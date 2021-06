Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 358 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di agosto 2021. Da segnalare la ristampa del “Topolino francese” MICKEY E L’OCEANO PERDUTO e il volume dedicato a REGINELLA.

Le novità Panini Disney di agosto 2021

TOPOLINO 3427 + TOPOLINO SCHERMA E MINNI TENNIS

28 LUGLIO • 14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 6,90

TOPOLINO 3428 + PIPPO E PAPERINA (SOLLEVAMENTO PESI E DANZA ARTISTICA)

4 AGOSTO • 14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 6,90

PAPERINO 494 + PAPERINO (TUFFI)

30 LUGLIO • 14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 5,50

ZIO PAPERONE 38 + ZIO PAPERONE (GOLF)

15 AGOSTO • 14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 5,50

Topohighlights: In occasione delle Olimpiadi, con Topolino arrivano le imperdibili statuette Sport Collection! Scherma, tuffi, golf, danza artistica, sollevamento pesi, tennis: sei statuette per sei discipline. Collezionale tutte!

TOPOLINO 3429

11 AGOSTO • 13,9×18,6, B., 160 pp., col. Euro 3,00

TOPOLINO 3430

18 AGOSTO • 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3431

25 AGOSTO • 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

MICKEY E L’OCEANO PERDUTO – RISTAMPA

Autori: Denis-Pierre Filippi / Silvio Camboni

AGOSTO/SETTEMBRE 2021 • 20,5×28, C., 72 pp., col. Euro 14,90

Dopo il grande successo della prima edizione subito esaurita, torna il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali che offre in anteprima ai lettori italiani il capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, illustrato da Silvio Camboni e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. In un’affascinante realtà alternativa, gli intrepidi Topolino, Pippo e Minni si occupano di recuperare preziose risorse tecnologiche dai relitti risalenti al recente conflitto, contrastati in questo da Pietro Gambadilegno. Ben presto, però, un misterioso ritrovamento… catapulta tutti in un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. Avventura, azione, umorismo e poesia in una meravigliosa prova d’autore destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto.

REGINELLA – LA TRILOGIA

Autori: R. Cimino/ G. Cavazzano

AGOSTO 2021 • 20,5×28, C., 152 pp., col. Euro 14,90

L’indimenticabile sovrana aliena torna nel formato ”Gold” con le tre storie originarie firmate dai Maestri Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano: una trilogia di avventure rimaste nella memoria e nel cuore dei lettori di ieri e pronte a conquistare anche quelli di oggi, trasportandoli dalle profondità sottomarine al lontano pianeta Pacificus con le peripezie di Paperino e Reginella, fra sentimenti e colpi di scena. In chiusura al volume, un ricco apparato di approfondimenti inediti.

MISTER VERTIGO

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 20,5×27, B., 160pp., col., Euro 12,90

Il quinto titolo della collana “Topolino Extra” è dedicato al nuovo enigmatico “villain” che usa la menzogna come arma inedita: Mister Vertigo, la cui saga fitta di mistero e richiami alla realtà nasce dalla sinergia tra lo sceneggiatore Marco Nucci e Alex Bertani, direttore editoriale di Topolino, con l’obiettivo di rilanciare il filone mistery sulle pagine di Topolino. Il volume raccoglie i primi tre capitoli in due tempi: Topolino e le notizie di Mister Vertigo, Topolino e l’incubo di Mister Vertigo e Topolino e le piccole verità del Natale. Gli interni sono arricchiti da un corposo apparato redazionale con moltissimi contenuti inediti: l’intervista doppia che racconta la genesi e le scelte editoriali della saga, gli studi dei personaggi di Fabrizio Petrossi, gli schizzi preparatori e le matite delle tavole di Ottavio Panaro. Copertina inedita di Fabio Celoni.

LE TOPS STORIES – L’ULTIMO DIARIO

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. Euro 4,50

Rullo di tamburi per un Classici Disney d’Autore davvero speciale: questo numero festeggia il ritorno alla sceneggiatura del Maestro Giorgio Pezzin insieme a uno dei suoi indimenticabili personaggi, l’antenato di Topolino Top de Tops. Ritroveremo alcune memorabili avventure come Topolino e la grotta di Re Artù e Topolino e lo spirito di Piguazul, unite da una storia di raccordo inedita che chiude l’intera saga con un emozionante ultimo atto. A suggellare il tutto, un racconto illustrato di Top de Tops nato da una sceneggiatura inedita di Pezzin: le matite sono di Davide Cesarello, che firma i disegni anche della storia a fumetti in uscita su Topolino 3428.

MICKEY MOUSE MYSTERY N. 2

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 17×24, C., 136 pp., col. • Euro 9,90

Prosegue la raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, nella serie pubblicata a partire dal 1999. In questo secondo volume sono contenute Estrelita (da MM #2, settembre 1999) scritta da Francesco Artibani e disegnata da Giuseppe Zironi, e Lost & Found (da MM #3, novembre 1999), sceneggiata da Tito Faraci per i disegni di Claudio Sciarrone.

MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE COFANETTO + VOLUME N. 7 ESCLUSIVO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 17×24, C., 72 pp. TBC, col. • Euro 14,90

MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE COFANETTO COMPLETO 7 VOLUMI

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 17×24, C., pp. TBD, col. • Euro 70,00 TBC

Completa la raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville un cofanetto per raccogliere i 6 volumi con i 12 episodi e il settimo volume cartonato dedicato alle storie brevi di Silvia Ziche con Francesco Artibani e Davide Catenacci e i due episodi della miniserie Anderville confidential, scritta da Bruno Enna e disegnata da Giuseppe Zironi. In più contenuti extra, interviste e contributi degli autori. Cofanetto disponibile in doppia versione: con vol. 7 e completo di tutti i volumi. Solo in fumetteria e su panini.it.

DON ROSA LIBRARY DELUXE N. 8

Autori: Don Rosa

FEBBRAIO 2022 • 21,5×28, C., 192 pp., col. Euro 30,00

Celebre per la sua Saga di Paperon de’ Paperoni, il fumettista del Kentucky, considerato il miglior erede di Barks, presenta nella sua cronologia dettagliatamente commentata una rassegna di storie della sua maturità artistica. In questo ottavo volume cronologico delle avventure dei Paperi realizzate da Don Rosa, in Zio Paperone in “La ricerca del Kalevala”, Paperone, Archimede e Amelia vanno a caccia di una macchina leggendaria che fabbrica oro… e in Il Cavaliere Nero esordisce il grande ladro Arpin Lusène, deciso a svuotare il deposito di Paperone o a distruggerlo! Presentate con brillanti colori, una ricca serie di copertine di Don Rosa e un corposo “dietro le quinte”, queste storie appaiono nella loro versione integrale, con una nuova traduzione e un nuovo lettering.

IL CLUB DEI SUPEREROI N. 2

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Seconda uscita per “Il Club dei Supereroi” che avrà come pezzo forte la lunga storia Le 12 fatiche di Paper Bat: sette capitoli scritti da Ivan Saidenberg e disegnati da Carlos Edgard Herrero. Durante una vacanza di lavoro, Zio Paperone e i nipoti verranno imprigionati da quattro montagne e dovranno affrontare diversi mostri. Riuscirà Paper Bat a risolvere questa situazione? Proseguono le avventure italiane di Super Pippo con Super Pippo e la festa per un soffio (Macchetto/De Vita) e arriva anche Josè Bat, la versione super eroica di Josè Carioca. Tra le inedite, un nuovo supereroe si affaccia sulle pagine dei fumetti Disney italiani: Darkwing Duck nella storia di produzione americana in cui Quackerjack entra in possesso di un’arma pericolosissima che trasforma gli esseri viventi in giocattoli.

CRONACHE DEL PAPERSERA N. 8

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20

Proseguono le storie ambientate nella redazione del Papersera diretto da Zio Paperone con Paperino e Paperoga come giornalisti. Dopo il lavoro, Paperino ha un appuntamento con l’affascinante A… Ma di chi si tratta? Gli equivoci si moltiplicano in Paperina e il giallo a lieto fine… Alcuni cartelli posizionati in posti strategici della redazione scateneranno una serie di eventi che porteranno all’arresto di un collega in Paperino e la forza della suggestione. Ne Il prode Paper Kid – L’assalto alla diligenza proseguono le avventure ambientate nel west intervallate dalle discussioni del fumettista Paperoga con il direttore Zio Paperone. A chiudere il numero, due storie lunghe e quattro gag page inedite di produzione francese.

ALMANACCO TOPOLINO N. 3

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 17,8×24, B., 128 pp., col. • Euro 4,90

Il Far West è il tema portante delle due avventure classiche, riprese dall’archivio degli Almanacchi storici. Attraverso i disegni dei Maestri Romano Scarpa e Giovan Battista Carpi, Topolino torna nel ranch dello zio di Minni, Mortimer, per sperimentare una fantomatica pistola spray, mentre Pippo (su testi di Guido Martina) incontra a sue spese il Doppio Cavaliere Nero. Un appellativo simile, “Cavaliere Nero”, questa volta attribuito al ladro abilissimo Arpin Lusène, riporta sulla scena uno dei più insidiosi rivali di Zio Paperone, creato da Don Rosa e qui co-protagonista di una impresa inedita disegnata da Marco Rota. Mentre proseguono, con due episodi inediti i diari del giovane, avventuroso Paperone, Amelia rivive la sua prima avventura nella residenza fatata di Paperopoli. Oltre alla consueta carrellata di personaggi (Panchito, Nonna Papera, Pluto, Ely, Emy ed Evy e così via) viene inaugurata una grande novità: una storia in lingua originale (con traduzione a parte) di Carl Barks con protagonista Archimede.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 17

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Altri due episodi di Minaccia dall’infinito — questa volta per le matite di Marco Palazzi e Sergio Cabella —, la saga scritta da Alessandro Sisti e mai ripubblicata dagli anni ‘90. Il classico barksiano rivisitato dalle mani di Daan Jippes: Le Giovani Marmotte e le previsioni del generale Quo. Una super chicca del 1973, Qui, Quo, Qua nella magica foresta, per i disegni di Massimo De Vita. Inoltre, due storie inedite (di cui una disegnata da Marco Rota) e tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

ZIO PAPERONE N. 38

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Quando si finisce su un’isola sconosciuta non si sa mai cosa si rischia di trovare, lo sanno bene Zio Paperone e i nipoti protagonisti di Zio Paperone e l’oro dell’aurosauro, la storia inedita di questo volume, che scopriranno una foresta preistorica ricca di placidi dinosauri che forse nascondono un segreto. Continua anche il racconto della fortuna di Zio Paperone con Il mio dodicesimo milione e si conclude l’avvincente caccia, con gli ultimi due episodi di Zio Paperone e la grande caccia ai trofei.

PAPERINO N. 495

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Come ogni mese, Paperino apre con una storia inedita. Su questo numero, Paperino e i ricordi perduti. Firmata da Gabriele Mazzoleni e Lara Molinari, la storia vede Paperoga all’opera nell’ennesimo suo guaio. Questa volta rovinerà l’album dei ricordi di Paperino e Paperina. Continua poi, nel volume, la pubblicazione di una storia della serie P.I.A., l’agenzia spionistica di Paperon de’ Paperoni.

BIG N. 161

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Il “Big” del fumetto Disney torna questo mese in edicola con oltre quattrocento pagine di divertimento e tantissime storie scelte dai diversi decenni di pubblicazione, firmate dai grandi artisti. Tra i temi del mese ci sono i robot e la vita di Quack Town, con le divertenti avventure di Paperino Paperotto. Apre il volume Topolino e il robot mutevole, firmata da due Maestri: Silvano Mezzavilla e Giorgio Cavazzano.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 68

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Le Storie Superstar di questo mese ci conducono nel mondo della boxe. In due avventure classiche, di Romano Scarpa e di Al Hubbard, a cimentarsi sul ring con i guantoni è il “campionissimo” Pippo (detto anche “Pippo Tigre”), mietitore di incredibili successi. Non è da meno Paperino, che secondo Carl Barks diviene un “boxeur da titolo mondiale”. Fra le perle rare di agosto ce n’è una davvero speciale: Paperino e il miliardo del G. F., di Guido Martina e Giuseppe Perego, recuperata negli Archivi Disney e appositamente restaurata, dopo la sua unica ristampa di quasi sei decenni fa. Fra le altre storie degne di nota: Zio Paperone e lo specchio nero (testo di Rodolfo Cimino, disegni di Giorgio Bordini) e Paperino e il genio maldestro (testo di Bruno Concina, disegni di Giorgio Cavazzano).

PAPERINIK N. 57

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Grandi novità: copertina inedita disegnata da Fabio Celoni e colorata da Luca Merli, nuova grafica interna e i primi due episodi del nuovo ciclo di storie di Paperinik ambientate in epoca medioevale, entrambe firmate da Stefano Ambrosio e i fratelli Lorenzo e Alessandro Pastrovicchio, rispettivamente alle matite e chine. A seguire Paperinik e la scuola infusa, una storia di Bruno Enna e Alessandro Gottardo, dove il nostro superpapero mascherato dovrà confrontarsi con un metodo scolastico non tradizionale… una vera e propria Didattica A Distanza ante litteram! Per concludere, nel ventiquattresimo episodio della saga di PK Nemico invisibile, Pikappa si ritroverà nel quartiere giapponese di Paperopoli, Little Tokyo, dove imparerà a combattere a occhi bendati, grazie al maestro di arti marziali Kenzaburo Tenai. Vincerà la paura di non essere all’altezza del ruolo di Guardiano della Galassia?

PAPERFANTASY N. 22

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2021 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20

Prosegue la grande saga di Wizards of Mickey con due nuovi episodi, Il drago di ferro e Gli scaccia mostri, così come le avventure della Squadra recuperi spaziali in All’inseguimento. Ma ci sarà spazio anche per una speciale avventura di Zio Paperone e i nipoti che, per cercare favolosi tesori, supereranno i confini della realtà per tuffarsi, “a bordo di un tablet”, in un sorprendente mondo fantastico, nella storia Zio Paperone e la pentola d’oro dell’arcobaleno.

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE 14 – CINEMA

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14,5×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 5,00

Le incursioni dei personaggi Disney nel mondo del cinema sono state numerose, e qui viene proposta una selezione delle più divertenti, a partire dalla celebre Topolino e la fabbrica dei sogni, scritta da Silvano Mezzavilla e illustrata dalla matita di Giorgio Cavazzano per celebrare il centenario della settima arte. Tra le altre avventure del volume, c’è anche la divertente Brigitta, Filo Sganga e le case-set.

DISNEY LOVE – IO E TE

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 12,4×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 3,90

Grandi avventure ed emozioni con Paperina, Minni e le altre grandi protagonisti femminili Disney. Il volume propone Minni e il mistero del ponte, in cui la storica fidanzata di Topolino si trasforma in detective per risolvere il caso in cui incappa durante una vacanza. Nell’albo, c’è anche la poetica Minni e l’isola nel vento, scritta e disegnata da Gino Esposito.

100% GENIO

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 6,00

Il genio di Paperopoli sbarca questo mese su un volume a lui dedicato, accompagnato dall’amico di sempre, Paperino. Gran divertimento con Archimede e l’ospite imprevisto, in cui Ciccio è costretto a fermarsi in città a causa di una distorsione alla caviglia. C’è poi Archimede e il serissimo collega, di Carlo Gentina e Francesco Guerrini, in una sfida ad alto tasso di genialità. Mentre faremo un’incursione ben oltre la città in Archimede cittadino dello spazio.

PAPERINO IN TEAM – DINOSAURI

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90