Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 361 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di novembre 2021. Da FANTASTICI QUATTRO 36 che celebra i primi 60 anni dei Fantastici Quattro. L’albo uscirà nella speciale Leo Ortolani Edition. Da segnalare anche MARVEL MUST-HAVE: ASSEDIO, X-MEN – CHILDREN OF THE ATOM VOL. 1: INCREDIBILI, X-CORP VOL. 1: SEMPLICEMENTE SUPERIORI, NON-STOP SPIDER-MAN: IL GIOCO DEL CERVELLONE, IL CAVALIERE NERO: LA MALEDIZIONE DELLA LAMA D’EBANO, X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO 1.

Le novità Panini Marvel di novembre 2021

FANTASTICI QUATTRO 36

Autori: Dan Slott, John Romita Jr., Mark Waid, Paul Renaud

11 novembre • 17×26, S., 88 pp., col. • Euro 7,90

Contiene: Fantastic Four (2018) #35

60 anni di Fantastici Quattro! Festeggiamoli con un albo titanico che sancirà il ritorno del grande John Romita Jr. alla Marvel! L’intera dinastia Kang vuole distruggere ogni epoca dei Fab Four! Riusciranno Reed, Susan, Ben e Johnny a sopravvivere? Inoltre: nuovi, drammatici dettagli sulle origini del Quartetto!

FANTASTICI QUATTRO: SPECIALE ANNIVERSARIO – LEO ORTOLANI EDITION

Autori: AA.VV.

Novembre • 18×26, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Viva la Prima Famiglia Marvel: i Fantastici Quattro compiono 60 anni! Un albetto speciale in uscita in contemporanea con gli Stati Uniti, creato per celebrare questo storico anniversario! Un’antologia di storie inedite, oltre a un racconto classico ridisegnato da un team di autori di primissimo piano. Bonus speciale per i lettori italiani: una copertina inedita creata per l’occasione dal mitico Leo Ortolani!

X-MEN 2

Autori: Gerry Duggan, Pepe Larraz

11 novembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men (2021) #2

La Terra è sotto attacco, e questa volta tocca ai nuovissimi X-Men respingere un’onda Annihilation che potrebbe spazzare via intere città! E se sulla Terra Rogue deve impedire la nascita di una bisca clandestina… nello spazio Cordyceps Jones scommette sulla distruzione del nostro mondo! Inoltre: chi è il Dr. Stasis? E che rapporti ha con Orchis?

MARAUDERS 20

Autori: Gerry Duggan, Ivan Fiorelli, Anthony Oliveira, Javier Garrón

Novembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #23, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1

Il rifornimento globale dei farmaci krakoani è in crisi, il mercato nero esplode ovunque… e i Verendi ne approfittano! In Irlanda i Marauder provano a porre riparo, ma incontrano un ostacolo inatteso. Con l’apparizione di Banshee e di una nuova aspirante recluta del team! In appendice, una breve storia dell’Uomo Ghiaccio da adolescente.

NEW MUTANTS 18

Autori: Vita Ayala, Rod Reis, Terry Blas, Kendall Goode

Novembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #21, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1

“Lei” è morta, ma grazie ai suoi amici finalmente qualcuno si accorge della sua scomparsa… e nasce un caso di coscienza! Frattanto Warpath porta sulla Luna un gruppetto di adolescenti alla Residenza Summers… e l’inesperto team deve affrontare una delle minacce più terribili dell’universo! Inoltre, una storia di Anole e Daken!

WOLVERINE 17

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

18 novembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #15

Diamanti rubati e racconti di pirati davanti a un bicchiere di rum. Tutto normale… se i diamanti non fossero logici e i pirati di Arakko! Logan continua a indagare sul furto, ma ha uno scoglio davanti: Sevyr Blackmore! E tutte le piste conducono all’ancor più temibile Solem! È giunta l’ora di sfoderare nuovamente la lama di Muramasa?

X-FORCE 20

Autori: Benjamin Percy, Martin Coccolo

Dicembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #23

I piani della Bestia si scontrano con quelli altrettanto cinici di Mikhail Rasputin… ma quali sono i progetti di quest’ultimo? E da quale parte starà Colosso nell’ormai inevitabile conflitto? Le trame di Benjamin Percy si infittiscono e i nodi stanno per venire al pettine! Disegni dell’uruguaiano Martin Coccolo!

X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO 1

Autori: Leah Williams, Lucas Werneck

Novembre • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #1

Il Gala Infernale ha fatto una vittima: “Lei” è stata uccisa, e ora spetta a X-Factor, X-Men e X-Force scoprire perché e da chi! Tutti gli indizi portano a Magneto! Ma il Signore del Magnetismo accetterà di essere processato senza ribellarsi? Il primo grande capitolo di un’entusiasmante miniserie!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 15

Autori: Al Ewing, Juan Frigeri

Novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #16/17

Comincia qui L’ultima Annihilation, un crossover invernale in quattro parti! La guerra universale per porre fine a tutte le guerre! Mutanti, alieni e umani alleati contro una minaccia a dir poco terrificante! E il Dr. Strange, che già l’ha affrontata, non sembra affatto all’orizzonte…

S.W.O.R.D. 7

Autori: Al Ewing, Stefano Caselli

Novembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #7

Il secondo capitolo di L’ultima Annihilation! Una nuova, grande minaccia cosmica sta mettendo a ferro e fuoco l’intero universo, e toccherà allo S.W.O.R.D. difendere la Terra! Valerio Schiti lascia la serie nelle abili mani di un altro italiano, Stefano Caselli! Inoltre, faccia a faccia fra il sovrano di Latveria e la Regina di Arakko!

AMAZING SPIDER-MAN 73

Autori: Nick Spencer, Ed Brisson, Mark Bagley, Federico Vicentini, AA.VV.

11 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #72, Sinister War (2021) #3

Terzo episodio della più grande battaglia di Spider-Man di tutti i tempi: Sinister War! Decine di super criminali vogliono la pelle del Tessiragnatele, e tutto per opera di Kindred! La rivelazione su Norman Osborn che stavamo tutti aspettando! Ma soprattutto, una tomba si scoperchia e ne esce… lui! Sì, proprio lui!

AMAZING SPIDER-MAN 74

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Ed Brisson, Federico Vicentini, AA.VV.

25 novembre • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #73, Sinister War (2021) #4

La sconvolgente conclusione di Sinister War! Alla fine della battaglia, non potrete credere allo scenario che si parerà davanti ai vostri occhi! Anche perché vi aspettano una morte gloriosa e un alleato impensabile! Altro non possiamo dirvi, a parte che nel prossimo numero si chiude il ciclo di Nick Spencer!

VENOM 39

Autori: Alyssa Wong, Chris Mooneyham, Clay Mcleod Chapman, Danilo Beyruth, AA.VV.

11 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Extreme Carnage: Lasher (2021) #1, Extreme Carnage: Riot (2021) #1

Continua Extreme Carnage, folle crossover autunnale con tutti i più celebri simbionti! Riflettori puntati su Riot e Lasher, due delle creature della Fondazione per la vita! Al debutto un eroe simbiotico finora mai apparso: Silenzio! Ma qual è il piano a lungo termine di Carnage?

MILES MORALES: SPIDER-MAN 17

Autori: Saladin Ahmed, Carmen Carnero, Chris Allen

Novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #28/29

Si conclude qui la Saga del clone di Miles Morales! Un numero al cardiopalma in cui il nostro eroe deve dare veramente il massimo per la sua famiglia! Selim, Mindspinner e Shift potrebbero essere il pericolo maggiore mai affrontato dal giovane Spider-Man! Fidatevi, nessuno di voi può immaginare cosa accadrà nel finale!

AVENGERS 37

Autori: Jason Aaron, Javier Garron

11 novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #47

She-Hulk prigioniera della Stanza Rossa! È il luogo dove i più letali assassini russi vengono forgiati, e ora Jennifer Walters è in loro custodia! Riusciranno gli Avengers a salvarla prima che… defezioni?! La seconda parte della cataclismatica World War She-Hulk!

GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA 2

Autori: Christopher Cantwell, Mohale Mashigo, Dale Eaglesham, Natacha Bustos

11 novembre • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: United States of Captain America (2021) #2

Prosegue il viaggio di Capitan America alla scoperta della… Rete dei Capitani! Steve Rogers e Sam Wilson sono sulle tracce di chi ha rubato lo scudo, ma il loro nemico sembra sempre un passo avanti rispetto a loro. Nel frattempo, alcuni vecchi nemici si muovono dietro le quinte… Inoltre: chi è Nichelle Wright, la Capitan America di Harrisburg?

IRON MAN 12

Autori: Christopher Cantwell, Angel Unzueta

11 novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #12

Iron Man a bordo di Taa II, la nave di Galactus! Non dovrà affrontare l’affamato Divoratore di Mondi, ma le letali armi di difesa della nave. Così potrà finalmente fronteggiare Korvac per un faccia a faccia attesissimo. Ad attenderlo, gli scagnozzi di Korvac, tra cui… la Torcia Umana originale!

THOR 16

Autori: Donny Cates, Michele Bandini

11 novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #16

Un guerriero e il suo martello… questi sono gli elementi che hanno sempre definito Thor. Ma ora il re di Asgard ha capito che è necessario metterli da parte! Inoltre: una rissa con Odino!

L’IMMORTALE HULK 43

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #48

Comincia il countdown per il gran finale dell’amatissima serie di Al Ewing e Joe Bennett! Interrogandosi sugli ultimi eventi, Hulk si affida all’unica persona che l’ha sempre compreso e lo conosce meglio di chiunque altro… ma chi si troverà di fronte davvero? Il conciliante volto di Betty Ross o la spaventosa maschera dell’Arpia Rossa?

SAVAGE AVENGERS 24

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

25 novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #23

Anche una divinità ancestrale ha bisogno di assistenza! Nel corso dell’ultimo anno, Kulan Gath si è letteralmente nutrito di Shuma-Gorath. Per questo ha chiesto al Dottor Strange di fargli una visita a domicilio. E con un infermiere di eccezione come Conan cosa potrebbe mai andare storto?

DAREDEVIL 30

Autori: Chip Zdarsky, Mike Hawthorne

2 dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #32

L’Angelo della Morte è giunto a Hell’s Kitchen! Una serie di atroci delitti mette a dura prova la tempra di Elektra nel suo ruolo di nuovo Daredevil! Mentre la città di New York sprofonda nel panico, Matt Murdock affronta giorno dopo giorno le sfide della prigione… e i detenuti non sono i suoi soli persecutori!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 11

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, M.C. Wyman, Bob McLeod

25 novembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #188/189, Spectacular Spider-Man Annual (1979) #13

Si conclude qui Preparativi funebri, con il ritorno dell’Avvoltoio! Ma tra Goblin e Rhino, il Tessiragnatele avrà poco tempo per rilassarsi dopo aver affrontato Adrian Toomes! Senza contare una cena di famiglia dove forchette e coltelli diverranno armi! Inoltre, una storia breve di Corvo Nero, personaggio ben noto ai lettori delle storie di Capitan America scritte da J.M. DeMatteis!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 35

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Craig Hamilton, Dave Cockrum

11 novembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #191/192, Marvel Fanfare (1982) #44, Bizarre Adventures (1981) #27

Gli X-Men e gli altri eroi sono prigionieri di un mondo Hyboriano! Kulan Gath, lo stregone nemico giurato di Conan, ha trasformato Manhattan! Un’avventura solitaria di Nightcrawler disegnata dal grande Dave Cockrum! Una chicca anni 80: Chris Claremont & Craig Hamilton raccontano uno storico incontro tra Mystica e Tempesta!

IL CAVALIERE NERO: LA MALEDIZIONE DELLA LAMA D’EBANO

Autori: Simon Spurrier, Sergio Fernandez Davila

Novembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Black Knight: Curse of the Ebony Blade (2021) #1/5

Il ritorno del più grande cavaliere di tutti i tempi! Dane Whitman sfoggia la sua magica Lama d’Ebano, ma insieme al suo potere la spada porta con sé una maledizione. Chiunque la usi rischia di finire consumato dalla sete di sangue e caos… Il Cavaliere Nero dovrà prendere parte a un conflitto, da Camelot alla New York contemporanea, che lo metterà alla prova e sfiderà tutte le sue certezze.

THE MARVELS: LE MERAVIGLIE

Autori: Kurt Busiek, Yldiray Cinar

Novembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: The Marvels (2021) #1/5

Una nuova serie regolare scritta da Kurt “Marvels” Busiek! Un’opera ambiziosa con storie che attraversano decenni e spaziano dal cosmo al dramma umano. Con – letteralmente – tutti gli eroi Marvel: dai primissimi alle superstar del domani. Capitan America, Spider-Man, Punisher, la Torcia Umana, la Visione della Golden Age, Iron Man, Thor e molti altri!

MARVEL-VERSE: SPIDER-MAN

Autori: AA.VV.

Dicembre • 15×23, B., 120 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Mythos: Spider-Man (2007) #1, Amazing Spider-Man (1963) #32/33, Marvel Adventures: Spider-Man (2005) #2/3

Un volume per celebrare il più celebre e amato super eroe del mondo: Spider-Man! La versione moderna delle sue origini, una delle saghe più iconiche e famose e lo scontro con i suoi nemici più terribili, unitisi a formare il terribile gruppo dei Sinistri Sei! Cinque storie selezionate per vecchi e nuovi lettori, o per chi conosce il personaggio semplicemente grazie ai suoi film. Una lettura imperdibile per chi ama il Tessiragnatele e desidera (ri)leggere alcune delle sue avventure più belle!

NON-STOP SPIDER-MAN: IL GIOCO DEL CERVELLONE

Autori: Joe Kelly, Chris Bachalo

Dicembre • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Non-Stop Spider-Man (2021) #1/5

Ritmo incessante e azione vorticosa nella nuova collana illustrata da Chris Bachalo, lo straordinario artista di Death e Deadpool! Un mistero all’Empire State University lancia Spider-Man in un’avventura in giro per il mondo! E il bello è che Peter Parker ha poco tempo a disposizione per venirne a capo… sempre che il Barone Zemo e altri criminali glielo consentano!

BLACK WIDOW VOL. 2: LA VEDOVA NERA SONO IO

Autori: Kelly Thompson, Elena Casagrande, Rafael De La Torre

Dicembre • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Black Widow (2020) #6/12

Continuano le avventure inedite della Vedova Nera! Natasha Romanoff è reduce dalla più emozionante avventura della sua lunga vita, e l’esperienza le ha donato un nuovo sguardo sul mondo. La scena si sposta a San Francisco, dove debutta un nuovo avversario: il suo nome è Apogee! E Frisco ha disperatamente bisogno di Natasha… solo che ancora non lo sa.

WAY OF X: LA RIVELAZIONE DI ONSLAUGHT

Autori: Simon Spurrier, Dan Quinn

Dicembre • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Way of X (2021) #1/5, X-Men: The Onslaught Revelation (2021) #1

Quando la morte viene sconfitta, come avviene a Krakoa, cosa rimane della religione e dell’istinto di conservazione? L’omicidio è ancora un delitto? Nightcrawler è in piena crisi teologica e filosofica, e a tirarlo fuori… ci penserà il ritorno della più temibile delle minacce: Onslaught! E se la storia è di Si Spurrier, può Legione essere lontano?

X-CORP VOL. 1: SEMPLICEMENTE SUPERIORI

Autori: Tini Howard, Alberto Foche, Valentine De Landro

Dicembre • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: X-Corp (2021) #1/5

Chi c’è dietro il successo economico di Krakoa? Warren Wortinghton III e Monet St. Croix, ossia Angelo e M… ma anche Arcangelo e Penance, due persone dalla doppia personalità e dalle mille risorse. E poi ci sono Madrox, Mastermind e Selene, ma che ruolo avranno? Una storia di alta finanza, biechi istinti e tanta azione!

X-MEN – CHILDREN OF THE ATOM VOL. 1: INCREDIBILI

Autori: Vita Ayala, Bernard Chang, Paco Medina

Novembre • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Children of the Atom (2021) #1/6

Chi sono Ciclopica, Gimmick, Marvel Guy, DayCrawler e Cherub? Davvero gli X-Men hanno reclutato dei giovani aiutanti? Un dramma adolescenziale moderno e sorprendente, perfettamente inserito nell’era di Krakoa. Un sorprendente volume autoconclusivo, scritto da Vita Ayala (New Mutants) per i disegni di Bernard Chang (Teen Titans) e Paco Medina (Avengers).

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 1: LA SFIDA FINALE

Autori: Donny Cates, Geoff Shaw, Cory Smith

Novembre • 17×26, C., 344 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2019) #1/12, Guardians of the Galaxy Annual (2019) #1

L’universo è in fiamme. Centinaia di pianeti sono in guerra. Il cosmo è pieno di odio. Per fortuna, Thanos è morto… oppure no? In ogni caso, non c’è mai stato così tanto bisogno dei Guardiani della Galassia! Un nuovo, travolgente inizio per i più grandi eroi cosmici dal genio di Donny Cates.

THOR VOL. 3: LA GUERRA È FINITA

Autori: Jason Aaron, Mike Del Mundo, Scott Hepburn

Novembre • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Thor (2018) #12/16

La Guerra dei Regni è al culmine: è l’inizio della fine per Thor! I Giganti del Ghiaccio hanno invaso New York, e Loki si riunisce alla sua vera famiglia. Nel frattempo, Odino ha inviato suo fratello Cal a Svartalfheim per una missione vitale. Ma una volta che il conflitto si sarà concluso, cosa ne sarà del Dio del Tuono?

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 7: 2099

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Bazaldua

Dicembre • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #32/36

Il futuro è in pericolo, e forse due Spider-Man non saranno sufficienti a salvarlo! Miguel O’Hara, il Tessiragnatele del 2099, ha viaggiato fino al presente per trovare Peter Parker. La sua presenza minaccia l’intera linea temporale, e lo Spidey originale è la sua unica speranza. Con la partecipazione di J.J. Jameson, Silver Sable e il Dottor Destino!

VENOM VOL. 6: VENOM ISLAND

Autori: Donny Cates, Mark Bagley

Novembre • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Venom (2018) #21/25

Dopo lo scontro con Carnage, Eddie Brock si ritrova disperso su un’isola che presto ricorderete come Venom Island! Non si tratta di una vacanza, perché se Cletus Casady se n’è andato, la sua malvagità permane… Il simbionte di Carnage ha infettato Venom e tutte le creature sull’isola. Eddie potrebbe non avere altre soluzione che distruggere ogni cosa!

VENDETTA

Autori: Joe Casey, Nick Dragotta

Novembre • 18,3×27,7, C., 144 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Vengeance (2011) #1/6

La miniserie che ha lanciato Ms. America Chavez in un unico volume di grande formato! Magneto salva una giovane mutante in fuga, e ha inizio una storia incredibile. I giovani eroi della Brigata Giovanile combattono per mantenere l’ordine nell’Universo Marvel da dietro le quinte… ma la loro controparte malvagia, i Giovani Signori del Male, progetta di uscire dalle tenebre e gettare il mondo nel caos!

MAESTRO VOL. 2: GUERRA E PACE

Autori: Peter David, Javier Pina, German Peralta

Dicembre • 17×26, C., 128 pp, col. • Euro 16,00

Contiene: Maestro: War and Pax (2021) #1/5

Lo chiamano Maestro! In un futuro catastrofico, l’uomo un tempo noto come Hulk non è più un uomo… né un Hulk! Dopo aver conquistato il trono di Dystopia, ora vuole essere venerato come un dio! Ma il Maestro non è l’unico sedicente immortale rimasto in circolazione… e se vuole dominare il mondo, dovrà affrontare l’essere più potente del creato!

MARVEL MUST-HAVE: ASSEDIO

Autori: Brian M. Bendis, Olivier Coipel, Michael Lark, Lucio Parrillo

Novembre • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Siege: The Cabal (2010) #1, Siege (2010) #1/4 e materiale da Origins of Siege (2010) #1

Un unico ostacolo si frappone ormai tra Norman Osborn e il potere assoluto… Asgard! Fiancheggiato da un plotone di super criminali, l’uomo un tempo noto come Goblin ha tutte le intenzioni di distruggere la casa degli Aesir! Soltanto un’alleanza tra gli eroi potrebbe fermarlo, ma i rapporti tra Capitan America, Iron Man e Thor non sono mai stati così tesi… Un momento cruciale nella storia recente dell’Universo Marvel: la fine di un incubo e l’inizio di una nuova era gloriosa, nella saga che ha ridefinito il concetto di “epico” nei comics.

MARVEL MUST-HAVE: SPIDER-MAN/BLACK CAT – LA MALVAGITÀ DEGLI UOMINI

Autori: Kevin Smith, Terry Dodson

Novembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Spider-Man/Black Cat: The Evil That Men Do (2002) #1/6

La scomparsa di un’amica spinge Felicia Hardy a tornare a New York, dove inevitabilmente finirà per incontrare il suo ex, Spider-Man. Insieme, i due dovranno affrontare un nuovo, misterioso avversario. Il che è reso ancora più complicato dal fatto che si fossero lasciati non nel migliore dei modi… Nel momento del pericolo, la Gatta Nera sarà costretta a rivivere il momento più doloroso del suo passato. Divertente e insieme drammatica, scanzonata ma anche profonda, una grande saga ragnesca scritta dal regista di Clerks, Kevin Smith, e illustrata dal fuoriclasse Terry Dodson.

MARVEL MASTERWORKS: I CAMPIONI VOL. 1

Autori: Tony Isabella, Bill Mantlo, George Tuska, John Byrne

Novembre • 17×26, C., 472 pp., col., con sovraccoperta • Euro 36,00

Contiene: Champions (1975) #1/17, Iron Man Annual (1970) #4, Avengers (1963) #163, Super-Villain Team-Up (1975) #14, Spectacular Spider-Man (1976) #17/18, Incredible Hulk Annual (1968) #7

La Vedova Nera, Ercole, Ghost Rider, Angelo e l’Uomo Ghiaccio sono i Campioni! Per la prima volta in un unico volume, tutte le avventure di questo indimenticabile e variegato gruppo di eroi di stanza a Los Angeles. Una minaccia dal passato di Natasha! E poi Magneto, il Dottor Destino, la Dinamo Cremisi, lo Straniero, le Sentinelle… Ospiti speciali del calibro di Iron Man, Spider-Man, gli Avengers e Hulk. Serve davvero aggiungere altro?

MARVEL MASTERWORKS: DOTTOR STRANGE VOL. 5

Autori: Steve Englehart, Frank Brunner, Gene Colan

Marzo • 17×26, C., 288 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Marvel Premiere (1972) #9/14, Doctor Strange (1974) #1/9

L’attacco di Pugnale d’Argento! Per salvare se stesso e i suoi cari, il Dr. Strange intraprende un viaggio in un’inospitale landa infernale. E ancora, la morte dell’Antico e la fine della saga di Shuma-Gorath, le cui ripercussioni arrivano fino alle storie attuali di Savage Avengers. Un’imperdibile raccolta di classiche avventure disegnate da due maestri come Frank Brunner (Savage Sword of Conan) e Gene Colan (Daredevil).

CONAN: ESODO E ALTRE STORIE

Autori: Esad Ribic, Andrea Di Vito, Chris Claremont, Kurt Busiek, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 104 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Conan the Barbarian: Exodus (2019) #1, Savage Sword of Conan (2019) #12, King-Size Conan (2020) #1

Una spettacolare raccolta di storie scritte e disegnate da un gruppo di autori stellare! Si va da Roy Thomas a Kevin Eastman, da Steve McNiven a Steven DeKnight! Inoltre, un racconto silenzioso direttamente dal genio di Esad Ribic (Eternals)! Una celebrazione a fumetti per il cinquantenario del Barbaro di R.E. Howard!

Le ristampe Panini Marvel di novembre 2021

Torna disponibile:

GLI ETERNI DI KIRBY VOL. 1: IL GIORNO DEGLI DEI

Ottobre • 17×26, C., 216 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00