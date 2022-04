Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 368 dal quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di giugno 2022. Da segnalare fra le novità la BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS 1 DISCOVERY EDITION, CHAINSAW MAN 11 (ultimo volume della serie) con il COFANETTO COMPLETO e le numerose proposte legate al Pride Month.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di maggio 2022 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Planet Manga di giugno 2022

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS 1 DISCOVERY EDITION

Autori: Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Ukyo Kodachi

Maggio • 11,2×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 1,00

Contiene: Boruto: Naruto Next Generation #1

novità Planet Manga di giugno 2022

LA STORIA DI BORUTO INIZIA QUI! Il figlio di Naruto e Hinata cerca disperatamente di attirare l’attenzione del padre, impegnatissimo nel suo ruolo di Hokage. Ribelle e insoddisfatto, Boruto diventerà discepolo di Sasuke, e l’insolita coppia dovrà affrontare una minaccia immane…

YU-GI-OH! COMPLETE EDITION 1

Autore: Kazuki Takahashi

Giugno • 11,5×17,5, B., 608 pp., b/n • Euro 14,90

Contiene: Yu-Gi-Oh! 1/3

RIEDIZIONE DELUXE DEL CAPOLAVORO CHE HA ISPIRATO IL GIOCO DI CARTE E L’ANIME. TRE VOLUMI IN UNO! Dopo aver risolto il rompicapo celato in un bizzarro gioiello egizio, la vita di Yugi Muto cambia: un misterioso e spietato alter ego prende il controllo del suo corpo per affrontare le più crudeli delle sfide: i Giochi delle Tenebre!

DEMOKRATIA COMPLETE EDITION

Autore: Motoro Mase

Giugno • 17×23,8, C., 960 pp., b/n • Euro 45,00

Contiene: Demokratia 1/5

UN UNICO VOLUME DI GRANDE FORMATO PER IL CULT CHE INDAGA I LIMITI DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA Un sensazionale androide dotato di un sistema di controllo basato sul voto a maggioranza dà rappresentanza all’opinione pubblica che si esprime online. Mei è perfetta, dotata di una saggezza quasi divina… ma le cose prenderanno una brutta piega quando finirà coinvolta in un attentato.

BOY’S ABYSS 1

Autore: Ryo Minenami

Giugno • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Shonen no Abyss 1

NON SCRUTARE NELL’ABISSO: POTRESTI SCOPRIRE COSA C’È OLTRE LE TENEBRE! Un conturbante manga in cui un ragazzo affronta un viaggio tormentato e sensuale nell’oscurità. Senza aspirazioni né futuro, Reiji pensa di essere condannato a una vita fatta di giorni sempre uguali, finché non incontra una ragazza…

SORAIRO FLUTTER

Autori: Okura, Coma Hashii

Giugno • 13×18, B., 728 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,90

Contiene: Sorairo Flutter 1/3

LA STORIA BASATA SUL DELICATO WEB MANGA DI OKURA IN UN UNICO VOLUME AUTOCONCLUSIVO Noshiro desidera fare amicizia con i nuovi compagni di classe… Assieme a Sanada, Yamamoto, Morinaga e tanti altri, imparerà quanto può essere complicato vivere i propri sentimenti liberamente, vederli ricambiati e accettare se stessi.

OUR TRUE COLORS – COFANETTO

Giugno • Euro 19,50

Contiene: Our True Colors

1, 2, 3

UN ALTRO CAPOLAVORO DEL MAESTRO GENGORO TAGAME PER I LETTORI DI TUTTE LE ETÀ. Lo straordinario percorso di un ragazzo alla ricerca del coraggio di seguire il proprio cuore. Tre volumi in un prestigioso cofanetto. Dall’autore di Il marito di mio fratello.

OUR TRUE COLORS 1 (DI 3)

Autore: Gengoroh Tagame

Giugno • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 6,50

Contiene: Bokura no Shikisai

SORA DI FRONTE A TUTTI INDOSSA UNA MASCHERA… Come reagirebbero i genitori, gli amici, il ragazzo di cui è segretamente innamorato se scoprissero che lui è…? Da Gengoroh Tagame, icona del mondo LGBT, l’esplorazione senza veli dei sentimenti di un giovane alle prese con la sfida di essere se stesso.

OUR TRUE COLORS 2 (DI 3)

Autore: Gengoroh Tagame

Giugno • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 6,50

Contiene: Bokura no Shikisai 2

UN AMICO SPECIALE. Sora teme il giudizio delle persone che lo circondano. Si sente libero solo quando disegna e colora. Riuscirà a dipingere la propria vita con i colori che desidera? Forse da qualche parte c’è qualcuno che potrebbe fornirgli l’ispirazione…

OUR TRUE COLORS 3 (DI 3)

Autore: Gengoroh Tagame

Giugno • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 6,50

Contiene: Bokura no Shikisai 3

CANCELLARE IL DOLORE. Una persona a cui confidare le ansie e le paure legate al fatto di essere gay… Una persona però che si è comportata in maniera disonesta. Questo significa che tutti i momenti vissuti insieme non hanno più valore?

MY TOY BOY 1 (DI 2)

Autore: Hashigo Sakurabi

Giugno • 13×18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Toshishita Kareshi no Renai Kanriheki 1

UNA NUOVA PICCANTISSIMA AVVENTURA DELL’AUTRICE DI IL MIO DANNATO RIVALE Satoshi e Izumi sono molto diversi tra loro, con un rapporto davvero particolare. Finché qualcosa non stravolge il delicato equilibrio… In un tira e molla di desiderio e possesso, la sensei del genere boys love Hashigo Sakurabi ci trasporta in un turbine di passione e di eros!

DERAIL

Autore: Kyoko Aiba

Giugno • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Derail

UN VOLUME UNICO CHE COLPISCE DIRITTO AL CUORE Haru e Hikaru sono amici d’infanzia e condividono un legame solido e intenso. Qualcosa però scatta tra i due ragazzi e tutto improvvisamente cambia… Dietro un’amicizia può celarsi un amore sincero che solo la passione riesce prepotentemente a svelare.

CHAINSAW MAN 11 (DI 11)

Autore: Tatsuki Fujimoto

16 giugno • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Chainsaw Man 11

IL GRAN FINALE DELLA PRIMA STAGIONE Denji ha perso ciò che aveva di più caro e ora fatica a mettere ordine nel suo cuore. La sconfitta sembra inesorabile, ma in tutto il mondo riecheggia un solo grido: “Chainsaw Man!”. È l’ultimo atto di un’epica battaglia tra diavoli!

CHAINSAW MAN – COFANETTO

Autore: Tatsuki Fujimoto

Giugno • Euro 57,20 (solo con Chainsaw Man 11 • Euro 14,90)

Contiene: Chainsaw Man 1/11

UN ELEGANTE BOX DA COLLEZIONE PER LA PRIMA ADRENALINICA STAGIONE DELLA HIT DI TATSUKI FUJIMOTO In attesa delle nuove avventure di Denji, un cofanetto per contenere i primi undici numeri. Disponibile sia pieno (con tutti i volumi), sia vuoto (con il solo n. 11). In altre parole: una saga incredibile da gustare tutta d’un fiato!

TOILET STORIES 2

Autori: Asami Hyougetu, Shinsuke Yoshitake

Giugno • 13×18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 13,90

Contiene: Toire de Yomu, Toire no Tame no Toire Shosetsu 2

SECONDO ROMANZO AUTOCONCLUSIVO. ALTRI IMPERDIBILI RACCONTI PER INTRATTENERVI… NEL MOMENTO DEL BISOGNO! Una stanza riesce a diventare, in questo libro, un intero mondo: il bagno. Nuovo appuntamento con Toilet Stories, ancora più spassoso, surreale e sorprendente. Vi farà compagnia stimolando la vostra fantasia (e non solo…).

JUJUTSU KAISEN 14

Autore: Gege Akutami

9 giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Jujutsu Kaisen 14

MAI SENTITO DIRE CHE È MEGLIO NON GIOCARE CON IL FUOCO? La situazione a Shibuya si fa bollente quando Sukuna decide di divertirsi a giocare con Jogo utilizzando il proprio potere di manipolazione delle fiamme. Intanto Fushiguro si trova in una situazione particolarmente critica… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

BLUE LOCK 11

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Giugno • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Blue Lock 11

LA BATTAGLIA RUBA-AVVERSARI DELLA SECOND SELECTION SI È CONCLUSA IN MODO INATTESO. Il risultato lascia Isagi con le idee piuttosto confuse, portandolo a mettere in dubbio il senso di tutto l’impegno finora profuso in campo. Possibile che la vittoria e la sconfitta siano alla fine solo una questione di fortuna?

SOFT METAL VAMPIRE 2 (DI 6)

Autore: Hiroki Endo

Giugno • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Soft Metal Vampire 2

QUALE STRADA E QUALE FAZIONE SEGUIRE? Nascosta in una foresta insieme ai nuovi compagni che l’hanno salvata, ma di cui ancora non sa se si può fidare, Miika Itsuki si ritrova presto al centro di nuovi scontri all’ultimo sangue tra persone che intendono controllarla…

PLANET OF THE FOOLS 5

Autore: Hiroki Endo

Giugno • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Gusha no Hoshi 5

DALL’AUTORE DI EDEN E SOFT MEAL VAMPIRE, HIROKI ENDO. Per Shinta e compagni arriva il momento di una pausa dal duro addestramento. Un giro al centro commerciale vicino all’accademia consentirà loro di rilassarsi e sentirsi come ragazzi normali. Purtroppo la guerra li raggiungerà anche lì…

KINGDOM HEARTS SILVER 3

Autore: Shiro Amano

16 giugno • 14,5×21, B., 168 pp., b/n • Euro 8,00

Contiene: Kingdom Hearts 3

CANI A TRE TESTE, NAVI PIRATA, STREGHE E MOSTRI MARINI. Mentre Sora, Paperino e Pippo devono affrontare nemici di ogni sorta per poter continuare il loro viaggio tra i mondi a caccia del segreto per fermare i crudeli Heartless, le forze delle tenebre continuano a tessere le loro trame…

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 4 (DI 4)

Autore: Shiori Teshirogi

16 giugno • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Batman and the Justice League 4

VOLUME CONCLUSIVO DEL MANGA CON IL SUPERGRUPPO PIÙ POTENTE DELL’UNIVERSO DC. Joker e Lex Luthor sono pronti a sfruttare le layline che convergono proprio sotto la Bat-caverna. Guidato da Wonder Woman, il giovane Rui decide di sottoporsi a un rituale di trasformazione per salvare i genitori… e il mondo intero!

NAMAIKIZAKARI – MA CHE SFACCIATO! 2

Autore: Mitsubachi Miyuki

Giugno • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Namaikizakari 2

COSA FAI QUANDO IL RAGAZZO PIÙ SFACCIATO, ARROGANTE E FASTIDIOSO DEL PIANETA È… IL TUO RAGAZZO?! Fermi tutti, non è vero: Yuki ha capito che le piace Naruse, ma non gli darà mai la soddisfazione di confessargli i suoi sentimenti. Continua l’effervescente commedia sentimentale sulle mille contraddizioni dell’amore!

SASAKI E MIYANO 2

Autore: Shou Harusono

Giugno • 13×18, B., 136 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Sasaki to Miyano 2

ALLARME BOYS LOVE, ALLARME BOYS LOVE! Miyano divora un boys love dopo l’altro fantasticando su sviluppi sentimentali tra i compagni di scuola, ma i sogni sono belli finché rimangono tali. Invece le attenzioni di Sasaki nei suoi confronti sono… pericolosamente concrete!

EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION 4 (DI 13)

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

Giugno • 11,5×17,5, B., 592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

Contiene: Eyeshield 21 10/12

FOOTBALL AMERICANO E DIVERTIMENTO DA RIICHIRO INAGAKI (DR. STONE) E YUSUKE MURATA (ONE-PUNCH MAN). Continua il massacrante allenamento speciale dei Deimon Devil Bats, impegnati ad attraversare gli Stati Uniti contando esclusivamente… sulle loro gambe! Ma non sono certo gli unici a darci dentro in vista del torneo autunnale…

20TH CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 6 (DI 11)

Autore: Naoki Urasawa

Luglio • 15×21, B., 450 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

Contiene: 20 Seiki Shonen Kanzenban 6

ALL’OMBRA DELL’AMICO. Nel 2014, a Tokyo, Kanna si allea con i criminali e i senzatetto di Shinjuku per impedire l’assassinio del Papa. Intanto, dopo aver incontrato Sadakiyo nella simulazione virtuale, Kyoko lo conosce di persona…

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 13 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Luglio • 15×21, B., 264 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 13

Edward e Alphonse hanno scoperto qual è il piano che ha in mente il creatore degli homunculus e sono più decisi che mai a fermarlo. Ma la cosa non sarà né semplice né veloce e passerà attraverso il fondamentale aiuto di soldati come Roy Mustang e Oliver Mira Armstrong.

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 14 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Agosto • 15×21, B., 264 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 14

Al generale Oliver Mira Armstrong viene mostrato un terrificante segreto, il nuovo Greed fa la sua imprevedibile mossa, Alphonse finisce in grossi guai e a Yoki succede qualcosa di inaspettato… Questo e molto altro in un volume in cui le cose si fanno molto serie!

PROTEGGI LA MIA TERRA 3

Autore: Saki Hiwatari

Giugno • 11,5×17,5, B., 328 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90

Contiene: Boku no chikyu wo mamotte 3

QUAL È IL RUOLO DI ARISU IN TUTTO QUESTO? I ragazzi che fanno i sogni della luna iniziano a perdere di vista il confine tra il presente e i sentimenti che provavano nelle vite precedenti. Si risvegliano amori e gelosie, si scatenano litigi e in qualcuno brucia il desiderio di vendetta.

NOBILTÀ CONTADINA 7

Autore: Hiromu Arakawa

Giugno • 14,5×21, B., 120 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Hyakusho Kizoku 7

GLI ANEDDOTTI DIVERTENTI DELL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST SUL MONDO DELL’AGRICOLTURA. La rabbia nei confronti dei ladri di bestiame e di macchinari agricoli, i discorsi sull’Effetto Proust, che lega particolari odori a particolari ricordi, e tanto altro. Senza dimenticare gli apprezzatissimi racconti sulla famiglia di Hiromu Arakawa.

DEMON SLAVE 3

Autori: Takahiro, Yohei Takemura

9 giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Mato Seihei no Slave 3

SETTIMA MABOTAI CONTRO SESTA MABOTAI. La sfida tra le combattenti che difendono il Mato è cominciata! Himari dovrà vedersela con sua sorella Yachiho: il duro allenamento sostenuto con Yuki darà i suoi frutti o ancora una volta sarà costretta ad abbassare la testa? Dallo scrittore di Akame Ga Kill!

BUNGO STRAY DOGS BEAST 3

Autori: Kafka Asagiri, Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa

Giugno • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bungo Stray Dogs Beast 3

UN BERSAGLIO IMPOSSIBILE. La lettera di Dazai ha colpito nel segno scatenando in Akutagawa un’irrefrenabile sete di sangue. La bestia dell’Agenzia di Detective Armati decide di affondare gli artigli, mentre entra in scena lo shinigami bianco della Port Mafia…

ASSASSIN’S CREED DYNASTY 2

Autori: Xu Xianzhe, Zhang Xiao, Ubisoft

Giugno • 15×21, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 10,00

Contiene: Assassin’s Creed Dynasty 2

SECONDO CAPITOLO DEL MANGA ISPIRATO ALL’AVVINCENTE VIDEOGAME SVILUPPATO DA UBISOFT. Quattordicesimo anno dell’era Tianbao. Circondato dai fedeli soldati, il generale An Lushan marcia sulla capitale per eliminare i parassiti che infestano la corte imperiale. Solo Li E, solitario membro della Confraternita degli Assassini, può soffocare la rivolta.

L’IMMORTALE – IL LIBRO DELL’ERA BAKUMATSU 5

Autori: Renji Takigawa, Ryu Suenobu, Hiroaki Samura

Giugno • 13×18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Mugen no Juunin – Bakumatsu no Sho 5

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO IDEATA DA HIROAKI SAMURA. La creatura immortale Kamo Serizawa viene scagliata dall’unità Itsuban contro Manji e Sakamoto. Mentre impazza la battaglia contro questo mostro assetato di sangue, il Giappone si prepara a una serie di cambiamenti a livello politico.

CITY HUNTER XYZ 12 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

Giugno • 13×18, B., 584 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

Contiene: City Hunter XYZ 12

È GUERRA APERTA CONTRO KAIBARA. La storia giunge all’esplosiva conclusione con un gran numero di colpi di scena! Ryo metterà la testa a posto o Kaori dovrà continuare a tenere i martelli a portata di mano? Quanti sono i City Hunter? L’ultimo volume di City Hunter XYZ vi aspetta!

SHERLOCK 5 – SCANDALO A BELGRAVIA PARTE II

Autori: Steven Moffat, Mark Gatiss, Jay

9 giugno • 13×18, B., 184 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Sherlock – Belgravia no Shubun 2

IL MANGA CHE ADATTA LA SERIE TV CON BENEDICT CUMBERBATCH E MARTIN FREEMAN. Il codice del cellulare di Irene Adler sembra impossibile da decifrare persino per Sherlock, ma riuscire ad accedere al dispositivo è una questione di sicurezza nazionale. Si conclude la gara d’intelligenza tra il detective di Baker Street e la sensuale dominatrice…

AGENTE 008 13

Autore: Syun Matsuena

9 giugno • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Kimi wa 008 13

DALL’AUTORE DI KENICHI. Quale sarà il destino di Junichi Karatachi, il giovane creatore di un’intelligenza artificiale in grado di sconvolgere il mondo? Eito e compagni riusciranno a salvarlo o finirà nelle mani del potentissimo agente nemico che sta cercando di rapirlo?

MUSHOKU TENSEI – JOBLESS REINCARNATION 11

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin na Magonote, Shirotaka

Giugno • 13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu 11

UNA NUOVA ISTRUTTIVA AVVENTURA. Sono passati due anni da quando Eris ha abbandonato Rudeus. Il giovane mago di casa Greyrat, incapace di lasciarsi tutto alle spalle, deve capire cosa fare del suo destino. Forse è tempo di cambiare…

DRIFTING DRAGONS 12

Autore: Taku Kuwabara

Giugno • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Kutei Doragonzu 12

GOVERNARE O SOLCARE I CIELI? Con la scomparsa della nebbia le persone si stanno lentamente risvegliando. Ora la città di Arena si è radunata per festeggiare la fine della guerra e per Vanabelle è il momento di prendere una decisione: restare o tornare a bordo della Quin Zaza?

DOMESTIC GIRLFRIEND 27

Autore: Kei Sasuga

9 giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Domestic na Kanojo 27

TWIN STAR EXORCISTS 26

Autore: Yoshiaki Sukeno

9 giugno • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Sosei no Onmyoji 26

L’USURAIO 35

Autore: Shohei Manabe

Giugno • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 9,00

Contiene: Yamikin Ushijimakun 35

WE NEVER LEARN 21

Autore: Taishi Tsutsui

9 giugno • 11,5×17,5, B., 224 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai 21

Le ristampe Planet Manga di giugno 2022

Tornano disponibili a giugno 2022 tutti e 15 i volumi di GUNSLINGER GIRL a cui si aggiungono i seguenti volumi targati Planet Manga: