Le novità Planet Manga di gennaio 2022

Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 363 dal quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di gennaio. Da segnalare i debutti di STAR WARS – REBELS, CRUDELIA – NERO, BIANCO E ROSSO e ASSASSIN’S CREED: VALHALLA – BLOOD BROTHERS. Si conclude We Never Learn.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di dicembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Planet Manga di dicembre 2021

STAR WARS – REBELS 1 (DI 3)

Autore: Akira Aoki

13 gennaio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n • Euro 4,90

Sul pianeta Lothal un ragazzo di strada, Ezra, incontra cinque ribelli determinati a opporsi al dominio dell’Impero. Guidato dal destino e dalla Forza, si ritroverà a viaggiare sullo Spettro, la loro nave spaziale, e a vivere ogni genere di avventure.

CRUDELIA – NERO, BIANCO E ROSSO

Autore: Hachi Ishie

13 gennaio 2022 • 14,5×21, B.,

176 pp., b/n • Euro 7,00

Protagonista dello splendido film con Emma Stone, Crudelia è uno dei personaggi più squisitamente arroganti, egocentrici e alla moda mai ideati. In questo volume unico si svela in molte sfumature inedite, a partire dal suo passato di ladra per le vie di Londra…

ASSASSIN’S CREED: VALHALLA – BLOOD BROTHERS

Autori: Feng Zi Su, Ubisoft

Gennaio 2022 • 15×21,, 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 12,00

866 d.C.: i fratelli Ulf e Björn partono per l’Inghilterra decisi a distinguersi fra i guerrieri capeggiati da Ívarr il Senz’ossa. Soltanto così potranno ottenere la gloria che agognano. Tuttavia, faranno bene a non sottovalutare Ælfred del Wessex…

SING “YESTERDAY” FOR ME – AFTERWORD

Autore: Kei Toume

Gennaio 2022 • 13×18, B.,

184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Un volume unico con un episodio che getta uno sguardo sul futuro dei protagonisti, nutrite interviste a Kei Toume e al regista dell’anime e altri extra che offrono una nuova prospettiva sui personaggi. Inoltre, tre storie autoconclusive.

UNDEAD UNLUCK 2

Autore: Yoshifumi Tozuka

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

LE AVVENTURE PIÙ FOLLI NASCONO QUANDO LA SFORTUNA INCONTRA L’IMMORTALITÀ. I poteri di Andy e Fuko hanno attirato l’attenzione della Union, decisa a debellare la minaccia di Undead e Unluck. Come liberarsene? Semplice: eliminando due dei dieci Negator della squadra speciale e prendendone il posto. Ma non sarà certo facile…

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 2

Autore: Naoki Urasawa

Gennaio 2022 • 15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

COS’AVEVA IMMAGINATO INSIEME AI COMPAGNI DA PICCOLO? Costretto a misurarsi con qualcosa di molto più grande di lui, Kenji deve riuscire a ricordarlo. Solo così potrà prevedere le mosse dell’Amico e impedire la distruzione del Giappone. L’edizione definitiva del capolavoro di Naoki Urasawa.

TOUCH ME! (2 DI 2)

Autore: Yoshimi Touda

Gennaio 2022• 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

NIIMI E SAWANE SONO STATI SORPRESI A BACIARSI DI NASCOSTO… Cosa succederà adesso alla loro relazione? Ne risentirà o avrà la spinta necessaria per sbocciare definitivamente? Due ragazzi alle prese con il primo amore, vissuto con fragilità e passione, al centro di un emozionante e romantico boys’ love.

TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA 3

Autori: Yuu Tanaka,

Tomowo Maruyama, Llo

Gennaio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 6,50

UN NEMICO BEN PIÙ SPAVENTOSO DI QUEI MOSTRICIATTOLI… Grazie all’aiuto del suo spadone senziente, Fran ha raggiunto il cuore della labirintica caverna in cui i Goblin si erano asserragliati. Ora però deve fare i conti con un’enorme minaccia: il Dungeon Master ha infatti evocato un Greater Demon!

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS 14

Autori: Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto

27 gennaio 2022 • 11,2×17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

L’AUTORE DI NARUTO, MASASHI KISHIMOTO, TORNA AI TESTI DELLA SERIE La modalità barionica è l’unica, pericolosissima opzione che ha Naruto per contrastare Isshiki Ootsutsuki. Nonostante questo nuovo potere, l’esito della battaglia è tutt’altro che certo e il fato del pianeta resta appeso a un filo… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

THE WOLF WON’T SLEEP 2 (DI 3)

Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi

Gennaio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col. • Euro 7,00

IL CAPITOLO CENTRALE DI UN’AVVINCENTE MINISERIE FANTASY. Dopo aver sconfitto molti nemici, Lecan si è reso conto di dover rifornire la sua scorta di magici medicamenti. Troverà un erborista che possa aiutarlo in un regno in cui pochissime persone sanno pronunciare il più semplice degli incantesimi?

BERSERK COLLECTION SERIE NERA – COFANETTO NN. 16/20

Autore: Kentaro Miura

Gennaio 2022 • 13×18, B., 232/240 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 27,50/Euro 5,50 cofanetto vuoto

CONTINUA LA RACCOLTA IN COFANETTO DEL CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA. Sopravvissuto agli orrori dell’Eclissi, Gatsu continua la lotta contro gli infernali Apostoli e i loro seguaci. Non saranno gli unici nemici che dovrà affrontare: i membri dell’Ordine della Santa Catena Ferrea, infatti, considerano il Guerriero Nero un pericoloso eretico… Il cofanetto per i nn. 16/20 di Berserk Collection Serie Nera è, come sempre, disponibile sia pieno che vuoto.

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 9 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Gennaio 2022 • 15×21, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

BATTAGLIA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI. Gluttony riesce a liberarsi e si scatena contro Ed, Roy e gli altri che lo avevano catturato. Ne nasce un accanito combattimento che, dopo l’arrivo di un altro homunculus accorso ad aiutare il compagno, porterà a importanti rivelazioni.

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 10 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Febbraio 2022 • 15×21, B., 248 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

UN DECIMO VOLUME CHE HA DAVVERO DI TUTTO. Da Scar agli homunculus, da un importante flashback sulla guerra di Ishval, all’entrata in scena di un nuovo importantissimo personaggio. E poi Roy e Riza, Winry, i vari character provenienti da Xing e altro ancora…

BLUE LOCK 6

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

EVOLVERSI O FALLIRE: CHE LA SECONDA SELEZIONE ABBIA INIZIO! La first selection si è chiusa. Qualcuno ha visto il proprio sogno infrangersi, mentre gli attaccanti sopravvissuti sono chiamati a nuove prove. E questa volta potranno contare solo su loro stessi! Il miglior shonen al 45° Kodansha Manga Award.

CITY HUNTER XYZ 7 (DI 12)

Gennaio 2022 • 13×18, B.,

592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

NUOVI CASI DA RISOLVERE PER RYO SAEBA E KAORI MAKIMURA. Poteri paranormali, ladri (di mokkori), ragazze in pericolo, rivelazioni… Questo e molto altro in ventinove capitoli ricchi di gag, azione, martelli (con l’introduzione del modello konpeito), libellule e corvi!

KONOSUBA! – THIS WONDERFUL WORLD 6

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

13 gennaio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

DIFFICILE PERDERE I VIZI. A VOLTE NON BASTA NEMMENO RIFARSI UNA VITA! Si è reincarnato, vive in un altro mondo, ma Kazuma è rimasto lo scansafatiche di sempre. Ora accanto a lui però ci sono Aqua, Megumin e Darkness, le quali non intendono lasciarlo poltrire. Soprattutto se c’è il Demon King da sconfiggere!

FIRE FORCE 27

Autore: Atsushi Ohkubo

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

UNA BATTAGLIA DECISIVA PER LA FIRE FORCE Grazie a un Adra link fatto con l’incendiato che una volta era la madre, Sho scopre la verità legata alla sua nascita e a quella di Shinra. Nel frattempo, nella baia di Tama emerge l’ultima colonna, protetta da un imprevedibile guardiano…

BLACK CLOVER 29

Autore: Yûki Tabata

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

LA GUERRA È LONTANA DALL’ESSERE VINTA. Asta è riuscito a portare a termine l’assimilazione demoniaca con Liebe, giusto in tempo per andare in soccorso degli abitanti del Regno di Clover. Intanto dal primo livello dell’oltretomba sono fuoriusciti due demoni di massimo rango… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

KENGAN ASHURA 18

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Gennaio 2022 • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

UNO DEI MATCH PIÙ AVVINCENTI DEL TORNEO DI ANNIENTAMENTO KENGAN. Chi si rivelerà più letale, un freddo mercenario capace di uccidere nel modo più economico ed efficace, o un wrestler pronto a versare ogni goccia di sangue pur di intrattenere il suo pubblico? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

WE NEVER LEARN 20

Autore: Taishi Tsutsui

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

IL FINALE ALTERNATIVO DEDICATO AD ASUMI. Dopo essersi laureato, Nariyuki viene assunto come insegnante su un’isoletta sperduta. Non immagina nemmeno che nella clinica locale incontrerà una vecchia, amatissima conoscenza…

SERAPH OF THE END 24

Autori: Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

“CATTURATE L’ANIMA DI MIKAELA!” Yu, Shinoa, Guren e compagni devono affrettarsi a fermare i piani del progenitore, ormai prossimo a risvegliarsi. Quello che i ragazzi non sanno è che Shikama Doji ha dalla sua alleati insospettabili, ai quali ha già dato un ordine preciso… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID.

Le ristampe Planet Manga di gennaio 2022

Tornano disponibili, a gennaio 2022, oltre a MONSTER DELUXE tutti i volumi anche i seguenti volumi targati Planet Manga: