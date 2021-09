Nella tarda mattina di ieri è stato diffuso il catalogo Anteprima 361 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di novembre 2021. Da segnalare PAPERINO IL PALADINO, TOPOLINO N.3444 + CALENDARIO DI TOPOLINO 2022 e TOPORECORD – LE STORIE DA PRIMATO DI TOPOLINO.

Potete recuperare anche le novità Panini Disney annunciate per ottobre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Ecco tutte le novità, scopriamole insieme!

Le novità Panini Disney di novembre 2021

TOPOLINO 3441

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO N.3441 VARIANT

14×18,5, B., 160 pp., col. Euro 9,90

Una nuova edizione variant di Topolino, con copertina in stampa lenticolare, per celebrare l’inizio di una nuova sensazionale e imperdibile storia a fumetti. Stay tuned!

TOPOLINO N.3441 + 20 CARTE (BASTONI E SPADE) + ASTUCCIO

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 4,90

A novembre, solo con Topolino arrivano le imperdibili Carte Napoletane! Con disegni inediti dell’autore partenopeo Blasco Pisapia!

TOPOLINO 3442

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO N. 3442 + 20 CARTE (DENARI E COPPE)

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 4,90

A novembre, solo con Topolino arrivano le imperdibili Carte Napoletane! Con disegni inediti dell’autore partenopeo Blasco Pisapia!

TOPOLINO 3443

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3444

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO N.3444 + CALENDARIO DI TOPOLINO 2022

14×18,5, B., 160 pp., col., Euro 5,90

Un anno di divertimento e di fumetti con Giorgio Cavazzano. Accogli il 2022 con il nuovo calendario a tavolo di Topolino, con 12 illustrazioni tratte dai principali capolavori del Maestro Giorgio Cavazzano!

PAPERINO IL PALADINO

Autori: AA.VV.

18,3×24,5, C., 276 pp., col. Euro 25,00

Questo volume pregiato con copertina telata e dettagli in oro raccoglie quattro parodie entrate di diritto nel novero delle più accurate rivisitazioni disneyane di grandi poemi e opere letterarie, che compongono il cosiddetto “ciclo paperingio”, riproposto in versione integrale e commentata dopo moltissimo tempo: Paperino il Paladino (C. Chendi – L. Bottaro), Paperin Furioso (L. Bottaro), Paperino e il Tesoro di Papero Magno (L. Bottaro), Paperino e Paperotta (L. Bottaro – A. Autelitano). Un ampio apparato redazionale fa da corollario alle quattro lunghe avventure. La prefazione è a opera di Carlo Chendi, mentre nella postfazione Annabella Bottaro racconta molti retroscena del lavoro del padre.

TOPORECORD – LE STORIE DA PRIMATO DI TOPOLINO

Autori: AA.VV.

18,3×24,5, C., 304 pp., col. Euro 25,00

Una prestigiosa raccolta di fumetti “classici” che merita il titolo di “Top of the Tops” a partire dalle due storie entrate nel Guinness dei Primati ufficiale: Ciccio e il compleanno sottosopra, presentata a Lucca Comics del 2005 come la storia più lunga del mondo, e Topolino-inoino, scritta da Alessandro Sisti e disegnata da Claudio Sciarrone pubblicata nel 1997 come la storia più piccola del mondo, composta da 25 minitavole in bianco e nero riprodotte su un’unica pagina. La selezione offre un ampio ventaglio di avventure che detengono un particolare primato nella produzione Disney, tra cui la prima storia a bivi, la storia più virtuosa – quella senza la lettera E – , la storia palindroma, la storia più buia, la storia più muta, quella disegnata da più disegnatori e persino quella più onomatopeica. Il volume è impreziosito da un testo introduttivo sul mondo dei record Disney e dal racconto dell’impresa di Claudio Sciarrone, che che oltre ad aver disegnato la storia contenuta nel volume ha anche realizzato nel 2018 un Guinness World Record con la striscia a fumetti più lunga del mondo (297,50 m) in occasione dei festeggiamenti per i 90 anni di Topolino a Lucca Comics & Games.

DONALD DUCK – LE TAVOLE DOMENICALI DI AL TALIAFERRO 1939-1942

Autori: Al Taliaferro

28×21,5, C., 170 pp., col., Prezzo indicativo Euro 34,90

Come ricorda Niels Houlberg Hansen nella sua esclusiva introduzione, dopo avere esordito nelle Silly Symphonies, grazie alla tenace insistenza dei suoi autori, Bob Karp e Al Taliaferro, Paperino ottiene una propria tavola domenicale! E già dal suo esordio, nel 1939, ottiene un grande successo, raccontando le divertenti vicende quotidiane del Papero, fra Nipoti, Paperina, mille bizzarri lavori e poi i disagi imposti dalla guerra. Questo sesto volume cronologico, che si affianca ai cinque già dedicati alle strisce giornaliere, presenta tutte le tavole domenicali sino al 1942. Ben 161 tavole arricchite da sfavillanti colori!

TOPOLINO – LE STRISCE DI GOTTFREDSON 1940/1942

Autori: Merrill De Maris, Floyd Gottfredson

26,1×21,6, C., 272 pp., col. • Euro 34,90

Il nuovo volume della preziosa edizione integrale che presenta in ordine cronologico le leggendarie storie del Topolino di Floyd Gottfredson ancora una volta offre veri e propri capolavori, corredati da ricchi saggi di approfondimento. Tra le indimenticabili avventure di questa uscita, Topolino e la barriera invisibile, Topolino all’età della pietra e Topolino e il mistero delle collane.

L’ISOLA DEI MISTERI

Autori: F. Artibani – L. Pastrovicchio.

20×31,5, C., 80 pp., col. Euro 14,90

L’ISOLA DEI MISTERI + COFANETTO

Autori: F. Artibani – L. Pastrovicchio.

20×31,5, C., 80 pp., col., Euro 20,00

COFANETTO COMPLETO 19.999 LEGHE SOTTO I MARE + L’ISOLA DEI MISTERI

Autori: F. Artibani – L. Pastrovicchio.

20×31,5, C., 80 pp., col.

Euro 34,90

Dopo l’immersione con 19.999 Leghe sotto i mari, ecco la seconda grande parodia ispirata alle avventure del Capitano Nemo di Jules Verne, raccontate in L’Île mystérieuse: nell’Isola Misteriosa firmata da Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio, Pippo Nemo con O’Quack, De Topolin, Ned Gamb e Faraboot si muoveranno in uno scenario selvaggio ”sopra la superficie”, sempre ricco di note steampunk. Il volume cartonato è impreziosito da una straordinaria copertina inedita firmata da Lorenzo Pastrovicchio, e da una approfondita intervista a Francesco Artibani.

MICKEY ALL STARS

Autori: AA.VV.

20,5×28, C., 144 pp., col. Euro 14,90

Uno straordinario albo collettivo ideato da tanti autori diversi che interpretano Topolino ognuno secondo il proprio stile, in un susseguirsi di tavole autoconclusive legate le une alle altre in un’originalissima avventura a più mani: una grande occasione per gustare l’arte di Giorgio Cavazzano, Silvio Camboni, Fabrizio Petrossi, Dab’s, Alexis Nesme e decine di altri Maestri del fumetto mondiale.

PAPERSERA N. 13

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20

Tornano i reporter di Paperopoli con le loro spassosissime avventure, tra cui La festa di Natale e Paper Bat il vendicatore: un ballo mascherato, con una speciale apparizione dell’alter ego di Paperoga. Inoltre, torna un annoso quesito: qual è il modo più giusto per chiedere più soldi in busta paga a Zio Paperone? In Paperoga e le idee d’aumento vedremo (forse!) la soluzione…

SPECIALE 313

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 96 pp., col. • Euro 10,90

La mitica 313, l’auto di Paperino, viene celebrata in un albo speciale, in cui la rivediamo in tante storie incentrate proprio sul rapporto tra Paperino e la sua quattro ruote. C’è Sempre a terra, Paperino?, di Fabio Michelini Franco Valussi, dove si affronteranno tutti i problemi del proprietario di una vecchia automobile, e Paperino e il motore… allegro, scritta da Rodolfo Cimino e disegnata da Giorgio Cavazzano. Grandi risate per avventure speciali, dove la celebre decappottabile si mostra quasi come un personaggio a sé. IN ALLEGATO LA MITICA 313 DI PAPERINO!

ASSO DI PAPERI

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 96 pp., col. • Euro 9,90

Storie di cuori, quadri, fiori e picche in questo volume speciale. Inaugura il volume l’imperdibile Zio Paperone e le Carte Disney, scritta da Fabio Michelini e disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano. In allegato, i due mazzi completi delle Carte d’Autore di Paolo Mottura.

PAPERINIK N. 60

Autori: AA.VV.

13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Il numero di questo mese “regala” emozioni e avventure da scartare sotto l’albero! Nella storia Paperinik e il Natale tranquillo il superpapero mascherato è disposto a chiudere un occhio e proporre una tregua temporanea alla mala. A seguire Paperinik e il Natale dell’eroe, dove il nostro dovrà saldare un conto con Paperone. Per concludere, ci spostiamo nel futuro con il ventisettesimo episodio della saga di PK Uno + Uno: qui il ruolo di Pikappa è svolto da un androide, programmato dall’intelligenza artificiale Due, copia di Uno, ma priva di emozioni…

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 20

Autori: AA.VV.

14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Due storie “fantascientifiche” di Nino Russo: Giovani Marmotte: Un messaggio dallo spazio, per i disegni di Stefano De Lellis, e Alvin d… istruttore di realtà virtuale, per quelli di Emilio Catellani! Inoltre, da una classica storia di Carl Barks, per i disegni di Daan Jippes, Le Giovani Marmotte e il Colossosaurus Paperopolensis! Infine, due storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

ZIO PAPERONE N.41

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Quando Zio Paperone vede un’opportunità è suo compito sfruttarla, proprio come avviene in Zio Paperone e i buoni a ogni costo, l’inedita di questo volume, in cui trova dei buoni pasto non sfruttati dei tempi del Klondike… riuscirà a utilizzarli per consumare pasti gratis? Continua la storia della sua fortuna ne Il mio quindicesimo milione e le grandi avventure in Zio Paperone e l’indimenticabile città perduta e Zio Paperone e il ricordo di un giorno.

PAPERINO N. 498

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO N. 498 + VERSIONE CON STATUA PAPERINO XMAS

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 9,90 TBC

Quasi duecento Pagine dove Paperino è protagonista assoluto, tra colpi di sfortuna e grandi imprese. C’è la bella Paperino cuoco da ingrasso, scritta e disegnata da Giorgio Bordini, edita per la prima volta nel 1988. E c’è la buffa Paperino e la stoffa del campione, dove Paperino dovrà si ritroverà tra le mani un particolarissimo paio di sci capaci di trasformare chi li indossa in un vero campione. Ovviamente la sfortuna si metterà di mezzo, insieme al cugino Gastone. Anche questo mese, il volume apre con una storia inedita.

BIG 164

Autori: AA.VV.

12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Anche questo mese quattro temi di grande divertimento: avventure in viaggio, un corvo per amico, storie extralarge e avventure sotto la pioggia. Apre il volume Paperino e l’assicurazione antipioggia, scritta da Carlo Panaro e disegnata da Andrea Freccero, in cui Paperino si assicura per un milione di dollari dalla possibilità che piova. L’obiettivo è vincere una celebre gara automobilistica. E c’è anche la bella Topolino e Pippo nella valle del Picchio Gigante, prodotto del lavoro di due maestri del fumetto, Casty e Paolo Mottura, pubblicata per la prima volta nel gennaio del 2007.

I GRANDI CLASSICI DISNEY N. 71

Autori: AA.VV.

14,5×19.5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Il numero di novembre dei Grandi Classici Disney rende omaggio al grande Luciano Bottaro, a partire dalla sua prima storia Disney, Paperino e le onorificenze (1952), scritta dal paroliere Alberto Testa, per giungere alla mai ristampata Zio Paperone sul trabiccolo (2007), passando per Paperino e il duello alla pistola (1961), scritta da Carlo Chendi. Fra i personaggi di questo numero spiccano anche Indiana Pipps, con un’avventura archeologica disegnata da Massimo De Vita; Zio Paperone, alle prese con un’oca d’oro; Pippo, nominato sul campo “professore d’aria calda, e anche Re Arbor, il fiabesco personaggio di Romano Scarpa.

NATALISSIMO

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Torna il volume natalizio di casa Disney, con la raccolta delle più classiche e amate avventure in clima di festa, ambientate sia a Topolinia che a Paperopoli. Pippo & Gancio diventeranno simpaticissimi sostituti di Babbo Natale, mentre Topolino si ritroverà a Natalimburgo, per risolvere un “elettromistero”. Nel volume c’è anche la bella Topolino in: un eccezionale normale Natale, alla sua prima ristampa, scritta da Tito Faraci e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio.

ENIGMISTICA DI TOPOLINO N. 48

Autori: AA.VV.

19×24, S., 48 pp., col. • Euro 3,50

ENIGMISTICA DI TOPOLINO N. 48 + PALLA NATALIZIA

Autori: AA.VV.

19×24, S., 48 pp., col. • Euro 4,50 TBC

Tra cruciverba, labirinti, sudoku, rompicapo di ogni genere, barzellette, fumetti e tanto altro ancora, l’Enigmistica di Topolino sarà la vostra perfetta alleata durante le fredde giornate invernali per giocare e sorridere insieme a tutta la famiglia! E non finisce qui: per dare ancora di più un tocco magico al Natale, vi aspetta una bellissima pallina natalizia!

IO, TOPOLINO

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,50

IO, TOPOLINO + VERSIONE CON BLOC-NOTES

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 5,50 TBC

Topolino grande protagonista, con una bella raccolta di avventure a lui dedicate, di varia ambientazione. Lo vedremo ad esempio in una bella avventura della serie della Macchina del tempo, in Topolino e i numeri di Cesare, per scoprire il significato dei misteriosi numeri ritrovati incisi in un reperto archeologico. Ritroveremo anche l’originale zio Jeremy, in Topolino e il ritorno

di zio Jeremy firmata da Bruno Sarda e Massimo De Vita.

THE BEST OF TOPOLINIA – LE STORIE SULLA NEVE

Autori: AA.VV.

13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

THE BEST OF TOPOLINIA – LE STORIE SULLA NEVE + PALLA DI NATALE

Autori: AA.VV.

13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 6,90 TBC