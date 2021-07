Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 359 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di settembre 2021. Da segnalare TOPOLINO N. 3429 e 3430 con in regalo le carte da gioco disegnate da Fabio Celoni ed il TopoLibro DANTE ALIGHIERI RACCONTATO DA TOPOLINO.

Le novità Panini Disney di settembre 2021

TOPOLINO N. 3429 + MAZZO DI CARTE ROSSO

11 AGOSTO

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 6,50

Arriva l’imperdibile set di carte d’autore firmate dal Maestro FABIO CELONI! Versione con dorso delle carte rosso.

TOPOLINO N.3430 + MAZZO DI CARTE NERO

18 AGOSTO

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 6,50

Arriva l’imperdibile set di carte d’autore firmate dal Maestro FABIO CELONI! Versione con dorso delle carte nero.

TOPOLINO N.3432 + AGENDA NOTEBOOK

8 SETTEMBRE • 14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 6,00

Solo con Topolino, arriva l’esclusiva agenda Notebook di Zio Paperone! Con elastico ed effetto olografico rainbow! Porta Zio Paperone sempre con te!

TOPOLINO N.3433 + TOPOLIBRO “DANTE ALIGHERI RACCONTATO DA TOPOLINO”

15 SETTEMBRE • 14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 8,90

Un prezioso volume da collezione per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, con le più rappresentative storie a fumetti disneyane: L’Inferno di Topolino e L’inferno di Paperino!

TOPOLINO 3432

01 SETTEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3433

08 SETTEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3435

22 SETTEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3436

29 SETTEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLIBRO “DANTE ALIGHIERI RACCONTATO DA TOPOLINO” (DISNEY SPECIAL EVENTS N.26)

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021, 13,9×18,6, C., 208 pp., col. Euro 6,90

Un prezioso volume da collezione per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta con le più rappresentative storie a fumetti disneyane. A partire da L’Inferno di Topolino, la prima grande parodia disneyana scritta da Guido Martina con didascalie in terzine e disegnata da Angelo Bioletto, passando per L’Inferno di Paperino, che rivisita in chiave “paperesca” l’espediente del contrappasso. Completano la raccolta Messer Papero e il Ghibellin fuggiasco, ispirata alle vicende politiche della Firenze medievale e al dramma dell’esilio di Dante, e Paolino Pocatesta e la bella Franceschina, omaggio all’episodio di Paolo e Francesca, narrato nel V Canto dell’Inferno. Oltre a brevi saggi introduttivi alle storie, il volume è arricchito dalla prefazione di Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, insegnante di letteratura e grande appassionato di fumetti, e dalla postfazione di Luca Raina, professore nella vita reale e nel programma TV “Il Collegio”.

IO TOPOLINO

Autori:AA.VV.

SETTEMBRE 2021 18,3 x 24,5, C., 304 pp., col. Euro 25,00

Un nuovo grande volume cartonato dedicato ai personaggi del mondo Disney: questa volta il protagonista è Topolino. Una selezione delle storie più amate, famose, significative per raccontare com’è cambiato nel corso dei decenni l’eroe nato nel 1928 dalla fantasia di Walt Disney. Immancabile quindi è una delle prime avventure a fumetti, Topolino e il mistero dell’uomo nuvola, di Floyd Gottfredson e Ted Osborne, per poi passare da una creazione di Romano Scarpa, Topolino e l’unghia di Kalì. Avanti negli anni, seguendo le matite e le penne degli artisti che più hanno contribuito a far vivere Topolino sulle pagine del giornale a lui dedicato, i lettori potranno rileggere l’emozionante Topolino e il fiume del tempo, scritta da Francesco Artibani e Tito Faraci e disegnata da Corrado Mastantuono in occasione dei settant’anni del topo in braghette rosse. Un libro imperdibile per tutti gli appassionati e i nuovi lettori.

DONALD DUCK – LE STRISCE DI AL TALIAFERRO 1938/40 – RISTAMPA

Autori: Al Taliaferro

GIUGNO 2021 28×21,5, C., 272 pp., col. Euro 34,90

Paperino torna alle origini! Dopo il debutto a cartoni animati nel 1934, Paperino fece un fulminante esordio sulla carta stampata quattro anni dopo, per mano di un geniale artista della squadra Disney, Al Taliaferro, che avrebbe disegnato la serie dagli inizi nel 1938 fino alla propria scomparsa nel 1969. Tornano a grande richiesta in ristampa le prime 750 memorabili strisce quotidiane di Donald Duck, qui raccolte in un’edizione storica, in rigoroso ordine cronologico.

Acquista Donald Duck – Le Strisce Quotidiane Complete di Al Taliaferro 1938 – 1940 su Amazon.

PK UR-EVRON

Autori: R. Gagnor, R. Vian

SETTEMBRE 2021 20,5×28, C., 48 pp., col. Euro 9,90

PK è stato scaraventato dal GALAXY-GATE di Tuiroon… nel passato? Il nostro eroe si ritrova nel pianeta Shikaar di milioni di anni fa, dove incontra UR-EVRON, eroico barbaro guerriero… destinato a diventare qualcosa di orribile nell’incontro con la Spora-Alfa. PK sarà testimone della nascita della stirpe evroniana e proverà a cambiare il passato… ma a quale prezzo? Matite di Roberto Vian e sceneggiatura di Roberto Gagnor, con la collaborazione straordinaria di Alessandro Sisti.

PAPERINIK N. 58

Autori: AA.VV.

OTTOBRE 2021 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Nel volume di questo mese Paperinik deve vedersela con cattivi di tutti i tipi: nella storia Paperinik e l’inafferrabile L.A.D.R.O. del duo Leoni-Negrin, avrà a che fare con la Banda Bassotti e toccherà a lui scoprire cosa si cela davvero dietro l’acrostico. A seguire una storia più bucolica: Paperinik e la contea in festa, dove Nonna Papera chiede a Paperinik di indagare sui misteriosi furti che avvengono a Countryville durante il festival della campagna. Per concludere, nel venticinquesimo episodio della saga di PK Attacco frontale, Pikappa dovrà affrontare il comandante evroniano Gorthan che ha iniziato un piano di conquista della Terra…

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 18

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Ancora due episodi della grande saga scritta da Alessandro Sisti e mai ripubblicata dagli anni 90: continua la Minaccia dall’infinito, con i disegni di Corrado Mastantuono e Sergio Cabella. Scritta da Carl Barks e disegnata da Daan Jippes, il classico rivisitato Le Giovani Marmotte e la danza tempestosa. Inoltre, una chicca del 1974, Le Giovani Marmotte Piccoli paperi grandi trovate, per i disegni del Maestro Romano Scarpa, e ancora Le GM e il cane specializzato, scritta e disegnata da Alessia Martusciello. E poi tre storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura.

ZIO PAPERONE N. 39

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Riesci a immaginare un dinosauro tra le monete del deposito di Zio Paperone? E se questo addirittura le mangiasse? La disperazione delle Zione è al massimo nella seconda parte dell’inedita Zio Paperone e l’oro dell’aurosauro. Le avventure continuano con Zio Paperone e l’operazione silenzio assoluto, Zio Paperone e i fagioloni di Vulcania e la formazione della sua fortuna con Il mio tredicesimo milione.

PAPERINO N. 496

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Sono due storie inedite ad aprire il numero di ottobre del mensile dedicato a Paperino. Continua poi la pubblicazione di storie della serie P.I.A. ovvero quelle della Paperon Intelligence Agency, questo mese con Paperino e gli arrampicatori urbani, ventotto tavole scritte da Giorgio Figus e disegnate da Ottavio Panaro. I lettori troveranno anche un Paperino in versione imprenditore, con Paperino e l’amacasharing.

BIG N. 162

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Grandi vittorie, eroi, corone e zii&cugini sono i temi del BIG di questo mese. In Topolino e il punto decisivo si scatena una competizione per riuscire a vincere un concorso indetto dalle Negritas e partire per un avventuroso giro intorno al mondo. Nel volume c’è anche la bella Paperino & Paperoga e il mobile caotico, scritta da Fausto Vitaliano e disegnata da Umberto Fizialetti.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 69

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

L’atmosfera magica della mitologia greca si mescola agli effetti di nuovi incantesimi e sortilegi. Paperino, Zio Paperone e i nipotini, ripercorrendo le tracce di Giasone e degli Argonauti, si scontrano con le spaventose Arpie, creature metà uccello e metà megere, raffigurate da Carl Barks e da Romano Scarpa. Guido Martina e Giovan Battista Carpi si cimentano in un piccolo capolavoro ambientato nel territorio di Fonte Argento. Topolino è calato nei panni del giustiziere Robin Hood e combatte, con gli amici della foresta, contro l’avido Sceriffo di Blottingham. Fra le altre storie in sommario: Zio Paperone e i guardiani del tempo, di Carlo Gentina e Massimo De Vita; Il mistero della bacchetta magica, che ci riporta il clima della ”Bella addormentata nel bosco”, e la particolare Paperino e la porta sui mondi, scritta da Bruno Concina per i disegni di Giovanni Romanini, il collega e collaboratore di Magnus che per un breve periodo si è

anche cimentato con i personaggi Disney.

THE BEST OF PAPERI AI TROPICI

Autori: AA.VV.

OTTOBRE 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

Il “best of” ci porta questo mese nei mari più caldi, tra isolotti e avventure piratesche, galeoni e tesori nascosti. Apre il volume Zio Paperone e le perle rosse di Capitan Coccus, pubblicata per la prima volta nel settembre 2000, firmata da due grandi artisti Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano. C’è poi Paperin Black e l’isola del Gatto Nero, pirata sfortunato che naviga in cerca di un leggendario tesoro.

IO, ZIO PAPERONE

Autori: AA.VV.

OTTOBRE 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,50

Disney Hero di questo mese è tutto dedicato a Paperon de’ Paperoni, alle sue straordinarie avventure e ai diversi viaggi che lo vedono protagonista. C’è Zio Paperone e gli speroni di Ringo, pubblicata la prima volta del 2001 e firmata da Rodolfo Cimino e Valerio Held e la divertente Zio Paperone e le “libellule” del Catacurbitan, in cui Paperone affronta un grave problema: la presenza di banconote false nel suo deposito…

SCUOLISSIMA

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Tutto è pronto per il ritorno a scuola, tra Paperopoli e Topolinia, e questo ricco volume propone una bella selezione di avventure a fumetti a tema. Non può mancare una storia ambientata a Quack Town, con Paperino Paperotto e il primo giorno di nulla, dove vediamo che cosa accadrebbe se le lezioni non riprendessero mai. Ma Paperino tornerà sui banchi anche da grande, nel classico del 1965 firmato da Luciano Gatto, Paperino e la scuola per adulti.

IL MIO AMICO TOPOLINO + MANO PORTACHIAVI

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE 2021 • 14×18,6, B., 96 pp., col. • Euro 6,90 TBC