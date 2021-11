Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 362 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di gennaio 2022. Da segnalare l’ultimo numero dell’Immortale Hulk, la ristampa di X-Men Inferno e il primo volume con le storie classiche di Moon Knight.

Potete recuperare anche le novità Panini Marvel annunciate per dicembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Panini Marvel di gennaio 2022

INFERNO 2

Autori: Jonathan Hickman, Stefano Caselli

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Inferno (2021) #2

A Krakoa il castello di carte eretto da Magneto, Charles Xavier e Moira X sta per crollare. Chi dovranno coinvolgere per stabilizzarlo? Il grande X-affresco di Jonathan Hickman si prepara a deflagrare! I piani di Mystica per riportare in vita la sua amata Destiny! Intanto, in orbita attorno al Sole, nella Forgia di Orchis… c’è chi inizia a trarre delle conclusioni!

X-MEN 4

Autori: Gerry Duggan, Javier Pina, Christina Strain, Jason Loo

20 gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men (2021) #4, Marvel’s Voices: Identity (2021) #1 (II)

Quali pericoli si nascondono nella notte per gli X-Men? Come possono difendersi da un avversario che conosce le loro paure più nascoste? Come possono sconfiggere… Incubo? Intanto il giornalista Ben Urich continua le sue indagini e fa nuove scoperte! Bonus: una breve storia dedicata a Jubilee e alla sua famiglia.

MARAUDERS 22

Autori: Gerry Duggan, Phil Noto, Alyssa Wong, Whilce Portacio

Gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #25, Marvel’s Voices: Identity (2021) #1 (V)

La sortita dei Marauders su Arakko non è stata delle più fortunate e ora Emma, Kate e il resto della squadra devono cercare di sopravvivere! Non sarà affatto facile nello spazio… dove nessuno può sentirti urlare! In appendice, una storia breve con Alfiere e Wave degli Agenti dell’Atlas! Disegni di un mito: Whilce Portacio!

NEW MUTANTS 20

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #23

Magik, Dani, Warpath e il resto della squadra si rende conto che, forse, mettere alle strette Amahl Farouk non è stata la più saggia delle mosse! Sopravvivranno alla morsa del Re delle Ombre? O toccherà ad Anole, Cosmar, No-Girl, Rain Boy e Scout tirarli fuori dai guai? Dopo questo numero i New Mutants non saranno più gli stessi!

X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO 3

Autori: Leah Williams, Lucas Werneck, David Messina, J.J. Kirby

Gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #3, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (X)

Scarlet è stata rinvenuta morta al termine del Gala Infernale. Tutti gli indizi suggeriscono un omicidio e portano a Magneto! Ma Wanda Maximoff è davvero morta? Chi ha attentato alla sua vita, e chi sta inviando mostri indistruttibili contro Krakoa? In appendice: una storia dedicata a Northstar e a suo marito!

WOLVERINE 19

Autori: Benjamin Percy, Lan Medina, Cam Smith

20 gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #17

C’è un messaggio nella bottiglia per Logan… e i Police di Sting non c’entrano, perché arriva da un suo amico. Il contenuto del messaggio sarà rivelato solo nell’ultima pagina! I tre giorni del condor di Jeff Bannister! Inoltre, il ritorno in scena – e a Krakoa – di Maverick!

X-FORCE 22

Autori: Benjamin Percy, Robert Gill

Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #25

Le recenti azioni di Colosso avranno ripercussioni su questa testata o si limiteranno a provocare danni solo nella miniserie Inferno? Di sicuro Wolverine e il resto di X-Force avranno il loro bel daffare… dovendo affrontare una nuova e inaspettata minaccia a Krakoa! Quali mani si macchieranno di sangue questa volta?

S.W.O.R.D. 9

Autori: Al Ewing, Jacopo Camagni

Gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #9

Su Arakko è il momento di visite importanti: arriva la giovane Majestrix Xandra con il suo illustre seguito di guardie imperiali Shi’ar… peccato che si portino dietro una nuova e micidiale minaccia! Un regalo di Henry Gyrich e Orchis, che rivelano chi sia la loro talpa nello S.W.O.R.D.! Disegni di Jacopo “Nomen Omen” Camagni!

AMAZING SPIDER-MAN 77

Autori: Peter David, Greg Land

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: Crossroads (2021) #2/3

Seconda parte di Crocevia, con il ritorno del Golia Verde di Hulk: Gli anni perduti! D’altronde, è un’altra delle miniserie mai narrate del Simbionte Spider-Man! Tornate con noi al periodo in cui Peter Parker indossava il Klyntar di Venom! Ospiti speciali, la Gatta Nera, Doctor Strange e non solo!

AMAZING SPIDER-MAN 78

Autori: Peter David, Greg Land

27 gennaio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: Crossroads (2021) #4/5

Si conclude qui Crocevia, la miniserie mai narrata del Simbionte Spider-Man! Un numero-omaggio a Jack “The King” Kirby con tante sue creazioni! Sì, non temete, ci sono anche gli Eterni! E nel prossimo numero, tutti pronti per l’inizio di Beyond con il ritorno di Ben Reilly!

VENOM 41

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Manuel Garcia

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Extreme Carnage: Omega (2021) #1

Il gran finale del crossover Extreme Carnage! Gli autori della prima parte si riuniscono per rivelarci il destino dei simbionti! Una battaglia così clamorosa che serve uno stadio per contenerla! E tra un mese Venom 1, di Al Ewing, Ram V e Bryan Hitch!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 18

Autori: Saladin Ahmed, Christopher Miller, Phil Lord, Carmen Carnero, AA.VV.

Gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #30

Festeggiamo il primo decennale di Miles Morales con il suo nuovo costume in azione! Un albo sensazionale con tante storie brevi, tra cui una realizzata dalla sua cocreatrice Sara Pichelli! Un racconto completo degli autori di Spider-Man: Un nuovo universo! La prima storia Marvel di Kemp Powers, regista e sceneggiatore candidato all’Oscar per Una notte a Miami e Soul!

L’IMMORTALE HULK 45

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Gennaio 2022 • 17×26, S., 88 pp., col. • Euro 7,90

Contiene: Immortal Hulk (2018) #50

Gran finale per la saga dell’Immortale Hulk! Nel Regno di Sotto, il Golia Verde affronta i fantasmi del passato per trovare le risposte a tutte le sue domande! I protagonisti della saga torneranno sulla scena per la passerella finale! Con Colui al di sotto di tutti, il Capo e Jackie McGee! Senza dimenticare Bruce Banner e la Porta Verde!

Recuperate il nostro articolo sulle origini di Hulk

DAREDEVIL 32

Autori: Chip Zdarsky, Stefano Landini

3 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #34

New York è di nuovo nel caos! Daredevil è vittima di una pericolosa droga sperimentale e ha assunto il controllo della prigione in cui è detenuto! Il detective Cole North si prepara a scontrarsi nuovamente con il Diavolo Rosso! E mentre Elektra si appresta ad affrontare per l’ultima volta Bullseye… ecco spuntare un’altra Donna senza Paura!

FANTASTICI QUATTRO 38

Autori: Dan Slott, Nico Leon

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #37

È la notte di Halloween! Ben e Alicia decidono di far conoscere ai loro bambini la tradizionale usanza del “dolcetto o scherzetto”! Ma non si rivelerà una buona idea… specie in presenza di uno dei più grandi nemici dei Fantastici Quattro! Ma l’intervento di Spider-Man potrebbe ribaltare la situazione!

AVENGERS 39

Autori: Jason Aaron, Javier Garron

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #49

La Hulk d’Inverno contro Namor! Sarà guerra sotto i mari con la Guardia d’Inverno!. E la Vedova Rossa ha dei piani persino più sanguinosi… Gli Avengers riusciranno a fermare She-Hulk?

GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA 4

Autori: Christopher Cantwell, Alyssa Wong, Ron Lim, Jodi Nishijima

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: United States of Captain America (2021) #4

Nuova tappa del viaggio di Steve Rogers e Sam Wilson! U.S.Agent e il Soldato d’Inverno si uniscono alla caccia all’impostore, e le trame nemiche si fanno più chiare! La Rete dei Capitani si amplia con l’entrata in scena di Arielle Agbayani, studentessa della Hargrove University e… Cap del campus! C’è una nuova Capitan America in circolazione e non si fa scrupoli a raddrizzare i torti nell’ambiente universitario!

SAVAGE AVENGERS 26

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

27 gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #25

Insoliti alleati! Kulan Gath sembrerebbe avere avuto la meglio sugli eroi, ma non è detta l’ultima parola. La partita si è infatti arricchita di un nuovo, sorprendente giocatore, e il suo arrivo potrebbe stravolgere le sorti della guerra. Chissà come mai, abbiamo l’impressione che Conan inizi a rimpiangere l’Era Hyboriana…

THOR 18

Autori: Donny Cates, Pasqual Ferry

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #18

Il suo nome è Throg, la rana del tuono! E Thor ha una missione segreta molto importante da affidargli… Nelle sue zampe c’è il futuro dell’Universo Marvel! Alle matite, Pasqual Ferry, già disegnatore del mitico ciclo di storie scritto da Matt Fraction!

IRON MAN 14

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #14

La nascita dell’Iron Man cosmico! Tony Stark ha avuto un assaggio di un potere enorme, e questo lo ha cambiato per sempre. Ora tempo e spazio sono concetti da rivedere con gli occhi di uno degli uomini dall’ego più smisurato mai esistiti. Questo potrebbe significare un drastico e radicale cambio per l’intero universo… e la realtà che conosciamo!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 13

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

27 gennaio 2022 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #195/197

Si conclude La morte di Vermin, con il ritorno del Barone Zemo! Comincia qui una trilogia con gli originali X-Men e… il Professor Power! E se pensavate che quest’ultimo fosse un peso piuma, preparatevi a ricredervi! Un altro colpo magistrale della premiata coppia di autori di Il bambino dentro!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 37

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Paul Smith

13 gennaio 2022 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: X-Men/Alpha Flight (1985) #2, Uncanny X-Men (1963) #193

Il finale dell’avventura asgardiana con gli X-Men e Alpha Flight! Ospite d’onore… Loki! Celebriamo 100 numeri dei nuovi Uomini X con una storia di lunghezza extra firmata da Chris Claremont e John Romita Jr.! Il ritorno di… Thunderbird? Ma non era morto? Inoltre: Nimrod sta arrivando!

MARVEL: THE END

Autori: Erik Larsen, Joe Kelly, Kelly Thompson, Adam Warren, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Venom: The End (2020) #1, Captain America: The End (2020) #1, Captain Marvel: The End (2020) #1, Miles Morales Spider-Man: The End (2020) #1, Deadpool: The End (2020) #1, Doctor Strange: The End (2020) #1

La sensazionale raccolta dei sei speciali The End usciti nel 2020! Assistete con noi all’ultima avventura di alcuni dei super eroi Marvel più celebri! La fine di Miles Morales! Venom! Deadpool! Con la partecipazione di Capitan Marvel, Doctor Strange e Capitan America!

AMERICA CHAVEZ: MADE IN THE USA

Autori: Kalinda Vazquez, Carlos Gomez

Febbraio 2022 • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: America Chavez: Made in the USA (2021) #1/5

America Chavez è forte, sa volare, è invulnerabile e apre portali dimensionali! Dotata di un talento naturale quando si tratta di fare a botte, ha militato in gruppi come Young Avengers, Ultimates e Avengers della Costa Ovest. Ora è tempo di conoscerla meglio, e l’occasione è una misteriosa minaccia a cui seguiranno rivelazioni che metteranno in crisi le sue certezze. Un volume interamente dedicato a una delle eroine più amate dell’Universo Marvel!

MARVEL OMNIBUS: SHE-HULK DI DAN SLOTT

Autori: Dan Slott, Juan Bobillo, Paul Pelletier, Rick Burchett, AA.VV.

Marzo 2022 • 18,3×27,7, C., 832 pp., col., con sovraccoperta Euro 79,00

Contiene: She-Hulk (2004) #1/12, She-Hulk (2005) #1/21, Marvel Westerns: Two-Gun Kid (2006) #1

Sulla Terra Jennifer Walters ha affrontato i casi più impensabili, tanto nelle vesti di super eroina quanto nelle aule di tribunale. E ora è arrivato il momento per lei di esercitare la professione forense nel cosmo! Spider-Man vs. il Daily Bugle, Titania, il Tribunale Vivente, Kid Due Pistole, gli eventi di Civil War… per She-Hulk la noia proprio non esiste! Possibile, allora, che in mezzo a tutto questo abbia anche trovato il tempo per sposarsi? Per la prima volta in un unico volume il fondamentale ciclo della Gigantessa di Giada scritto da Dan Slott: una raccolta di storie divertentissime e originali destinate ad avere un grande impatto anche sull’Universo Marvel di oggi.

MARVEL OMNIBUS: MOON KNIGHT CLASSIC VOL. 1

Autori: Doug Moench, Frank Miller, Bill Sienkiewicz, Don Perlin, AA.VV.

Maggio 2022 • 18,3×27,7, C., 1016 pp., col., con sovraccoperta Euro 89,00

Contiene: Werewolf by Night (1972) #32/33, Marvel Spotlight (1971) #28/29, Defenders (1972) #47/50, Spectacular Spider-Man (1976) #22/23, Marvel Two-In-One (1974) #52, Moon Knight (1980) #1/20, Marvel Team-Up Annual (1976) #4, Defenders (1972) #51, Hulk! Magazine #11/15, #17/18, #20, Marvel Preview (1975) #21, Amazing Spider-Man (1963) #220

Le avventure che hanno creato il mito di Moon Knight! A partire dalle pagine di Werewolf by Night, Marc Spector ha fatto la sua entrata trionfale nell’Universo Marvel. Mercenario, cacciatore di lupi mannari, playboy milionario, tassista e anche super eroe: le facce del Cavaliere Lunare sono tante quante le sue personalità. Un volume di oltre mille pagine con storie mai pubblicate prima e una ricca sezione di contenuti extra!

X-MEN: INFERNO

Autori: Chris Claremont, Louise Simonson, Marc Silvestri, Walt Simonson, AA.VV.

Maggio 2022 • 17×26, C., 624 pp., col. • Euro 72,00

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #239/243, X-Factor (1986) #33/39, X-Terminators (1988) #1/4, New Mutants (1983) #71/73, Excalibur (1989) #6/7

L’edizione definitiva di una delle X-saghe più amate di sempre! Per salvare il figlio avuto dall’X-Man Ciclope, Madelyne Pryor è disposta a tutto: anche a scatenare l’inferno su Manhattan! X-Men, X-Factor, Nuovi Mutanti, Excalibur e i giovani di X-Terminators uniti contro le forze infernali! Una saga epocale in un’edizione elegante, ricca di extra e con storie che non si vedono da trent’anni!

MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN VOL. 19

Autori: Marv Wolfman, Keith Pollard, Sal Buscema, John Byrne, AA.VV.

Maggio 2022 • 17×26, C., 296 pp., col., con sovraccoperta Euro 28,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #193/202, Amazing Spider-Man Annual (1964) #13, Spectacular Spider-Man Annual (1979) #1

Arriva la Gatta Nera! Felicia Hardy fa il suo debutto, e la vita di Peter Parker non sarà più la stessa. E ancora: Mysterio, Kingpin, il Dottor Octopus e il ritorno di Punisher. Non manca davvero nulla in questa imperdibile raccolta di storie di Spider-Man uscite negli States tra il 1979 e il 1980!

MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TEAM-UP VOL. 2

Autori: Len Wein, Gil Kane, Ross Andru, Sal Buscema, AA.VV.

Maggio 2022 • 17×26, C., 296 pp., col., con sovraccoperta Euro 28,00

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #12/22, Daredevil (1964) #103

Licantropus, Ghost Rider… con amici del genere, chi ha bisogno di nemici? Un nuovo volume ricco di alleanze classiche tra Spider-Man e gli altri eroi Marvel! Questa volta, tra i tanti che affiancheranno Peter Parker contro minacce come l’Uomo Talpa, Orb e Stegron, troviamo Capitan America, Pantera Nera, Doctor Strange, il Capitan Marvel originale e tanti altri. E, ciliegina sulla torta, la Torcia Umana e l’Incredibile Hulk contro Blastaar!

Le ristampe Panini Marvel di gennaio 2022

A gennaio 2022 tornano disponibili i seguenti volumi targati Panini Marvel: MARVEL OMNIBUS: WARLOCK e MARVEL MASTERWORKS: IRON MAN VOL. 1 (SECONDA RISTAMPA).