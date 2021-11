Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 363 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di gennaio 2022. Da segnalare l’albo numero 500 di Paperino e il lancio della nuova collana di volumi da libreria Tops Stories. Si rinnovano i formati di Zio Paperone e Paper Fantasy.

Potete recuperare anche le novità Panini Disney annunciate per dicembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Ecco tutte le novità, scopriamole insieme!

Le novità Panini Disney di gennaio 2022

TOPOLINO 3450

05 gennaio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3451

12 gennaio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3452

19 gennaio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3453

26 gennaio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3454

02 gennaio – 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3455 + RACCOGLITORE TOPODOLLARI + BANCONOTA GAMBADILEGNO

9 FEBBRAIO – 14×18,5, B., 160 pp., col. Euro 6,00

A due anni dal grande successo dei Paperdollari, arrivano i Topodollari: le banconote di Topolinia. 10 imperdibili banconote d’autore, dalle matite di Luca Usai, per 10 soggetti e tagli diversi. E in più, un esclusivo binder raccoglitore per collezionarle.

TOPS STORIES LE SERIE IMPERDIBILI 1

Autori: Giorgio Pezzin – Massimo De Vita

GENNAIO 2022 • 18×24, C., 144 pp., col. • Euro 10,90 TBC

Una nuova collana dedicata alle grandi serie nate sulle pagine di Topolino, ora riproposte in formato cartonato. Si comincia con le indimenticabili Tops Stories, le avventure dell’antenato di Topolino impegnato a indagare su alcuni grandi enigmi dell’umanità: un irresistibile mix di storia, mitologia e mistero che rende questa serie una delle più amate di sempre. Nella nuova riproposta, il Maestro Giorgio Pezzin, ideatore del personaggio e autore di tutte le storie, aprirà i suoi archivi per arricchire i volumi di curiosità e retroscena inediti sulle avventure di De Tops, regalando anche ai lettori l’emozione di sentirsi archeologhi alla scoperta di affascinanti segreti!

PAPERINO 500

Autori: AA.VV.

GENNAIO 2022 • 14×19,5, B., 224 pp., col. con cover metal Euro 3,50 (Variant Euro 6,50)

Si fa festa a Paperopoli! La testata Paperino raggiunge il numero 500 e arriva in edicola con una selezione di storie speciali, che ripercorrono la storia di questo amatissimo magazine, e 32 pagine extra con un inserto redazionale unico, con i contributi di degli autori — sceneggiatori e disegnatori — che hanno fatto la storia del personaggio. Disponibile anche in una speciale versione variant a tiratura limitata, con una copertina esclusiva arricchita da effetti speciali.

METAL EDITION VOL. 4 – TITO FARACI

Autori: T. Faraci, G. Giorello, G. Cavazzano, S. Ziche

GENNAIO 2022 14,5×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 7,90

Il sense of humour di Tito Faraci ha letteralmente fatto scuola: tutti lo conoscono e lo ritroveranno in questo volume, che raccoglie una serie di avventure la cui cifra stilistica è proprio il divertimento, ma che forniscono anche spunti per riflessioni più profonde. Tra queste ci sono Paperino in: Le disavventure di un papero tenace e Topolino e il tesoro dell’isola, entrambi disegnate dal maestro Giorgio Cavazzano, e La filosofia di Paperino, scritta in collaborazione con Giulio Giorello e disegnata dall’inconfondibile Silvia Ziche, con cui spesso Faraci ha lavorato in coppia ottenendo apprezzatissimi risultati. Disponibile anche la versione con cofanetto.

METAL EDITION COFANETTO COMPLETO (CONTIENE METAL EDITION VOLL. 1-4)

GENNAIO 2022 Euro 37,90

TREMA… TOPOLINO!

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 14×18,6, B., 192 pp., col. Euro 4,50

È arrivata l’ora X! I più implacabili nemici di Topolino si sono riuniti e hanno elaborato il piano definitivo per liberarsi del loro avversario di sempre e avere campo libero per le loro imprese criminali. Ma… andrà davvero così? Fausto Vitaliano seleziona alcune memorabili storie come Topolino e il magnifico Doppioscherzo e Topolino e il settimo corvo e firma la storia inedita di raccordo, per un Classico d’autore che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultima vignetta!

ZIO PAPERONE 43

Autori: AA.VV.

GENNAIO 2022 14×19,5, B., 192 pp., col. Euro 3,50

Zio Paperone diventa sempre più speciale per un 2022 da non perdere! a Partire da questo numero ospiterà una storia superstar introdotta da un apparato redazionale extra che ne spiegherà la genesi e ci racconterà varie curiosità! In questo numero, tanti ingredienti per una grande avventura in Zio Paperone e il tesoro ritrovato. E poi tutto il fascino della canzone italiana in Zio Paperone e la singolar canzone. Le tavole sempre coinvolgenti di Fabio Celoni si mettono al servizio dei più cari ricordi dello Zione, quelli legati alle dure giornate trascorse nel Klondike, in Zio Paperone e i Tempi del Klondike.

NOI, CUGINI

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 14×18,6, B., 192 pp., col. Euro 4,50

Il magazine che si concentra ogni due mesi su un grande protagonista Disney propone a febbraio una bella selezione di storie che vedono protagonisti Paperino, Paperoga e Gastone. Saranno quindi pagine di grande umorismo, nella migliore tradizione disneyana: ci sarà Gastone e l’antipatica buona sorte, dove vedremo il fortunatissimo papero vedersela con gli indesiderati risvolti della sua buona stella, e Paperino e Paperoga cuochi a domicilio, in cui i due cugini si misureranno con un’insolita carriera.

BUNDLE SILVIA ZICHE 1 DISNEY D’AUTORE VOLL.1-2

Autori: Silvia Ziche, AA.VV.

GENNAIO 2021 • 17×23,7, C., 192 pp., col. • Euro 29,80 TBC

Un bundle con i due volumi cartonati dedicati all’opera di Silvia Ziche!

COFANETTO SILVIA ZICHE DISNEY D’AUTORE COMPLETO

Autori: Silvia Ziche, AA.VV.

GENNAIO 2021 Cofanetto completo con il volume 1 e 2 • Euro 34,80 TBC

Riproponiamo due volumi dedicati a Silvia Ziche, una delle personalità più prorompenti della generazione di autori formati dall’Accademia Disney di GiovanBattista Carpi. Ricco di storie e illustrazioni rare, inedite o mai ristampate, selezionate dall’autrice stessa. Il primo volume raccoglie avventure scritte e disegnate da Silvia dedicate al mondo di Topolinia, la seconda uscita è incentrata sugli eroi di Paperopoli. Con l’apporto di sceneggiatori come Tito Faraci, Rodolfo Cimino, Alessandro Sisti, François Corteggiani.

THE BEST OF PAPEROPOLI

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 13,7×19,5, B., 288 pp., col. Euro 5,90

Torna il classico volume tutto dedicato alle storie più divertenti ambientate a Paperopoli. Grandi protagonisti sono Paperino, Zio Paperone e tutti i loro concittadini. Con storie “corali”, come la bella Paperino e la commemorazione memorabile — firmata da due autori di grande esperienza, Fabio Michelini e Paolo Ongaro — e divertenti avventure come Zio Paperone e il sindaco Bassotto, di Angelo Palmas e Alessandro Gottardo.

PAPERINIK 62

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Questo mese ne “sentirete” delle belle: con l’avventura inedita Paperinik e l’inghippo musicale, il nostro dovrà indagare nel mondo dei concerti. A seguire, Paperinik e la vendetta di Mad Ducktor, una storia 100% Mastantuono, dove il supercriminale torna a Paperopoli, ma questa volta Paperinik lo affronterà insieme a Imbianchino Mascherato! Per concludere, con il ventinovesimo episodio della saga di PK L’orologio del mondo: Pk è costretto a recarsi nel futuro per salvare la Storia a causa di un esperimento della Tempolizia che potrebbe cancellare il tempo!

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 22

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Una grande storia nella natura con Le G.M. e l’avventura nella savana, scritta da François Corteggiani per i disegni di Marco Palazzi, per passare alla super tecnologia di Le GM e la fattoria del 3000, ancora dalla penna di Corteggiani per la matita di Emilio Catellani. A seguire, due grandi classici: quello di Carl Barks rivisitato da Daan Jippes, Le Giovani Marmotte e il fantomatico sabotatore, e quello degli anni 70 scritto da Jerry Siegel e disegnato da Luciano Gatto, Le Giovani Marmotte e il mistero della medaglia! Infine, due storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

DISNEY BIG 166

Autori: AA.VV.

GENNAIO 2022 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Una storica raccolta, con cadenza mensile, delle più divertenti storie uscite su Topolino nei decenni, con protagonisti tutti i personaggi della banda Disney, da Paperopoli, Topolinia e non solo. Un grande formato con tantissime pagine che consente di riproporre anche avventure importanti, come la bella Zio Paperone e la piramide capovolta, sessantadue tavole firmate

da Carlo Chendi e disegnate dal maestro Giorgio Cavazzano. Oltre quattrocento pagine, per un mese di divertimento.

I GRANDI CLASSICI DISNEY 73

Autori: AA.VV.

GENNAIO 2022 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Il primo numero del 2022 si apre con la Grande Parodia di un classico della letteratura francese: il Cyrano de Bergerac che diviene Paperin De Paperac nelle mani di Giangiacomo Dalmasso (sceneggiatura) e Luciano Bottaro (disegni). Sempre in tema di parodie, Pennino, vivace nipote di Paperoga, ripercorre le tappe del fiabesco Pollicino. La sezione Superstar analizza il rapporto fra film in animazione e storie a fumetti che ne derivano o ne sono ispirate. Paperone racconta la storia del denaro, Paperino e Qui, Quo e Qua si cimentano in una battaglia all’ultima palla di neve, mentre un abile regista televisivo confeziona una versione rivista e corretta della vicenda epica di Robin Hood. Fra gli autori di questo mese spiccano

Carl Barks, Carlo Chendi, Giovan Battista Carpi, Rodolfo Cimino, Al Hubbard, Romano Scarpa, Donald Soffritti, Tony Strobl, Vicar.

PAPERFANTASY 25

Autori: AA.VV.

FEBBRAIO 2022 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20