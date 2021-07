Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 359 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di settembre 2021. Da segnalare il 50° numero di TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, il secondo volume di KLAUS di Grant Morrison e l’usuale vagonata di materiale dedicato a Star Wars.

Recuperate le novità Panini Comics annunciate per agosto 2021 con il nostro articolo dedicato.

Eccovi tutti i dettagli delle novità appena annunciate!

Le novità Panini Comics di settembre 2021

RAT-MAN GIGANTE 92

Autore: Leo Ortolani

7 ottobre • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Avete presente l’ultima edizione di Lucca Comics? Prima del Covid. Poi adesso. Con gli zombi invece di lettori. Questa è la città dei morti viventi. Che razza di posto è? Andate a ripescare Rat-Man Gigante 91, poi prendetevi anche questo. Adagio. Senza fretta. Come gli zombi.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 50

Autori: Ryan Ferrier, Kevin Eastman, Pablo Tunica, Brahm Revel, AA.VV.

Settembre • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 11,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #23/25, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #85/86

Speciale numero 50! Un’avventura in solitaria per i mutanti festaioli per eccellenza: Michelangelo e Mondo Geco. Una pericolosa incursione nel piano astrale per Leonardo. Il ritorno di un Leatherhead più bellicoso che mai e l’inizio di una nuova saga. Cosa chiedere di più a un albo delle Teenage Mutant Ninja Turtles?

ASTERIX E I NORMANNI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

9 settembre • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix et les Normands

Il nipote di Abraracourcix, il pavido Menabotte, arriva al villaggio dalla capitale Lutezia per apprendere la virtù del coraggio, che Asterix e Obelix provano a instillargli con scarsi risultati. Al contempo, i prodi Normanni giungono dalla Scandinavia per scoprire proprio il significato della paura, sentimento a loro del tutto ignoto. Imbattutisi proprio in Menabotte, si convincono di aver trovato nel giovane un esperto sul tema e lo rapiscono… Il titolo è stato trasposto nel divertente cartone animato Asterix e i vichinghi nei primi anni 2000. In questo volume Automatix, il prestante fabbro in precedenza comparso soltanto come cameo, diventa a pieno titolo uno dei personaggi ricorrenti della saga a fumetti.

ASTERIX LEGIONARIO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

30 settembre • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix Legionnaire

Al villaggio dei Galli giunge all’impressivo la bellissima Falbalà, in visita alla famiglia di origine. Per Obelix è subito colpo di fulmine, ma purtroppo la giovane è già fidanzata. Anzi, il suo amato Tragicomix è stato costretto precettato forzatamente nelle file di Cesare per combattere contro Pompeo l’Africano. A quel punto, a Obelix non resta che mettere da parte i sentimenti e arruolarsi a sua volta, insieme a Asterix, per andare a salvarlo! Scoprite tante curiosità su questi volumi con Asterix in pillole, le divertenti lezioni online tenute dal professor Luca “Il collegio” Raina!

KICK-ASS CONTRO HIT-GIRL

Autori: Steve Niles, Marcelo Frusin

Ottobre • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Kick-Ass vs. Hit-Girl (2020) #1/5

È il momento che tutti stavamo aspettando: Kick-Ass contro Hit-Girl! Mindy ha raggiunto Albuquerque per uccidere l’impostore che si cela sotto i panni che furono di David “Dave” Lizewski e che comanda le gang criminali del Nuovo Messico. Riuscirà Patience a sopravvivere all’attacco omicida della miglior assassina in circolazione?

KLAUS VOL. 2

Autori: Grant Morrison, Dan Mora

Novembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Klaus and the Witch Of Winter (2016) #1, Crisis In Xmasville (2107) #1, Klaus and the Crying Snowman (2018) #1

Ritorna la nostra versione preferita di Babbo Natale, il Klaus nato dalla fantasia delle superstar Grant Morrison e Dan Mora! In questo volume ritroviamo l’uomo che sarebbe diventato Santa Claus alle prese con tre avventure nello spazio e nel tempo, in una sequenza che scalda il cuore come le migliori favole natalizie!

KLAUS XMAS BOX

Autori: Grant Morrison, Dan Mora

Novembre • Euro 49,00

Contiene: Klaus voll. 1/2 + calendario celebrativo a tema Klaus

In occasione del ritorno del Babbo Natale sciamanico inventato da Grant Morrison e Dan Mora, arriva un cofanetto speciale! In una confezione nuova di zecca, la storia che ha lanciato il personaggio con una nuova copertina, il secondo volume inedito con il prosieguo delle sue avventure e uno splendido calendario delle feste a tema Klaus!

UN’ESTATE CRUDELE – UNA GRAPHIC NOVEL DI CRIMINAL

Autori: Ed Brubaker, Sean Phillips

Settembre • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Criminal (2019) #1, #5/12

Nell’estate del 1988, Teeg Lawless torna a casa per pianificare il più grosso colpo della sua carriera criminale, ma il figlio Ricky e i suoi amici stanno iniziando a percorrere le sue stesse orme, e questa sta per diventare la peggior estate delle loro vite. Il racconto epico di una tragedia, un nuovo frammento della più celebrata serie noir a fumetti del fumetto a stelle e strisce: una nuova, imperdibile graphic novel di Criminal.

DUNE – CASA DEGLI ATREIDES VOL. 1

Autori: Brian Herbert, Kevin J. Anderson, Dev Pramanik

Settembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dune: House Atreides #1/6

Il prequel a fumetti di Dune, adattato dai romanzi basati sugli appunti di Frank Herbert e scritti da Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Pardot Kynes è alla ricerca dei segreti del pianeta deserto Arakkis, Shaddam Corrino organizza un colpo di stato, Duncan Idaho cerca di sfuggire alla schiavitù e un giovane Leto Atreides inizia il viaggio per andare incontro al suo destino. Disegnato da Dev Pramanik, Dune – Casa degli Atreides ci riporta nel fantastico mondo di Dune.

DUNGEONS & DRAGONS VOL. 6: MAREE INFERNALI

Autori: Jim Zub, Max Dunbar

Settembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dungeons & Dragons: Infernal Tides (2019) #1/5

Minsc e i suoi compagni vengono coinvolti nella marea di corruzione demoniaca che ha colpito Baldur’s Gate. Scoprirne le cause porterà i nostri eroi in luoghi inaspettati e minaccerà l’essenza stessa delle loro anime. E anche se dovessero sopravvivere a questa letale avventura, ci sarà un infernale prezzo di pagare!

Acquista Dungeons & Dragons Vol. 1 – Leggende di Baldur’s Gate su Amazon.

PAC-MAN – LA NASCITA DI UN’ICONA

Autori: AA.VV.

Ottobre • 24×31, C., 340 pp., col., Euro 45,00

Contiene: Pac-Man: Birth of an Icon

Amanti della cultura pop e nostalgici degli anni 80, questo è per voi! A quarant’anni dall’uscita del videogioco Namco Bandai che ha ridefinito il mondo dei cabinati e della cultura arcade, un libro che racconta tutto, ma proprio tutto, sull’iconico gioco creato dalla fervida mente del sensei Toru Iwatani. Pac-Man: la nascita di un’icona vi svelerà ogni segreto sul videogioco che ha travalicato i decenni. Con un ricchissimo apparato iconografico, un’intervista esclusiva al creatore di Pac-Man Toru Iwatani e una dettagliata bibliografia, il volume definitivo per tutti gli appassionati.

L’ARTE DI FAR CRY 6

Autori: AA.VV.

Ottobre • 22,8×30,4, C., 216 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: The Art of Far Cry 6

Volete sapere tutto – ma proprio tutto! – sul nuovo capitolo di Far Cry? Allora non perdete questo artbook realizzato in collaborazione con Ubisoft, ricco di immagini, informazioni e curiosità sull’affascinante Isola di Yara, sul malvagio Antón Castillo, sulle forze rivoluzionarie e molto altro ancora. Una gemma per chi ama la saga e per chi vuole scoprire i retroscena dietro la nascita di un gioco tripla A!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN VOL. 28 (1989 – PARTE II)

Autori: Charles Dixon, Mike Docherty, Gerry Conway, Gary Kwapisz

Dicembre • 20×27, C., 384 pp., b/n e col. • Euro 30,00

Contiene: The Savage Sword of Conan (1974) #162/168

Conan guida una spaventosa spedizione alla ricerca del leggendario unicorno. Per il Cimmero sarà poi tempo di liberare un forte assediato dai selvaggi e di cercare la vendetta per l’uccisione di un erede al trono. Sarà poi la volta della lunghissima Odissea Hyboriana, in cui Re Conan si ritroverà naufrago in un continente sconosciuto in cui il sacrificio umano è la norma. Inoltre, una storia illustrata dal maestro Jorge Zaffino (Punisher)!

L’ARTE E L’ANIMA DI DUNE

Autori: AA.VV.

Settembre • 28×25,5, C., 240 pp., col., con cofanetto Euro 38,00

Contiene: The Art and Soul of Dune

L’artbook dedicato al film capolavoro di Denis Villenueve (Blade Runner 2049), una miniera di informazioni, dalla scelta del cast a tutti i criteri seguiti per dare un volto all’immaginazione dello scrittore Frank Herbert. Quando un grande regista si cimenta con il libro che ha fatto la storia della fantascienza, quello che nasce è leggenda.

STAR WARS 7

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

9 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #7, Darth Vader (2020) #7

La Comandante Zahra è stata incaricata da Darth Vader di sbarazzarsi di quel che rimane della flotta ribelle, e questo significa uno scontro diretto con la Principessa Leia. L’Oscuro Signore dovrà inoltre sopravvivere alle fiamme di Mustafar e all’assassino dei Sith!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 6

Autori: Cavan Scott, Georges Jeanty

Settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #6

La frontiera della Repubblica è stata attaccata dai Drengir, e così i Jedi del Faro Starlight guidati da Avar Kriss saranno obbligati a unire le forze con un temibile nemico facendo fronte comune. Inoltre, Keeve Trennis riuscirà a salvare il suo ex Maestro dall’oscurità?

STAR WARS – L’ALTA REPUBBLICA VOL. 1: NON C’È PAURA

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Novembre • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Star Wars: The High Republic #1/5

Il primo volume della nuova serie a fumetti di Star Wars campione di vendite negli Stati Uniti e in Italia! Prima della saga degli Skywalker, i Jedi vissero un’età dell’oro, un periodo storico mai esplorato prima: l’Alta Repubblica. Seguite la Padawan Keeve Trennis per vivere incredibili avventure alla frontiera della Repubblica, faccia a faccia con nuovi e oscuri nemici!

STAR WARS: BERSAGLIO VADER

Autori: Marc Laming, Stefano Landini, Cris Bolson

Settembre • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Target Vader (2019) #1/6

Un racconto completo con protagonista Darth Vader alla caccia di un misterioso sindacato del crimine vicino ai Ribelli. A sua insaputa, però, c’è un gruppo dei più letali cacciatori di taglie della galassia sulle sue tracce, e a guidarli c’è Beilert Valance, il Cacciatore!

STAR WARS – I RACCONTI VOL. 3: RESURREZIONE

Autori: Garth Ennis, Ron Marz, Rick Leonardi, AA.VV.

Settembre • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Star Wars Tales #9/12

I migliori autori del fumetto a stelle e strisce si cimentano in una serie di racconti incredibili ambientati nell’Universo di Star Wars. Finalmente è la volta dello scontro che tutti si aspettavano: Darth Vader contro Darth Maul! Inoltre, il premiato autore di Preacher e The Boys, Garth Ennis, racconta la dura vita di un assaltatore Imperiale!

STAR WARS ROMANZI: MAESTRO E APPRENDISTA

Autore: Claudia Gray

Settembre • 14,4×21,6, B., 480 pp., b/n. • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: Master and Apprentice

Un Jedi deve essere un guerriero senza paura, un guardiano della giustizia e uno studioso delle vie della Forza. Ma forse il dovere più importante di un Jedi è trasmettere ciò che ha appreso. Il Maestro Yoda ha addestrato Dooku, Dooku ha addestrato Qui-Gon Jinn, e ora Qui-Gon ha un proprio Padawan: Obi-Wan Kenobi. Ma un’offerta inaspettata minaccia il legame tra Qui-Gon e Obi-Wan, mentre i due navigano verso un nuovo, pericoloso pianeta e un futuro incerto!

THE MANDALORIAN: LO SPECIALE DELLA STAGIONE UNO

Autori: AA.VV.

Settembre • 21×28, C., 80 pp., col. • Euro 7,90

Contiene: Star Wars: The Mandalorian Season One Special

Dopo decenni di terrore, l’Impero Galattico non esiste più e la Nuova Repubblica muove i suoi primi passi. Ma questo non significa che i pericoli lontano dall’autorità del governo non esistano. Ed è qui che si muove il Mandaloriano, il leggendario cacciatore di taglie che vive secondo un antico codice morale e combatte per la sopravvivenza. Questa è la via… e questo è il volume che, attraverso foto, aneddoti e disegni originali, racconta la produzione e i segreti della prima stagione di una delle serie TV più viste di sempre. Tutto quello che dovete sapere sul Bambino, il Mandaloriano, il Beskar, i mezzi di trasporto e le armi!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA – AVVENTURE VOL. 1

Autori: Daniel José Older, Harvey Tolibao

Ottobre • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures #1/5

Duecento anni prima della saga cinematografica di Star Wars, la galassia sta vivendo un periodo di pace, finché i Nihil, predoni violenti e anarchici, iniziano a minacciare tutto ciò che i Jedi hanno costruito. Tocca a un gruppo di giovani e inesperti Padawan, guidati dal mitico Maestro Yoda, aiutare gli abitanti di Trymant IV dopo un attacco. Ma la gente del posto potrebbe avere già perso la fiducia nei Jedi… Una nuova serie inedita per un pubblico di tutte le età!

Le novità Panini Kids di settembre 2021

Ecco invece i magazine della linea Panini Kids: