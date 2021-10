Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 362 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di dicembre 2021. Da segnalare INFERNO 1, che segna l’inizio della fine della gestione degli X-Men di Jonathan Hickman, GUARDIANI DELLA GALASSIA 16, con la fine della gestione di Al Ewing, MARVEL OMNIBUS: CAPITAN BRETAGNA, MARVEL OMNIBUS AVENGERS: OPERAZIONE TEMPESTA NELLA GALASSIA, LA RINASCITA DEGLI EROI – LA SAGA ORIGINALE e AMAZING SPIDER-MAN 75 con la fine della gestione di Nick Spencer.

Potete recuperare anche le novità Panini Marvel annunciate per novembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Panini Marvel di dicembre 2021

INFERNO 1

Autori: Jonathan Hickman, Valerio Schiti

17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Inferno (2021) #1

L’intero affresco imbastito da Jonathan Hickman arriva al capolinea: presto niente sarà più come prima! A Krakoa è giunto il momento della resa dei conti, e tutto ciò che è stato costruito sta per crollare! Le manovre di Emma, i piani di Moira, Magneto e Charles Xavier, le decisioni di Orchis… Ma anche Mystica, Destiny e tanto altro ancora nell’ultimo X-progetto dello sceneggiatore di House of X e Powers of X!

X-MEN 3

Autori: Gerry Duggan, Pepe Larraz, Tini Howard, Samantha Dodge

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men (2021) #3, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (XI)

Gli X-Men continuano ad affrontare minacce spaziali, anche se questa volta hanno le sembianze di una vecchia conoscenza: l’Alto Evoluzionario! Ma stavolta lui e sua figlia Luminosa vengono in pace? Naaaah! Intanto, il giornalista Ben Urich riceve delle informazioni scottanti! Bonus: una storia breve di Mystica e Irene Adler ambientata all’inizio del secolo scorso.

NEW MUTANTS 19

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #22

È il momento della resa dei conti: i New Mutants contro il Re delle ombre! Le ultime malefatte di Amahl Farouk sono state tali che Xi’an, Dani, Rahne e Magik non possono sopportare oltre! Ma le nostre eroine e Warpath basteranno a fermare il malvagio? E quale aiuto potranno dare loro Anole, Cosmar, No-Girl e Rain Boy?

MARAUDERS 21

Autori: Gerry Duggan, Phil Noto, Mariko Tamaki, Nina Vakueva

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #24, Women of Marvel (2021) #1 (III)

I Marauders vanno su Arakko e trovano vecchi amici, antichi nemici e soprattutto… tanti guai! Marte come non l’avete mai visto prima! Con il ritorno di una vecchia e inaspettata conoscenza! In appendice, una storia breve dedicata a Emma Frost!

X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO 2

Autori: Leah Williams, Lucas Werneck, Kieron Gillen, Jen Hickman

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #2, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (VII)

Ormai dovreste saperlo: Scarlet è stata rinvenuta morta al termine del Gala Infernale, e tutti gli indizi suggeriscono un omicidio che porta a Magneto! Il Signore del Magnetismo ovviamente nega, ma… come la prenderanno gli Avengers, giunti a reclamare il corpo di Wanda? In appendice, una storia con Prodigy e uno dei figli di Scarlet: Speed!

WOLVERINE 18

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #16

È giunto il momento: l’artigliato canadese deve affrontare il mutante con la pelle di adamantio! Wolverine contro Solem, per i disegni del grande Adam Kubert! E sulla loro strada c’è uno scoglio massiccio: Sevyr Blackmore! In palio, l’onore e una spada di Muramasa!

X-FORCE 21

Autori: Benjamin Percy, Martin Coccolo

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #24

I mini-agenti di Mikhail Rasputin sono ormai entrati a Krakoa, e Bestia rischia di morire se Black Tom Cassidy non lo aiuterà! La domanda è: da che parte starà Colosso nell’ormai inevitabile conflitto? In questo albo forse prenderà una posizione… e le sue mani si macchieranno di sangue!

AMAZING SPIDER-MAN 75

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Zeb Wells, Marcelo Ferreira, AA.VV.

17×26, S., 88 pp., col. • Euro 7,90

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #74

Festeggiamo 75 numeri della nuova serie con un clamoroso numero in formato XL! Il canto del cigno dello scrittore Nick Spencer dopo quasi quattro anni di storie! Il gran finale della saga di Kindred con la risoluzione di tutti i misteri! Uno speciale prologo all’imminente ciclo di Amazing Spider-Man: Beyond!

AMAZING SPIDER-MAN 76

Autori: Peter David, Greg Land

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: Crossroads (2021) #1

Si torna a ballare il time warp con le storie mai narrate del Simbionte Spider-Man! Primo dei tre numeri dedicato alla nuova miniserie Crocevia di Peter David e Greg Land! Il ritorno del Golia Verde di Hulk: Gli anni perduti! Il magnifico Moondark! La Gatta Nera! E un’altra femme fatale a sorpresa!

VENOM 40

Autori: Steve Orlando, Alyssa Wong, Gerardo Sandoval, Danilo Beyruth, AA.VV.

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Extreme Carnage: Toxin (2021) #1, Extreme Carnage: Agony (2021) #1

Penultimo capitolo del crossover Extreme Carnage! Grazie ai simbionti della Fondazione della vita, Carnage sta diventando il Re in Rosso! La strada verso la conquista del mondo deve però ancora passare attraverso il nuovo Toxin! Inoltre, la nuova Agony immaginata dalla sceneggiatrice di Doctor Aphra!

AVENGERS 38

Autori: Jason Aaron, Javier Garron

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #48

Ecco a voi Winter She-Hulk! Jennifer Walter è stata rapita dalla Guardia d’Inverno e ha subito il lavaggio del cervello. Ora She-Hulk è stata trasformata in qualcosa di terrificante per essere scatenata contro il mondo! Come riusciranno a fermarla gli Avengers?

GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA 3

Autori: Christopher Cantwell, Darcie Little Badger, Dale Eaglesham, David Cutler

17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: United States of Captain America (2021) #3

Steve Rogers e Sam Wilson alla scoperta dei Capitan America! Il misterioso ladro dello scudo mira al Kansas, sperando di rovinare per sempre l’immagine di Steve Rogers. Per fortuna c’è una pista da seguire grazie all’aiuto di Joe Gomez, il Capitan America della tribù dei Kickapoo. Un nuovo capitolo della saga on the road che svela la Rete dei Capitani!

SAVAGE AVENGERS 25

Autori: Gerry Duggan, Patch Zircher

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #24

Tutti contro Kulan Gath! Il malvagio negromante cannibale è pronto per sferrare l’attacco finale alla Terra, e questa volta nemmeno i più potenti tra gli eroi sembrano in grado di fermarlo. Ma forse, dove loro hanno fallito, un super criminale potrebbe riuscirci… anche se sarebbe meglio non farci troppo affidamento! E nell’ultima pagina, l’apparizione a sorpresa più incredibile del mese!

IRON MAN 13

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #13

Continua l’epico scontro tra Iron Man e Korvac a bordo della nave di Galactus! Sono arrivati i rinforzi, e ora Tony Stark ha qualche possibilità concreta di fermare il folle nemico e impedirgli di accedere al potere cosmico. Riuscirà con War Machine, Hellcat e la loro sgangherata banda di eroi a mettere la parola “fine” a questa storia? Il Vendicatore d’oro è vicino a una scelta che cambierà per sempre il corso della sua vita…

THOR 17

Autori: Donny Cates, Michele Bandini

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #17

Continua lo sfavillante ciclo narrativo di Donny Cates! Quali verità sta per apprende il re di Asgard? La scomparsa di Mjolnir dal Monte Avengers porterà la distruzione su Midgard! Per voi, l’epico e inaspettato finale della saga Rivelazioni!

DAREDEVIL 31

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #33

Elektra affronta la sua più grande sfida nei panni di Daredevil, ora che Bullseye è libero di massacrare persone innocenti in tutta Manhattan! Matt Murdock viene esposto a un composto sperimentale chiamato RE-CID… una sostanza che rende i soggetti che la inalano aggressivi e violenti! L’Uomo senza Paura non verrà certo scarcerato per buona condotta!

L’IMMORTALE HULK 44

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #49

“Per me si va ne la città dolente, per me si va nell’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente!” La porta che Hulk deve attraversare è una fonte di potere divino e infinito! Ma anche per il più forte che c’è vale il monito… lasciate ogni speranza o voi che entrate! A un passo dal gran finale di una delle serie Marvel più amate degli ultimi anni!

FANTASTICI QUATTRO 37

Autori: Dan Slott, Nico Leon

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #36

Le conseguenze dei drammatici eventi del matrimonio del Dottor Destino si abbattono come una mannaia sulla testa infuocata della Torcia Umana! La fiamma di Johnny Storm è sempre più calda e instabile! Riusciranno Reed Richards e compagni a salvargli la vita? E quale oscuro segreto si cela dietro al nuovo look di Sky?

CAPTAIN MARVEL 25

Autori: Kelly Thompson, Takeshi Miyazawa, Sergio Dávila

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #31/32

Il ritorno del costume blu! Carol Danvers non ha che un desiderio: concedersi una vacanza il più lontano possibile da casa! E dire che dovrebbe saperlo che ogni volta che un eroe tenta di prendersi un periodo di pausa i guai sono dietro l’angolo… L’inizio di una nuova, avvincente saga con il ritorno di un avversario che Capitan Marvel non avrebbe mai più voluto incontrare.

S.W.O.R.D. 8

Autori: Al Ewing, Guiu Vilanova

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #9

Riflettori puntati su Tempesta e sulle difficoltà che ha nel gestire Marte… e soprattutto i rappresentanti del Grande Anello di Arakko! In modo particolare il temibile Tarn, detto l’Indifferente, già incontrato sulle pagine di Hellions. Disegni di Guiu Vilanova!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 16

Autori: Al Ewing, Juan Frigeri

17×26, S., 24 pp., col. • 3,00 Euro

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #18

Si concludono qui L’ultima Annihilation e il ciclo dei Guardiani della Galassia firmato da Al Ewing! Uno spettacolare arrivederci con tanto di epica battaglia nella galassia! Come gestiranno i nostri eroi il problema Dottor Destino? Possibile che Dormammu annienti l’intera galassia conosciuta?

L’ULTIMA ANNIHILATION: LA GUERRA CHE PORRÀ FINE ALLE GUERRE

Autori: Al Ewing, Bob Quinn, Evan Narcisse, German Peralta, AA.VV.

17×26, B., 104 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Cable: Reloaded (2021) #1, Last Annihilation: Wakanda (2021) #1, The Last Annihilation: Wiccan & Hulkling (2021) #1

Il tassello mancante del crossover cosmico tra Guardiani della Galassia e S.W.O.R.D.! Un gustoso speciale che si colloca nel bel mezzo della saga di Dormammu! Riflettori puntati sul vecchio Cable e la sua nuova squadra mutante! Inoltre il Wakanda, Pantera Nera e la coppia di regnanti Hulkling e Wiccan!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 12

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #191/194

L’occhio di Puma, una saga completa in tre parti con il ritorno dell’omonimo vigilante! Una storia psichedelica con la partecipazione di un altro pellerossa: Corvo Nero! L’inizio de La morte di Vermin, con mostri paurosi e super striscianti! E in tutto questo, gli sposi Peter e Mary Jane che cercano di dare una parvenza di normalità alle loro vite!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 36

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Craig Hamilton, Dave Cockrum

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men Annual (1970) #8, X-Men/Alpha Flight (1985) #1

Due straordinarie storie di lunghezza extra con gli X-Men di Chris Claremont! Inizia la saga asgardiana con X-Men e Alpha Flight… e Paul Smith torna ai disegni! Il rarissimo Annual di Uncanny X-Men con una deliziosa space opera mutante disegnata da Steve Leialoha! Due chicche dagli anni 80 per tutti gli X-fan… e non solo!

INFINITE DESTINIES: DESTINI INFINITI

Autori: AA.VV.

17×26, B., 264 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Iron Man Annual (2021) #1, Captain America Annual (2021) #1, Thor Annual (2021) #1, Black Cat Annual (2021) #1, Avengers Annual (2021) #1, Miles Morales: Spider-Man Annual #1, Guardians of the Galaxy Annual (2021) #1, Amazing Spider-Man Annual (2018) #2

Le Gemme dell’Infinito sono tornate! Ora questi potentissimi manufatti sono nelle mani di alcuni super esseri… ma cosa ne faranno? Un’avventura tra la Terra e le stelle con gli Avengers, i Guardiani della Galassia, Spider-Man, la Gatta Nera, Iron Man, Capitan America, Thor e altri ancora! Una storia autoconclusiva da leggere tutto d’un fiato dalla quale dipende il futuro dell’Universo Marvel!

VISIONE E SCARLET: VITA A LEONIA, NEW JERSEY

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill, Sandy Plunkett, Rick Leonardi, AA.VV.

17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Marvel Fanfare (1982) #6, #14, #48, #58, Solo Avengers (1987) #5, Marvel Team-Up (1972) #129/130

Una sorprendente raccolta di tutte le storie brevi dedicate ai protagonisti di WandaVision tra il 1983 e il 1991! Ripercorriamo assieme il periodo in cui la coppia cercava disperatamente una parvenza di normalità tra la gente comune! Ospiti speciali Spider-Man e i Fantastici Quattro! Con storie di grandi autori, tra cui due succosi inediti tratti dall’antologico Marvel Fanfare!

SHANG-CHI VOL. 2: CONTRO L’UNIVERSO MARVEL

Autori: Gene Luen Yang, Dike Ruan

17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Shang-Chi (2021) #1/6

Le nuove avventure a fumetti del protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli! Il Maestro del Kung Fu e la sua famiglia sono tornati… e questa volta se la vedranno con gli Eroi più potenti della Terra! Shang-Chi ora è alla guida della Società delle Cinque Armi, ma trasformare un’organizzazione criminale in una forza del bene non è certo un’impresa facile. Soprattutto se Spider-Man, Capitan America, Wolverine e i Fantastici Quattro ti vedono come uno dei cattivi…

IO SONO DOCTOR STRANGE

Autori: Stan Lee, Steve Ditko, Alan Davis, Barry Windsor-Smith, AA.VV.

18,3×27,7, C., 320 pp., col. • Euro 25,00

Chi è davvero Stephen Strange e qual è la sua storia? Chi sono i suoi nemici più grandi e i suoi amici fidati? E quali tragedie ha affrontato in vita sua? Un volume che risponde a queste e altre domande che potreste avere sullo Stregone Supremo! Una carrellata di storie attraverso i quasi sessanta anni di vita dell’eroe Marvel, dalla sua origine nel 1963 per mano dei leggendari Stan Lee e Steve Ditko (i papà anche di Spider-Man!) ai racconti più importanti dell’era moderna! Decine di articoli di approfondimento sulle storie presentate e sul mondo mistico in cui agisce Stephen Strange!

MARVEL-VERSE: DOCTOR STRANGE

Autori: Stan Lee, Steve Ditko, Rogern Stern, Michael Golden, AA.VV.

15×23, B., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Uncanny Origins (1996) #12, Doctor Strange (1974) #55, Marvel Adventures Hulk (2007) #5, Marvel Adventures Super Heroes (2008) #5, Strange Tales (1951) #126/127

Un volume dedicato a Doctor Strange, affascinante personaggio sempre più protagonista dell’Universo Cinematografico Marvel! Una selezione di storie per scoprire le origini e le avventure più belle dello Stregone Supremo dell’Universo Marvel. Cinque racconti perfetti per i nuovi lettori realizzati da alcuni dei più grandi autori dei comics. Per prepararsi al meglio all’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

SPIDER-MAN: SMASCHERATO – COFANETTO

Autori: Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr., Joe Quesada, AA.VV.

Euro 78,00

Contiene: Spider-Man: Smascherato voll. 1/4

Un cofanetto con quattro volumi che raccolgono le più celebri storie che hanno ispirato Spider-Man: No Way Home! Con i racconti dei più grandi autori che abbiano mai lavorato sul Tessiragnatele, a partire dai suoi creatori! Buon compleanno, Peter Parker con il Dr. Strange e Dormammu! E le sconvolgenti Soltanto un altro giorno e Un momento nel tempo!

SPIDER-MAN SMASCHERATO VOL. 1: SMASCHERATO

Autori: Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr., Gil Kane, AA.VV.

18,3×27,7, C., 160 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #12, #87, #105/106, #169, #532/533

I più grandi autori di Spider-Man gli tolgono la maschera! Nel corso della sua carriera, Spidey ha rischiato più volte la sua identità segreta: queste sono le storie più celebri in cui è avvenuto! Ma soprattutto, durante Civil War, Peter Parker si toglie la maschera di sua sponte davanti a tutto il mondo! Con la partecipazione di super criminali d’eccezione come il Dottor Octopus e l’Ammazzaragni!

SPIDER-MAN SMASCHERATO VOL. 2: BUON COMPLEANNO

Autori: J.M. Straczynski, John Romita Jr.

18,3×27,7, C., 144 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1999) #57/58, Amazing Spider-Man (1963) #500/502

È il compleanno di Peter Parker, e la Dimensione Oscura sta invadendo New York! Anche se è tutta colpa sua, l’Arrampicamuri non può far altro che chiamare… il Dr. Strange! Contiene il mitico numero 500 di Amazing Spider-Man! Inoltre, il sorprendente sarto dei super eroi svela l’uniforme dell’ultima avventura di Spider-Man!

SPIDER-MAN SMASCHERATO VOL. 3: SOLTANTO UN ALTRO GIORNO

Autori: J.M. Straczynski, Joe Quesada

18,3×27,7, C., 120 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #544/545, Friendly Neighborhood Spider-Man (2005) #24, Sensational Spider-Man (2006) #41

La storia più importante del Tessiragnatele dopo Amazing Fantasy 15! Peter Parker si è smascherato durante la Guerra Civile dei super eroi, e per questo Zia May è in pericolo di vita! Possibile che, per salvarla, il Tessiragnatele sia costretto a… vendere l’anima al diavolo?! Un tour de force illustrato dall’autore di Daredevil: Padre e Batman: La spada di Azrael!

SPIDER-MAN SMASCHERATO VOL. 4: UN MOMENTO NEL TEMPO

Autori: Joe Quesada, Paolo Rivera

18,3×27,7, C., 152 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #638/641

Come ha fatto la gente a scordare che Peter Parker si è smascherato? Perché Mary Jane conosce ancora l’identità segreta di Spider-Man mentre Zia May no? E il Dottor Strange non poteva fare un incantesimo per farla scordare a tutti? Molti sono i misteri rimasti dopo Soltanto un altro giorno, e questo libro è il suo sequel!

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 8: TERRORI E MINACCE

Autori: Nick Spencer, Ryan Ottley, Iban Coello, Francesco Mobili

17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #37/43

Spider-Man non può essere in quattro luoghi contemporaneamente… giusto? La vita di Peter Parker è complicata come al solito, ma forse la scienza può facilitare le cose. L’Arrampicamuri sarà ospite del podcast di J. Jonah Jameson (!) e farà un giro al casinò gestito da Chance… mentre Boomerang trama qualcosa che ha a che fare con il sindaco Kingpin!

L’IMMORTALE HULK VOL. 6: NOI CREDIAMO IN BRUCE BANNER

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Tom Reilly

17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #26/30

Bruce Banner è diventato l’uomo più pericoloso del mondo! Si è costruito una fortezza e ha intenzione di dichiarare guerra a tutta l’umanità. Hulk si scaglia contro la potentissima Roxxon Corporation e contro il Minotauro! Inoltre, la nuova Brigata Giovanile e un incubo dal passato.

SPIDER-MAN 2099 VOL. 6: L’ULTIMO BALLO

Autori: Peter David, Warren Ellis, Mike McKone, Ron Lim, AA.VV.

17×26, C., 232 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #39/46, 2099 Genesis (1996) #1

A grande richiesta, gli ultimi numeri della serie originale dedicata a Miguel O’Hara! Una raccolta di racconti del 1996 mai ristampati negli Stati Uniti, con l’arrivo di Goblin 2099! Ospiti speciali, i Fantastici Quattro… originali?! Inoltre, 2099 Genesis di Warren Ellis e Dale “Shazam!” Eaglesham!

SPIDER-WOMAN VOL. 3: RITORNO ALLE ORIGINI

Autori: Karla Pacheco, Pere Pérez

Febbraio 2022 • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17, 00

Contiene: Spider-Woman (2020) #11/16

Jessica Drew è stata spinta oltre i propri limiti ed è sopravvissuta… e ora vuole far vedere al mondo chi sia veramente Spider-Woman! E tra criminali armati di spada, mercenari e avversari di ogni sorta, sta per trovare pane per i suoi denti. La Donna Ragno ha qualcosa che tutti sembrano volere, ma di che cosa si tratta? E che conseguenze avrà tutto questo per lei e per la sua famiglia? Non volete perdervi l’avventura più incredibile di Spider-Woman!

I NUOVI MUTANTI VOL. 4: LEGIONE

Autori: Chris Claremont, Bill Sienkiewicz, Steve Leialoha

17×26, C., 232 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: New Mutants (1983) #26/34

I Nuovi Mutanti alla ricerca di Legione! Per salvare il loro mentore e suo figlio, il folle e potente Legione, i Nuovi Mutanti viaggiano… nel piano astrale! Inoltre, i pupilli di Xavier contro il Re delle Ombre… e il debutto di Forzuto! A grande richiesta, la conclusione del ciclo illustrato dal maestro Bill Sienkiewicz (Elektra Assassin)!

MARVEL MUST-HAVE DAREDEVIL: DIAVOLO CUSTODE

Autori: Kevin Smith, Joe Quesada

17×26, C., 224 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Daredevil (1998) #1/8, Daredevil (1998) ½

Una ragazza in fuga. Un bambino che secondo alcuni è l’Anticristo. Un amico accusato di un terribile delitto. Hanno tutti bisogno di qualcuno che li aiuti e che vegli su di loro. Di un… diavolo custode? Ma Matt Murdock sarà all’altezza del compito o sprofonderà lentamente nella pazzia? Dal regista di Clerks Kevin Smith e dal fuoriclasse Joe Quesada, una saga semplicemente fondamentale che ha condotto Daredevil nel XXI secolo e lo ha fatto scoprire a una nuova generazione di lettori.

MARVEL MUST-HAVE THOR: RINASCITA

Autori: J. Michael Straczynski, Olivier Coipel

17×26, C., 160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Thor (2007) #1/6

Asgard è scomparsa, e con essa tutti i suoi abitanti. Ma il mondo può veramente fare a meno del Dio del Tuono? E soprattutto, cosa ci fa un certo martello di origine mistica nelle campagne dell’Oklahoma? Nel momento del bisogno, Thor è pronto a rientrare in scena, ma riuscirà a riportare con sé le altre divinità del pantheon norreno? E chi troverà tra gli eroi ad attenderlo? Un nuovo inizio che è anche un ritorno alle origini in una delle saghe più epiche mai realizzate sul figlio di Odino…

MARVEL MUST-HAVE SECRET INVASION

Autori: Brian M. Bendis, Leinil Francis Yu

17×26, C., 240 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Secret Invasion: Prologue (2008) #1, Secret Invasion (2008) #1/8

Da anni gli alieni mutaforma Skrull si sono infiltrati tra i super eroi della Terra e ora sono pronti a portare a termine il loro piano di conquista! Ma come faranno le forze del bene a respingere l’invasione se non possono più distinguere amici e nemici? Scontri, tradimenti e rivelazioni sorprendenti si susseguono fino a un colpo di scena finale destinato ad avere enormi ripercussioni. Una nuova edizione per una pietra miliare della storia moderna della Marvel, una delle saghe più amate dai lettori. E voi di chi vi fidate?

MARVEL MUST-HAVE INCREDIBILI AVENGERS: L’OMBRA ROSSA

Autori: Rick Remender, John Cassaday, Olivier Coipel

17×26, C., 128 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Uncanny Avengers (2012) #1/5

Avengers più X-Men uguale… Incredibili Avengers! Dalle ceneri dell’evento AvX, che ha visto mutanti ed Eroi più potenti della Terra sui lati opposti della barricata, nasce per volere di Capitan America un nuovo super team. E nella sua prima missione, la cosiddetta Squadra Unione dovrà vedersela con un avversario dei più temibili: il Teschio Rosso. Quali piani diabolici avrà escogitato questa volta il criminale nazista? E, soprattutto, riusciranno i membri del gruppo a lasciarsi alle spalle le scorie del recente conflitto? Una nuova era Marvel di grandezza inizia qui! Incredibili Avengers uniti!

MARVEL OMNIBUS: CAPITAN BRETAGNA

Autori: Chris Claremont, Alan Davis, Jamie Delano, Grant Morrison, AA.VV.

18,3×27,7, C., 522 pp., col., con sovraccoperta, Euro 55,00

Contiene: Marvel Super-Heroes (1979) #377/388, Daredevils (1983) #1/11, Mighty World of Marvel (1972) #7/16, Captain Britain (1985) #1/14, Captain America (1968) #305/306, New Mutants Annual (1984) #2, Uncanny X-Men Annual (1970) #11

Tutte le avventure dell’epoca d’oro di Capitan Bretagna, il protettore del Regno Unito! Un volume unico al mondo, scritto e disegnato dai più grandi autori del fumetto britannico! Extra inediti, introduzione e sketch di Alan Davis proposti per l’occasione e un racconto di Grant Morrison mai visto in Italia! Ospiti d’onore: Capitan America, gli X-Men, i Nuovi Mutanti e altri ancora!

I GRANDI TESORI MARVEL: LA SENSAZIONALE SHE-HULK

Autore: John Byrne

25,5×35,5, C., 80 pp., col., con sovraccoperta, Euro 22,00

Contiene: Marvel Graphic Novel (1985) #18: The Sensational She-Hulk

In attesa della serie Disney+… conosciamo la Gigantessa di Giada con la sua celebre graphic novel! In formato gigante, la storia che ha ridefinito Jennifer Walters per gli anni a venire! lo S.H.I.E.L.D. è a caccia di She-Hulk… ma perché? Una gemma di ironia, avventura e sensualità firmata dal Re Mida dei comics… John Byrne!

LE STORIE MAI NARRATE DI SPIDER-MAN VOL. 3: È SEMPRE PIÙ BUIO….

Autori: Kurt Busiek, Mike Allred, John Romita Sr., Pat Olliffe, AA.VV.

17×26, C., 280 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Untold Tales of Spider-Man (1995) # -1, #20/25, Untold Tales of Spider-Man 96/97, Amazing Spider-Man Annual (1964) #37

Volume conclusivo per la raccolta completa di Untold Tales of Spider-Man! I due Annual, compreso quello con i Fantastici Quattro, illustrati da Mike “Madman” Allred e Joe Sinnott! La storia segreta degli agenti dello S.H.I.E.L.D. Richard e Mary Parker, i genitori di Peter! Bonus: un breve racconto mai pubblicato prima e il revival della serie del 2010!

MARVEL BOY CONTRO IL MONDO

Autori: Grant Morrison, J.G. Jones

17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Marvel Boy (2000) #1/6

Ecco a voi Marvel Boy, alias Noh-Varr dell’Impero Kree! Ha visto i suoi amici uccisi dall’ignoranza e dall’odio, e il suo benvenuto sulla Terra sono stati la prigionia e la tortura. Ora è parecchio arrabbiato, e il confine tra essere l’ultimo eroe della Terra o il suo più terrificante nemico è molto sottile… Una combinazione esplosiva tra il genio creativo di Grant Morrison e il talento artistico di J.G. Jones!

LA RINASCITA DEGLI EROI – LA SAGA ORIGINALE

Autori: Jim Lee, Rob Liefeld, Whilce Portacio, Jeph Loeb, AA.VV.

18,3×27,7, C., 1376 pp, col., con sovraccoperta, Euro 95,00

Contiene: Heroes Reborn (1996) #1/2, Captain America (1996) #1/12, Avengers (1996) #1/12, Fantastic Four (1996) #1/12, Iron Man (1996) #1/12, Incredible Hulk (1968) #450

Un grande classico del fumetto Marvel! I Fantastici Quattro e gli Avengers vengono rinnovati e reimmaginati dai più celebri autori degli anni 90! Steve Rogers indosserà il costume di Capitan America per combattere il Teschio Rosso! Thor e altri eroi formeranno gli Avengers! Iron Man se la vedrà con l’Hydra e l’Incredibile Hulk! I Fantastici Quattro affronteranno vecchi nemici… per la prima volta, dall’Uomo Talpa al Dottor Destino!

MARVEL OMNIBUS AVENGERS: OPERAZIONE TEMPESTA NELLA GALASSIA

Autori: Bob Harras, Mark Gruenwald, Steve Epting, Herb Trimpe, AA.VV.

18,3×27,7, C., 960 pp., col., con sovraccoperta, Euro 85,00

Contiene: Avengers (1963) #345/359, Avengers Annual (1967) #21, Captain America (1968) #398/401, Captain America Annual (1971) #11, West Coast Avengers (1985) #80/82, Quasar (1989) #32/34, Wonder Man (1991) #8/9, Iron Man (1968), #278/279, Thor (1966) #445/446, Thor Annual (1966) #17, Fantastic Four Annual (1963) #25

Esplode il conflitto tra Kree e Shi’ar! Due dei più antichi imperi galattici si sono dichiarati guerra, e l’ingrato compito di fare da pacieri tocca agli Eroi più potenti della Terra. E ancora: Ercole contro Thor, una visita dei Predoni Stellari, viaggi nel tempo, il ritorno del Sinistro Mietitore e la minaccia di Proctor! In un volume deluxe, una raccolta di fondamentali storie degli Avengers datate 1992/1993, in parte inedite in Italia.

SUB-MARINER DI BILL EVERETT: GLI ANNI PRIMA DELLA GUERRA VOL. 2

Autori: Bill Everett, Stan Lee, Carl Burgos, Paul Gustavson, AA.VV.

17×26, C., 448 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Sub-Mariner Comics (1941) #2/3, The Human Torch (1940) #5/6, Marvel Mystery Comics (1939) #23/31, All-Winners Comics (1941) #2/4, Daring Mystery Comics (1940) #7/8, Comedy Comics (1942) #9

Ultimo volume con le storie di Namor il Sub-Mariner pubblicate dall’antesignana della Marvel negli anni 40! Alcuni scontri leggendari contro le forze dell’Asse e persino con un vero gigante! Ospiti d’onore, il Patriota e la Torcia Umana! Inoltre, le avventure di Fin, un dimenticato super eroe della Seconda Guerra Mondiale!

CONAN IL BARBARO 14

Autori: Jim Zub, Cory Smith, Roberto De La Torre, Paul Davidson, AA.VV.

23 dicembre • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2018) #25