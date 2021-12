Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 364 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di febbraio 2022. Da segnalare le ripartenze di Amazing Spider-man, Hulk e Venom con nuovi team creativi, le ultime due serie addirittura con nuovi numeri 1.

Le novità Panini Marvel di febbraio 2022

AMAZING SPIDER-MAN 79

Autori: Zeb Wells, Patrick Gleason, Kelly Thompson, Travel Foreman, AA.VV.

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #75

È un nuovo inizio per il quindicinale ragnesco, con il ritorno di… Ben Reilly! Nuovi autori! Un nuovo cast di comprimari! E… un nuovo Spider-Man?! Comincia qui la saga Beyond che sta facendo impazzire i lettori d’oltreoceano! In appendice, due storie brevi con le Figlie del Drago e la dottoressa Kafka!

AMAZING SPIDER-MAN 80

Autori: Zeb Wells, Patrick Gleason, Kelly Thompson, Sara Pichelli

24 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #76/77

Secondo capitolo di Beyond, e Peter Parker è già… in fin di vita?! La Beyond Corporation ha tuttavia uno Spidey di riserva, ed è un clone! Cosa c’entrano in tutto questo la dottoressa Kafka e le Figlie del Drago? Inoltre, direttamente dalle pagine di Hulk… gli U-Foes!

VENOM 1

Autori: Al Ewing, Ram V, Bryan Hitch

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2021) #1

Un team creativo tutto britannico per il nuovo inizio di Venom! Con la caduta di Knull, Eddie Brock è il nuovo Re in Nero cosmico! Un essere onnipotente… sempre che non ci sia qualcuno più potente di lui! Questo significa che il nuovo V-Man è… Dylan Brock!

HULK 1

Autori: Donny Cates, Ryan Ottley

Febbraio 2022 • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Hulk (2021) #1

Non più immortale! Donny Cates e Ryan Ottley inaugurano una nuova, straordinaria epoca per Hulk! La rabbia incontrollabile del Gigante di Giada ha raggiunto nuovi livelli… e nessuno, Avengers compresi, è in grado di placarla! Ma è davvero Hulk il mostro di cui avere paura?

AVENGERS 40

Autori: Jason Aaron, Javier Garron, Carlos Pacheco, Aaron Kuder, AA.VV.

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 96 pp., col. • Euro 7,90

Contiene: Avengers (2018) #50

Il 750° numero originale di Avengers! Un albo celebrativo con la conclusione di World War She-Hulk! La verità sugli Avengers della preistoria! E il debutto dei Signori del Male del multiverso! Inoltre, una storia breve di Thor firmata Christopher Ruocchio e Steve McNiven!

GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA 5

Autori: Christopher Cantwell, Dale Eaglesham

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: United States of Captain America (2021) #5

La Sentinella della Libertà conclude il suo viaggio nel cuore degli U.S.A.! I ladri dello scudo hanno liberato un temibile criminale, e servirà l’aiuto di tutti per riacciuffarlo. Una battaglia epica in cui scendono in campo i Capitani America di ogni tempo, uniti perché il mitico oggetto non sia usato per scopi nefasti. Il gran finale della saga!

IRON MAN 15

Autori: Christopher Cantwell, Ibraim Roberson

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #15

Iron Man scatenato! Ora il Vendicatore d’oro è dotato del potere cosmico… proprio come Korvac! E quando due esseri capaci quasi di ogni cosa si scontrano, a rischio c’è l’equilibrio dell’intero universo. Come possono dei semplici umani fermarli e sperare di salvare Tony Stark?

THOR 19

Autori: Donny Cates, Nic Klein

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #19

…il Dio dei Martelli! Thor ha smarrito Mjolnir… e nemmeno la vista di Lady Sif riesce a scoprire dove si trova. Per localizzarlo, il Tonante si deve rivolgere all’ultima persona a cui vorrebbe chiedere aiuto: Odino!

SAVAGE AVENGERS 27

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

24 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #26

L’ultimo dei Savage Avengers! Kulan Gath ha fatto piazza pulita di tutti i suoi nemici… tranne uno! Non si tratta però solo – si fa per dire… – di sconfiggere un avversario quasi onnipotente, ma di cambiare la storia. Il dado è tratto, il più disperato dei piani è stato messo in moto. Basterà per salvare la Terra?

DAREDEVIL 33

Autori: Chip Zdarsky, Stefano Landini, Francesco Mobili

10 marzo 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #35

I super criminali regnano su New York: ha inizio la battaglia del secolo! Bullseye contro Elektra! Una sfida all’ultimo sangue! Daredevil, appena evaso di prigione, si getta nella mischia! Anche le vite di Wilson Fisk e Typhoid Mary sono appese a un filo!

FANTASTICI QUATTRO 39

Autori: Dan Slott, Francesco Manna

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #38

Wizard e i Terribili Quattro minacciano i Fantastici Quattro sia fuori che dentro l’aula di giustizia! È ora di chiamare una certa eroina verde… l’avvocatessa più famosa al mondo: la sensazionale She-Hulk! Un nuovo, importante sviluppo per un membro della famiglia Richards! E tanti, tanti ospiti d’onore!

S.W.O.R.D. 10

Autori: Al Ewing, Jacopo Camagni, Fernando Sifuentes

Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #10

Il disastro incombe sullo S.W.O.R.D. quando Henry Gyrich muove le sue pedine. Intanto, il traditore fa la sua mossa… creando un incidente di portata cosmica! Su Arakko, Tempesta deve affrontare la Legione Letale e cercare di salvare la Majestrix Xandra! Disegni di Jacopo “Nomen Omen” Camagni!

CAPTAIN MARVEL 26

Autori: Kelly Thompson, Sergio Dávila

24 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #33/34

Tutti gli eroi che hanno avuto la parola “Marvel” nel nome di battaglia sono sotto attacco! Prima è toccato a Carol Danvers, e ora nel centro del mirino c’è la più giovane di tutti: Ms. Marvel! Riuscirà Capitan Marvel a salvare Kamala Khan prima che sia troppo tardi? E, soprattutto, quali sono le vere intenzioni del malvagio Vox Supremo?

INFERNO 3

Autori: Jonathan Hickman, R.B. Silva

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Inferno (2021) #3

I problemi a Krakoa arrivano a grappoli… anzi a Nimrod! Pezzo dopo pezzo, l’utopia mutante inizia a crollare come un castello di carte! Il grande affresco di Jonathan Hickman volge al termine… ma cosa si lascerà dietro l’architetto della rinascita degli X-Men?

X-MEN 5

Autori: Gerry Duggan, Javier Pina, Zé Carlos, Erick Arciniega

17 febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men (2021) #5

Polaris alla riscossa! Cosa l’ha convinta a diventare una degli X-Men di ultima generazione? A loro spese, lo scopriranno i nuovi Reavers! Intanto, il giornalista Ben Urich prosegue nelle sue indagini e torna ad affrontare Ciclope! E le macchinazioni del Dr. Stasi iniziano a prendere forma…

MARAUDERS 23

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Rain Beredo

Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #26

Dallo spazio arriva la minaccia più grande che i Marauders abbiano mai affrontato, Fin Fang Foom. Ma cosa vuole… non lo indovinereste mai! Data la stazza, indovinate chi dovrà affrontarlo?! Torna dalla tomba l’unica persona in grado di distruggere un Nimrod: Harry Leland! Gerry Duggan chiude le trame rimaste in sospeso prima di lasciare la nave!

WOLVERINE 20

Autori: Benjamin Percy, Paco Diaz, Java Tartaglia, Dijjo Lima

17 febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #18

Il cerchio si stringe su Jeff Bannister e sua figlia: riusciranno a sopravvivere e a scoprire chi dà loro la caccia? E Wolverine potrà aiutarli? Chi sta spiando quanto succede su Krakoa? E per chi lavora Maverick? Tante domande, per risposte tutte da scoprire!

X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO 4

Autori: Leah Williams, Lucas Werneck, David Messina, Steve Orlando, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #4, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (XIII)

Penultimo appuntamento con la miniserie che ridefinisce Magneto e Scarlet! A questo punto la domanda che tutti si pongono è… Wanda Maximoff è davvero morta? E se sì, chi l’ha uccisa? E chi sta inviando mostri indistruttibili contro Krakoa? In appendice, una storia di Daken con l’esordio di un nuovo personaggio.

X-FORCE 23

Autori: Benjamin Percy, Robert Gill

Marzo 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #26

Un grave furto è stato compiuto nel boudoir di Krakoa e tocca a Wolverine e al resto di X-Force recuperare il maltolto! Mari in tempesta ed eruzioni vulcaniche non saranno d’aiuto! Ma chi si nasconde dietro al furto?

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 14

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Tom DeFalco, Ron Lim

24 marzo 2022 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #199/200, Spider-Man Unlimited (1993) #1

Il gran finale dell’alleanza con gli X-Men e dello scontro con Goblin! È qui che trovate Nemici del cuore, una delle storie più celebri di Spider-Man! Comincia un crossover a dir poco mitico: Maximum Carnage! Se avete amato Venom: La furia di Carnage, questo vi piacerà molto di più!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 38

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Louise Simonson, June Brigman

10 febbraio 2022 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #194/196, Power Pack (1984) #12

Nimrod si rivela! Il debutto sul campo dell’attuale nemesi mutante nelle classiche storie di Chris Claremont e John Romita Jr… ed è così potente da tenere testa al Fenomeno! Gli X-Men al fianco dei giovani eroi del Power Pack! Inoltre, una storia inedita in Italia con i mutanti e la famiglia Power!

NEW MUTANTS VOL. 1: IL SESTANTE

Autori: Jonathan Hickman, Ed Brisson, Rod Reis, Marco Failla, AA.VV.

Gennaio 2022 • 18,3×27,7, C., 304 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Marauders (2019) #1/12

Jonathan Hickman firma il ritorno dei Nuovi Mutanti! Un tempo Dani Moonstar, Karma, Wolfsbane, Sunspot, Cannonball erano X-studenti adolescenti… oggi addestrano i giovani di Krakoa! Una gioia per gli occhi, grazie all’erede di Bill Sienkiewicz, Rod Reis (Secret Empire), e agli italiani Marco Failla e Flaviano!

CHAMPIONS VOL. 2: KILLER APP

Autori: Danny Lore, Luciano Vecchio

Febbraio 2022 • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Champions (2020) #6/10

Il ritorno dei Champions! E stavolta dovranno affrontare… un social network?! Ms. Marvel, Miles Morales, Nova e gli altri sfidano la multinazionale Roxxon… con la più insolita delle strategie! Un volume autoconclusivo che cambierà la sorte dei più giovani eroi dell’Universo Marvel!

BLACK CAT VOL. 4: CONQUISTERÒ MANHATTAN

Autori: Jed MacKay, Michael Dowling, Joey Vazquez

Marzo 2022 • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Black Cat (2020) #5/7, Black Cat Annual (2021) #1

Finalmente il complesso piano della Volpe Nera viene rivelato! Le sue conseguenze, però, potrebbero portare a un brutto faccia a faccia con Spider-Man! Possibile che sia la fine di un’era tra la Gatta Nera e il Ragno? Inoltre, un’avventura quasi cosmica con le Gemme dell’Infinito!

DAREDEVIL VOL. 3: ATTRAVERSO L’INFERNO

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Francesco Mobili

Gennaio 2022 • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Daredevil (2019) #1/15

Se Matt Murdock è alle prese con i suoi demoni interiori… chi gira per Hell’s Kitchen nei panni di Daredevil? Il detective Cole North continua la sua caccia ai vigilanti! Nel frattempo, il governo del sindaco Wilson Fisk si fa brutale. Un viaggio all’inferno per Matt, in una saga celebrata da pubblico e critica!

FANTASTICI QUATTRO VOL. 3: L’ARALDO DI DESTINO

Autori: Dan Slott, Aaron Kuder, John Lucas, Stefano Caselli, AA.VV.

Gennaio 2022 • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #6/11

Galactus è tornato per divorare la Terra, e soltanto un uomo può fermarlo! No, questa volta non si tratta di Reed Richards… ma del Dottor Destino! I Fantastici Quattro combattono contro la nuova eroina di Latveria: Victoriosa! Il fato di una nazione, della Terra e dell’universo dipendono da un’unica decisione…

AVENGERS VOL. 7: L’ERA DI KHONSHU

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness, Francesco Manna, Gerardo Zaffino, AA.VV.

Marzo 2022 • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Avengers (2018) #31/38

Tony Stark è intrappolato in una caverna nel lontano passato… ha perso l’armatura di Iron Man e presto perderà anche la ragione! Nel presente, gli Avengers sono sotto attacco da parte di uno dei loro membri. Da K’un-Lun al Wakanda, passando per il Greenwich Village, un antico dio egizio e Moon Knight danno inizio all’Era di Khonshu!

CAPITAN AMERICA VOL. 4: TUTTI MUOIONO GIOVANI

Autori: Ta-Nehisi Coates, Bob Quinn, Daniel Acuña, Leonard Kirk, AA.VV.

Gennaio 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Captain America (2018) #20/25

Steve Rogers ha abbandonato il costume di Capitan America! È stato incastrato e braccato, e ora si nasconde nell’ombra. Ma la Sentinella della Libertà non è tipo da arrendersi, e continua a combattere per i suoi ideali. Il momento del ritorno di Cap si fa vicino, mentre il Teschio Rosso fa la sua mossa!

DOCTOR STRANGE E GLI STREGONI SUPREMI: FUORI DAL TEMPO

Autori: Robbie Thompson, Javier Rodriguez

Febbraio 2022 • 18,3×27,7, C., 288 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) #1/12, Doctor Strange (2015) Annual #1

Doctor Strange riunisce gli Stregoni Supremi del passato, del presente e del futuro per tentare di evitare il disastro. Un’antica minaccia rischia di disfare il tessuto della realtà, e un solo Maestro delle Arti Mistiche potrebbe non essere sufficiente a fermarla. Con Merlino, l’Antico, Wiccan e… il Dimenticato? La serie completa per la prima volta raccolta in un unico volume!

MARVEL GIANT-SIZE EDITION CIVIL WAR

Autori: Mark Millar, Steve McNiven

Febbraio 2022 • 20,5×31, C., 240 pp., col., con cofanetto Euro 35,00

Contiene: Civil War (2006) #1/7

Eroe contro eroe nella storia che ha ispirato il film Captain America: Civil War! L’approvazione dell’Atto di registrazione ha diviso la comunità supereroica, e ora Capitan America e Iron Man sono alla guida di due fazioni opposte. E quando la guerra civile reclamerà la prima vittima, niente sarà più come prima! Una delle saghe Marvel più importanti di sempre in uno spettacolare volume in formato gigante ricco di imperdibili contenuti extra.

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 3: ROTTA DI COLLISIONE

Autori: Ed Brubaker, Mike Perkins, Javier Pulido, Marcos Martin

Gennaio 2022 • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Captain America (2004) #15/17, Captain America 65th Anniversary Special (2006) #1

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 4: IL BLITZ DEL XXI SECOLO

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting

Gennaio 2022 • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Captain America (2004) #18/21

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 5: CIVIL WAR

Autori: Ed Brubaker, Mike Perkins, Lee Weeks

Febbraio 2022 • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Captain America (2004) #22/24, Winter Soldier: Winter Kills (2006) #1

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 6: LA MORTE DEL SOGNO

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting, Mike Perkins

Febbraio 2022 • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Captain America (2004) #25/30

MARVEL MUST-HAVE WOLVERINE: ARMA X

Autore: Barry Windsor-Smith

Febbraio 2022 • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Marvel Comics Presents (1988) #72/84

Wolverine ha rappresentato molte cose per altrettante persone, ma per qualcuno era solo un’arma… e le armi possono uccidere! Il passato dell’uomo noto come Logan è pieno di misteri, e quello più tragico sta per venire alla luce. La risposta alla domanda che i fan si sono posti per anni: chi ha ricoperto di adamantio lo scheletro di Wolverine? Il mutante artigliato come non lo avevate mai visto, in una delle storie Marvel non soltanto più importanti, ma anche più drammatiche di sempre, frutto del genio di un maestro dei comics come Barry Windsor-Smith.

MARVEL MUST-HAVE MARVEL ZOMBIES

Autori: Robert Kirkman, Sean Phillips

Febbraio 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Marvel Zombies (2006) #1/5

In una Terra in tutto e per tutto simile a quella che conosciamo, un virus ha trasformato i super eroi in mostri affamati di carne. Ma ora che le riserve di umani da divorare sembrano essere agli sgoccioli, dove troveranno di che nutrirsi? Come se non bastasse, l’arrivo di Silver Surfer apre la porta a scenari se possibile ancora più inquietanti… Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dal disegnatore pulp per eccellenza Sean Phillips (Criminal), il più orrorifico tra gli universi paralleli!

AMAZING FANTASY: L’ISOLA DEL MISTERO

Autore: Kaare Andrews

Marzo 2022 • 20,5×31, C., 128 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Amazing Fantasy (2021) #1/5

Diverse, amatissime versioni di Capitan America, Spider-Man e Vedova Nera vengono strappate alle loro epoche… e finiscono su una misteriosa isola di un mondo dove tutto è possibile! Un grande omaggio alla fantascienza e al fantasy vintage in un volume autoconclusivo! Una nuova pietra miliare da Kaare Andrews (Spider-Man: Il regno)!

I GRANDI TESORI MARVEL SPIDER-MAN: BLU

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

Giugno 2022 • 25,5×35,5, C., 168 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Spider-Man: Blue (2002) #1/6

Celebriamo i sessant’anni di Spider-Man con una delle sue storie più amate! È il giorno di San Valentino, e Peter Parker torna nel luogo dove ha perso l’amata Gwen Stacy… Inizia così un viaggio emozionante tra i ricordi, gli amori e le avventure dell’Arrampicamuri. Una chicca nostalgica per vecchi e nuovi fan del Ragno firmata da Jeph Loeb e Tim Sale (Batman: Il lungo Halloween).

LA NASCITA DI ULTRAMAN

Autori: Kyle Higgins, Mat Groom, Francesco Manna

Marzo 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: The Rise of Ultraman (2021) #1/5

Ultraman, la famosissima icona pop giapponese, protagonista di una miniserie prodotta dalla Marvel! I Kaiju, mostri terrificanti e spietati, camminano sulla Terra, e per fermarli è stata creata la United Science Patrol! La vita di Shin Hayata, che sogna di entrare a far parte dell’agenzia segreta, cambia radicalmente quando si trova davanti uno strano bozzolo di energia… Il punto di partenza ideale per chi volesse conoscere questo leggendario eroe giapponese!

CONAN LA LEGGENDA VOL. 1: INTRUSI A PALAZZO E ALTRE STORIE

Autori: Mike Mignola, Cary Nord, Tim Truman, Tomas Giorello, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, C., 352 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Conan (2003) #29/31, #34/38, #40/44

Tornano le storie di Conan il Barbaro prodotte nei primi anni 2000! Comincia qui la proposta cronologica, a cominciare da Le sale dei morti, sceneggiata da Mike Mignola (Hellboy)! Inoltre, Tim Truman si impone come uno dei grandi autori del Cimmero con l’adattamento di Intrusi a palazzo, di R.E. Howard! Un cartonato degno di Crom!

