di Hetzal ad… assassina? Keeve Trennis riuscirà a fermare lo Sceriffo del Faro Starlight, Avar Kriss, così che non si macchi del peccato più grande uccidendo Lourna Dee?

STAR WARS: LA GUERRA DEI CACCIATORI DI TAGLIE 5

Autori: Charles Soule, Luke Ross, Rodney Barnes, Guiu Vilanova

Luglio • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters (2021) #5, Star Wars: War of the Bounty Hunters – IG-88 (2021) #1

L’incredibile conclusione dell’evento targato Star Wars! Tutto e tutti si sono schierati contro Boba Fett, dai Signori Oscuri dei Sith fino ai boss del crimine Hutt, e persino la misteriosa Alba Cremisi. Ma Han Solo appartiene a Boba, e un cacciatore di taglie non si fa portare via quel che è suo. A qualunque costo. Inoltre: tutta la verità sul droide assassino IG-88, progettato per infliggere morte, distruzione e caos!

STAR WARS VOL. 1: LA STRADA DEL DESTINO

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz

Giugno • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Star Wars (2020) #1/6

Primo volume della serie ambienta dopo L’Impero colpisce ancora e scritta da Charles Soule (Darth Vader, La luce dei Jedi). La Ribellione ha subito una disastrosa sconfitta a Hoth. Han Solo è in mano a Boba Fett e Luke Skywalker ha scoperto che Darth Vader è suo padre. Nuovi nemici si profilano all’orizzonte per Leia Organa e l’Alleanza Ribelle…

STAR WARS CLASSIC VOL. 9: L’APPRENDISTA

Autori: Mary Jo Duffy, Ron Frenz, Archie Goodwin, Al Williamson

Giugno • 17×26, C., 232 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #76/80, Star Wars Annual (1979) #3, Star Wars: Return of the Jedi (1983) #1/4

Lando e Ciube continuano la ricerca di Han Solo, Darth Vader accoglie un nuovo apprendista nel lato oscuro. Inoltre, l’incredibile adattamento a fumetti del capitolo conclusivo della trilogia originale, firmato dall’indissolubile coppia composta da Archie Goodwin e Al Williamson.

STAR WARS – TEMPI OSCURI VOL. 2: RIMANE UNA SCINTILLA

Autori: Mick Harrison, Doug Wheatley, Gabriel Guzman

Giugno • 17×26, C., 464 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Star Wars: Dark Times (2006) #13/17, Star Wars: Dark Times – Out of the Wilderness (2011) #1/5, Star Wars: Dark Times – Fire Carrier (2013) #1/5, Star Wars: Dark Times – A Spark Remains (2013) #1/5

Il secondo e conclusivo volume della serie di Star Wars più dark di sempre! Il Jedi Dass Jennir tenta di sopravvivere alla nascita dell’Impero, accettando di farsi ingaggiare da un villaggio per proteggere i suoi abitanti. E intanto Darth Vader scopre che non tutti i piani dell’Imperatore contemplano un ruolo per lui! Ed è solo una questione di tempo che le strade di Jennir e Fener si incrocino…

STAR WARS ROMANZI L’ALTA REPUBBLICA: PRIMA DEL DISASTRO

Autore: Justina Ireland

Giugno • 14,7×18,8, C., 296 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – Mission to Disaster

I Jedi credono che i predoni Nihil siano sul punto di essere sconfitti una volta per tutte. Quale periodo migliore perché il Cavaliere Jedi Vernestra Rwoh possa addestrare il Padawan Imri Cantaros? Ma un attacco Nihil a Port Haileap, in cui viene rapita Avon Starros, apre a tutti gli occhi sulla realtà dei fatti. Riusciranno Vern e Imri a trovare la loro amica prima che avvenga il disastro? Un nuovo romanzo per tutte le età dall’acclamata scrittrice di Una prova di coraggio.

STAR WARS ROMANZI THRAWN: ALLEANZE

Autore: Timothy Zahn

Giugno • 14,4×21,6, B., 384 pp., b/n. • Euro 22,00

Contiene: Star Wars: Thrawn – Alliances

Una terribile minaccia per l’Impero sta prendendo forma ai margini delle Regioni Ignote. Palpatine manda a investigare i suoi uomini più fidati: il suo apprendista oscuro Darth Vader e un astuto stratega, il Grand’Ammiraglio Thrawn. Divisi da una feroce rivalità, i due avevano già collaborato in un’epoca remota, quando erano conosciuti con i nomi di Anakin Skywalker, Generale della Repubblica, e Comandante Mitth’raw’nuruodo dell’Ascendenza Chiss. Di nuovo insieme, dovranno sopravvivere a un nemico in grado di sconfiggere persino il loro potere riunito.

Le novità Panini Kids e Panini Magazines di maggio 2022

LEGO JURASSIC WORLD: LE MISSIONI DI ALAN GRANT

10 giugno • 21×28, B., 32 pp., col. • Euro 8,90

In regalo: la figurina ufficiale LEGO del nuovo film Jurassic World!

Il dottor Alan Grant, uno dei più grandi esperti di dinosauri, è tornato! Riuscirà ancora una volta a uscire intatto dagli incontri con questi enormi rettili? Come se la caverà in un mondo in cui i dinosauri vivono tra le persone? Dal nuovo film della saga di Jurassic World, un libro per vivere tante nuove avventure insieme ai protagonisti alle prese con le temibili e meravigliose creature giurassiche! Per scoprire come finirà questa storia, dovrete risolvere enigmi, leggere fumetti e soprattutto giocare con la minifigure LEGO in regalo!

LEGO STAR WARS: CONTRABBANDIERE, RIBELLE, EROE!

20 giugno • 21×28, B., 32 pp., col. • Euro 8,90

In regalo: la minifigure ufficiale LEGO di Han Solo!

Costruisci la minifigure di Han Solo e il mynock simile a un pipistrello, quindi unisciti all’eroe Ribelle nelle sue epiche avventure in questo libro di attività LEGO Star Wars ricco d’azione. Leggi il fumetto e la storia, risolvi gli enigmi per aiutare Han nelle sue missioni intergalattiche, distruggi le Death Star, salva Luke Skywalker e rintraccia i famigerati cacciatori di taglie, in questo libro tutto da leggere e da giocare!

Le novità Panini Comics di giugno 2022

Le ristampe Panini Comics di giugno 2022

THE BOYS DELUXE VOL. 5

Prima ristampa • Giugno • 17×26, C., 436 pp., col. • Euro 35,00