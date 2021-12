Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 364 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di febbraio 2022. Da segnalare il nuovo volume di Wizards of Mickey, il cofanetto di Toponoir e l’esordio di Papersera News nella collana di volumi Disney Deluxe.

Potete recuperare anche le novità Panini Disney annunciate per gennaio 2022 grazie al nostro articolo dedicato.

Ecco tutte le novità, scopriamole insieme!

Le novità Panini Disney di febbraio 2022

TOPOLINO 3454

02 febbraio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3455

09 febbraio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3456

16 febbraio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3457

23 febbraio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

PAPERSERA NEWS

Autori: Corrado Mastantuono

FEBBRAIO 2022 20,5×28, C., 144 pp., col. Euro 12,90

Il Papersera News, la divertente serie ideata da Corrado Mastantuono, entra a far parte della collana Topolino Extra con cinque imperdibili “avventure giornalistiche” – riviste dall’autore stesso – che raccontano la vita di redazione e le vicende paperopolesi attraverso le bizzarre inchieste dei due scalcinati redattori Paperino e Paperoga, bistrattati e sempre poco lodati dal direttore di testata Paperone. Tra i contenuti inediti una lunga intervista all’autore e un esclusivo apparato redazionale che arricchisce e completa il dietro le quinte delle storie.

WIZARDS OF MICKEY – SCONTRO DI TITANI!

Autori: L. Barbieri, L. Pastrovicchio

FEBBRAIO 2022 20,5×28, C., 48 pp., col. Euro 9,90

L’ultimo, emozionante capitolo della saga di Forbidden Kingdom! Per gli Wizards of Mickey è giunto il momento della battaglia finale… Tutti hanno un buon motivo per combattere: la discordia è tornata sull’onda di segreti, tradimenti e vendette, e ognuno pensa di essere nel giusto. Per affrontare la terrificante minaccia che incombe sul mondo e riportare equilibrio e pace, Topolino e la sua magica squadra dovranno capire il reale significato della profezia di Nibiru…

TOPOLINO IN TEAM: AVVENTURE E MYSTERI

Autori: AA.VV.

MARZO 2022 13,7×19,5, B., 288 pp., col. Euro 5,90

Un volume pieno di avventure misteriose, in cui Topolino omaggia anche Martin Mystère, il detective dell’impossibile che ad aprile compie 40 anni, con Topin Mystér e Orobomis la città che cammina: un’elettrizzante storia-omaggio riproposta qui per la prima volta dopo la prima pubblicazione! Trionfo di dinamici disegni in Topolino e il fantastico mister Magic e Topolino e il caso del “trasmutatore”. Infine, ingresso a sorpresa nel team anche dell’irrefrenabile Paperino in Topolino e gli scacciafantasmi.

TOPONOIR COFANETTO PIENO

CONTIENE TOPONOIR VOLL. 1, 2, 3

Euro 24,90

TOPONOIR MISTERI A TOPOLINIA SECONDO TITO FARACI

Autori: Faraci, Perrissinotto, Cavazzano

FEBBRAIO 2021 14,5×19,5, B., 192 pp., col. Euro 6,00

Il terzo volume completa la raccolta e il cofanetto dedicato alle storie noir ma “evergreen” di Tito Faraci: tra le avventure che vedono nuovamente in primo piano Manetta e Rocke Sassi, oltre naturalmente a Topolino, in apertura troviamo Topolino… sulla scena del crimine, disegnata da Giorgio Cavazzano, parodia delle serie che si basano sull’apporto della “scientifica” nelle indagini; in chiusura abbiamo invece Topolino, Manetta… una non troppo semplice somiglianza, disegnata da Giada Perissinotto e basata su uno spassoso equivoco.

I GRANDI CLASSICI DISNEY 74

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14,5×19.5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Un mix originale di storie un po’ atipiche è ospitato dal sommario dei Grandi Classici di febbraio. La sezione delle Storie Superstar è dedicata a vari orsi disneyani con Paperino e gli orsi di Carl Barks, dove compare una famiglia di plantigradi simile a quella della fiaba di Riccioli d’oro, o come Paperino e l’orso del Klondyke, una delle prime avventure disneyane scritte da Rodolfo Cimino, per i disegni di Giovan Battista Carpi. Uno spazio particolare spetta a Baloo, nella versione originaria “da Libro della Giungla” (con i disegni di Al Hubbard) e in quella rarissima (con i disegni di Romano Scarpa) in cui si cimenta come aviatore, lanciata nei film animati della serie Talespin. A proposito della ben nota Dinastia dei Paperi, iniziamo questo mese a fare la conoscenza con personaggi storici un po’ trascurati, a partire da Paperin cannoniere. Con i disegni di Massimo De Vita, su soggetto dello sceneggiatore Carlo Chendi, recentemente scomparso. Arriva anche un malanno di stagione: il raffreddore! Topolino e Pippo, invece, si cimentano con una “caccia esotica” alla ricerca del cavatappi di Tuzco, ancora su realizzazione di Romano Scarpa.

PAPERINO 501

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Il mensile dedicato al grande Paperino arriva in edicola con due storie inedite, un redazionale di approfondimento e una storia “special”: si tratta di Paperino e la notte agitata, uscita nell’ottobre 1967, scritta da Carlo Chendi e disegnata da Giuseppe Perego. Continua anche la pubblicazione delle storiche avventura della PIA, la Paperon Intelligence Agency: su questo numero, i lettori troveranno Paperino e l’inaccessibile bunker.

PAPERINIK 63

Autori: AA.VV.

MARZO 2022 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Questo mese abbiamo in serbo per voi “La serie Dark”, ben tre storie inedite in cui il nostro superpapero mascherato avrà a che fare ancora una volta con il Dottor Dark, uno scienziato senza scrupoli che con le sue invenzioni minaccia l’equilibrio del pianeta! A seguire, Paperinik e la lotta dietetica, una storia firmata dal duo Pezzin/De Vita, dove il povero Paperino, per assecondare i desideri di Paperina, si sottoporrà a un tour de force anti-calorico… toccherà a Paperinik aiutarlo! Per concludere, il trentesimo episodio della saga di PK Vigilia bianca vi catapulterà a Paperopoli nel complicato periodo delle feste.

ZIO PAPERONE 44

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Tra avventure mai viste in cui i Bassotti danno il meglio, come in Perfetti Criminali, e storie superstar come Venezia e i tesori De’ Paperoni scritta da Romano Scarpa, ci sarà da godersi ogni pagina di questo numero. Continua la narrazione della conquista della fortuna di Zio Paperone con Il mio diciottesimo milione, a cui si aggiunge una fantasiosa avventura che si tinge di sorpresa in Zio Paperone e la leggenda delle foglie dorate.

DISNEY BIG 167

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Torna a febbraio il grande volume con oltre quattrocento pagine di divertimento a fumetti, con un’ampia selezione di avventure che questo mese spazia dagli anni 90 in poi, raccogliendo le opere dei grandi autori Disney. Apre Paperino e la minaccia punitiva, in cui Paperino si convince di essere finito nel mirino di un criminale; la divertente avventura è firmata da Enrico Faccini e Andrea Freccero. Tra le storie ambientate a Topolinia, invece, c’è un episodio di Topet il commissario, con Il caso delle foglie parlanti.

TOPI & DOLLARI

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14×18,6, B., 96 pp., col. • Euro 4,50

Un volume con Topolino protagonista, affiancato da Gambadilegno e da tutti quei comprimari che più dimostrano “interesse” per i dollari cittadini. Truffatori, ladri e rapine nella bella Topolino e i gangster, disegnata dal Maestro Sandro Dossi e pubblicata per la prima volta nel marzo del 1987. Nel volume anche Gambadilegno e la rapina a ogni costo, con una vacanza movimentata da una partita a “guardie e ladri”.

PRIMAVERISSIMA

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Torna anche quest’anno il volume dedicato alle storie primaverili, quelle in cui la natura è la protagonista assoluta e si celebrano le festività pasquali. E noi ci divertiamo con la bella Paperino e le piante autoinnaffianti, scritta da Fabio Michelini e disegnata dal Maestro Disney Corrado Mastantuono. E poi, Paperino e il segreto pasquale, vista dai lettori l’ultima volta in una raccolta del 2015. Tante storie di paperi e topi, perfette per ingannare il tempo in attesa dell’arrivo della bella stagione.

ALMANACCO TOPOLINO 6

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 17,8×24, B., 128 pp., col. • Euro 4,90

In sintonia con il suo mese di uscita, Paperino apre e chiude l’albo con una gelida gita sulla neve (per i testi di Rodolfo Cimino e i disegni di Giorgio Cavazzano) e incontrando suo malgrado due truffatori di taglio fiabesco, che rinfocolano (su soggetto di Guido Martina) le già tristi conseguenze del “febbraio ingannatore”. Fra le nuove storie, due capitoli inediti della Saga del giovane Paperone scritta e disegnata da Kari Korhonen: Su nel cielo! e Finale di partita. Con i disegni di Fabrizio Petrossi ritroviamo Eta Beta e le meraviglie della sua “tasca dei miracoli”, mentre la fattucchiera Amelia si autocostruisce un “fidanzato perfetto” a colpi di magia. Oltre alle nuove gag delle bionde nipotine di Paperina, Ely, Evy ed Emy, e a un flashback fotografico sulla giovanissima Della, sorella di Paperino, si annuncia il ritorno di Josè Carioca, che si stabilisce a Paperopoli combinando non pochi guai. Carl Barks, inoltre, è presente con la sua unica storia con Mickey Mouse, Topolino e il mistero del cappellino rosso, e con l’ormai consueto fumetto in lingua inglese, questa volta dedicato a Zio Paperone.

CRONACHE DAL PAPERSERA 10

Autori: AA.VV.

MARZO 2022 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20

Paperina poliziotta, i Doe Boys, una statua e i frutti di una rapina saranno gli ingredienti principali di Zio Paperone e il monumento a se stesso. Cosa succede se Dinamite Blà, in combutta con Nonna Papera, si mette a vendere le sue verdure di fronte alla redazione del Papersera? Scopriamolo in Zio Paperone e la bancarella-edicola. In Paperina e la futurologia intuitiva la nostra giornalista preferita riceverà un colpo in testa riuscendo così a sapere in anticipo cosa accadrà. Tra le inedite, leggeremo la prima avventura ambientata nel quotidiano di Paperopoli di produzione danese: A day with Molly & May scritta da Lars Jensen e disegnata da Maria José Sanchez Nuñez.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 22

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Una grande storia nella natura con Le G.M. e l’avventura nella savana, scritta da François Corteggiani per i disegni di Marco Palazzi, per passare alla super tecnologia di Le GM e la fattoria del 3000, ancora dalla penna di Corteggiani per la matita di Emilio Catellani. A seguire, due grandi classici: quello di Carl Barks rivisitato da Daan Jippes, Le Giovani Marmotte e il fantomatico sabotatore, e quello degli anni 70 scritto da Jerry Siegel e disegnato da Luciano Gatto, Le Giovani Marmotte e il mistero della medaglia! Infine, due storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

100% DISNEY: MISTERO

Autori: AA.VV.

MARZO 2022 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. Euro 6,00